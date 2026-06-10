„Va fi o pierdere uriașă” Ionel Dănciulescu nu crede că Dinamo își va păstra vedeta » Care e marele său regret

Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocaș care a ajuns la finalul contractului cu gruparea alb-roșie.

Dănciulescu a comentat și plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani) de pe banca „câinilor”.

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Plecarea lui Gnahore la finalul acestui sezon pare greu de împiedicat, însă Dinamo încearcă să-l convingă să rămână la club chiar și în mandatul noului antrenor, Nuno Campos.

Ionel Dănciulescu, despre Gnahore: „Îmi este greu să cred că Dinamo îl va putea ține”

Ionel Dănciulescu crede că Dinamo nu îl va mai putea păstra pe Eddy Gnahore din cauza pretențiilor sale financiare.

„Dacă va pleca și Gnahore, va fi o pierdere mare. Mie îmi este greu să cred că îl vor putea ține din punct de vedere financiar.

Înțeleg că și jucătorul își dorește mai mulți bani, dar nici nu poți să creezi o discrepanță între un jucător și restul lotului. Dacă va pleca și el, va fi o pierdere uriașă”, a spus Ionel Dănciulescu într-un interviu pentru PRO TV, citat de sport.ro.

42 de meciuri a disputat Gnahore pentru Dinamo în sezonul recent încheiat. A marcat două goluri și a oferit două pase de gol

Totuși, atât cei din conducerea clubului, cât și Gnahore își doresc să continue colaborarea, însă Dinamo ar fi impus o condiție suplimentară.

Problema vine din zona financiară, Gnahore fiind printre jucătorii cu cele mai mari salarii de la club, peste 20.000 de euro lunar, iar „câinii” și-ar dori o diminuare salarială pentru a putea lua în calcul prelungirea, informează gsp.ro.

O decizie finală ar urma să fie luată de club, dar și de noul staff tehnic.

Cu Eddy vom avea o discuție, dar va conta și părerea noului antrenor. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo

Ghahore a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli, și a fost constant unul dintre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic, cu 42 de apariții în sezonul recent încheiat, în toate competițiile.

Jucătorii care s-au despărțit de Dinamo la finalul acestui sezon:

Georgi Milanov

Jordan Ikoko

Valentin Țicu

Kennedy Boateng

Ionel Dănciulescu, despre plecarea lui Kopic: „Păcat!”

Ionel Dănciulescu a vorbit și despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo și a precizat că nu se aștepta la o asemenea decizie.

„Într-o oarecare măsură m-a surprins plecarea lui Kopic pentru că se terminase sezonul și nimic nu anunța această plecare. Dacă stăm să analizăm lucrurile din trecut, cred că s-a produs o ruptură între conducerea administrativă și cea tehnică.

Nu credeam că Kopic va pleca atât de repede de la Dinamo, mai ales că făcuse un sezon bun. E adevărat, cred că acest meci de baraj împotriva FCSB (n.r. - scor 1-2) a stricat foarte mult atmosfera din cadrul grupului.

Ambele părți arată că și-au dorit această despărțire. Păcat! Este un antrenor care a schimbat în mare parte parcursul acestei echipe. E adevărat, și cu sprijinul conducerii administrative”, a mai declarat Dănciulescu.

Fostul atacant al „câinilor” a explicat că dacă Dinamo ar mai fi făcut câteva transferuri, atunci ar fi putut să aibă un sezon mult mai reușit.

„E clar că Dinamo trebuie să facă mai mult în sezonul următor. Am fost printre primii care au spus că Dinamo, dacă făcea 2-3 transferuri, mă refer la atacantul central, poate și la portar, putea în multe momente să se bată la câștigarea campionatul. Eu cu regretul acesta rămân.

Sezonul viitor, cu siguranță că echipele importante din Superliga se vor întări. Acum vine un nou antrenor, va fi o altă strategie, vor pleca jucători importanți, deci trebuie o resetare și la nivel de lot”, a încheiat Ionel Dănciulescu.

Am auzit lucruri frumoase despre Nuno Campos. Acum să vedem cum reacționează în cadrul lotului, cum va arăta echipa din punct de vedere al exprimării. Rămâne de văzut. În momentul de față, Nuno Campos este o enigmă pentru că nu îl cunoaștem foarte bine. Ionel Dănciulescu

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