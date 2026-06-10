„Va fi o pierdere uriașă”  Ionel Dănciulescu nu crede că Dinamo  își va păstra vedeta » Care e marele său regret +50 foto
Eddy Gnahore
Superliga

„Va fi o pierdere uriașă” Ionel Dănciulescu nu crede că Dinamo își va păstra vedeta » Care e marele său regret

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 14:14
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocaș care a ajuns la finalul contractului cu gruparea alb-roșie.
  • Dănciulescu a comentat și plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani) de pe banca „câinilor”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Plecarea lui Gnahore la finalul acestui sezon pare greu de împiedicat, însă Dinamo încearcă să-l convingă să rămână la club chiar și în mandatul noului antrenor, Nuno Campos.

Nicolescu, detalii din culise Președintele lui Dinamo a dezvăluit când s-a produs ruptura cu Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”
Citește și
Nicolescu, detalii din culise Președintele lui Dinamo a dezvăluit când s-a produs ruptura cu Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”
Citește mai mult
Nicolescu, detalii din culise Președintele lui Dinamo a dezvăluit când s-a produs ruptura cu Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”

Ionel Dănciulescu, despre Gnahore: „Îmi este greu să cred că Dinamo îl va putea ține”

Ionel Dănciulescu crede că Dinamo nu îl va mai putea păstra pe Eddy Gnahore din cauza pretențiilor sale financiare.

„Dacă va pleca și Gnahore, va fi o pierdere mare. Mie îmi este greu să cred că îl vor putea ține din punct de vedere financiar.

Înțeleg că și jucătorul își dorește mai mulți bani, dar nici nu poți să creezi o discrepanță între un jucător și restul lotului. Dacă va pleca și el, va fi o pierdere uriașă”, a spus Ionel Dănciulescu într-un interviu pentru PRO TV, citat de sport.ro.

42
de meciuri a disputat Gnahore pentru Dinamo în sezonul recent încheiat. A marcat două goluri și a oferit două pase de gol

Totuși, atât cei din conducerea clubului, cât și Gnahore își doresc să continue colaborarea, însă Dinamo ar fi impus o condiție suplimentară.

Problema vine din zona financiară, Gnahore fiind printre jucătorii cu cele mai mari salarii de la club, peste 20.000 de euro lunar, iar „câinii” și-ar dori o diminuare salarială pentru a putea lua în calcul prelungirea, informează gsp.ro.

O decizie finală ar urma să fie luată de club, dar și de noul staff tehnic.

Cu Eddy vom avea o discuție, dar va conta și părerea noului antrenor. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo

Ghahore a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli, și a fost constant unul dintre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic, cu 42 de apariții în sezonul recent încheiat, în toate competițiile.

Jucătorii care s-au despărțit de Dinamo la finalul acestui sezon:

  • Georgi Milanov
  • Jordan Ikoko
  • Valentin Țicu
  • Kennedy Boateng

Ionel Dănciulescu, despre plecarea lui Kopic: „Păcat!”

Ionel Dănciulescu a vorbit și despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo și a precizat că nu se aștepta la o asemenea decizie.

„Într-o oarecare măsură m-a surprins plecarea lui Kopic pentru că se terminase sezonul și nimic nu anunța această plecare. Dacă stăm să analizăm lucrurile din trecut, cred că s-a produs o ruptură între conducerea administrativă și cea tehnică.

Nu credeam că Kopic va pleca atât de repede de la Dinamo, mai ales că făcuse un sezon bun. E adevărat, cred că acest meci de baraj împotriva FCSB (n.r. - scor 1-2) a stricat foarte mult atmosfera din cadrul grupului.

Ambele părți arată că și-au dorit această despărțire. Păcat! Este un antrenor care a schimbat în mare parte parcursul acestei echipe. E adevărat, și cu sprijinul conducerii administrative”, a mai declarat Dănciulescu.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Fostul atacant al „câinilor” a explicat că dacă Dinamo ar mai fi făcut câteva transferuri, atunci ar fi putut să aibă un sezon mult mai reușit.

E clar că Dinamo trebuie să facă mai mult în sezonul următor. Am fost printre primii care au spus că Dinamo, dacă făcea 2-3 transferuri, mă refer la atacantul central, poate și la portar, putea în multe momente să se bată la câștigarea campionatul. Eu cu regretul acesta rămân.

Sezonul viitor, cu siguranță că echipele importante din Superliga se vor întări. Acum vine un nou antrenor, va fi o altă strategie, vor pleca jucători importanți, deci trebuie o resetare și la nivel de lot”, a încheiat Ionel Dănciulescu.

Am auzit lucruri frumoase despre Nuno Campos. Acum să vedem cum reacționează în cadrul lotului, cum va arăta echipa din punct de vedere al exprimării. Rămâne de văzut. În momentul de față, Nuno Campos este o enigmă pentru că nu îl cunoaștem foarte bine. Ionel Dănciulescu

Citește și

Corvinul, transfer neașteptat Nou-promovata l-a prezentat pe adversarul lui Messi de la CM 2026!
Superliga
13:30
Corvinul, transfer neașteptat Nou-promovata l-a prezentat pe adversarul lui Messi de la CM 2026!
Citește mai mult
Corvinul, transfer neașteptat Nou-promovata l-a prezentat pe adversarul lui Messi de la CM 2026!
Nicolescu, detalii din culise Președintele lui Dinamo a dezvăluit când s-a produs ruptura cu Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”
Superliga
13:20
Nicolescu, detalii din culise Președintele lui Dinamo a dezvăluit când s-a produs ruptura cu Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”
Citește mai mult
Nicolescu, detalii din culise Președintele lui Dinamo a dezvăluit când s-a produs ruptura cu Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
dinamo bucuresti Ionel Danciulescu liga 1 CONTRACT zeljko kopic eddy gnahore
Știrile zilei din sport
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Superliga
10.06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Citește mai mult
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Campionatul Mondial
10.06
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Citește mai mult
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
10.06
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
10.06
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:50
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
09:05
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
22:53
A început treaba la Dinamo Nuno Campos a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial” + Pe cine nu vrea la echipă
A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
10.06
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Tenis
10.06
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Citește mai mult
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
10.06
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
B365
09.06
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
Citește mai mult
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
11.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share