Haos la New York VIDEO. 21 de persoane au fost arestate pentru incidente violente, după meciul 3 al finalei NBA
Fanii celor de la New York Knicks au dat foc unui tricou cu Spurs/ Foto: IMAGO
Baschet

Haos la New York VIDEO. 21 de persoane au fost arestate pentru incidente violente, după meciul 3 al finalei NBA

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 14:35
  • 21 de persoane au fost arestate pentru incidente violente după meciul 3 al finalei NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, câștigat de texani cu 115-111.
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A fost haos pe străzile din New York. Fanii celor de la Knicks se pregăteau să sărbătorească o nouă victorie în fața celor de la San Antonio, după ce favoriții câștigaseră primele două meciuri ale seriei în deplasare.

„Extraterestrul” Wembanyana nu a fost de acord cu acest lucru și a condus-o pe Spurs spre victorie, grație unei evoluții impresionante: 32 de puncte, 8 recuperări și 6 pase decisive.

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Suporterii celor de la Spurs, atacați de ultrașii lui New York

Unii suporteri ai grupării antrenate de Mike Brown au digerat cu greu înfrângerea.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri în care fanii celor de la New York îi atacă pe străzi pe suporterii lui Spurs.

21 de persoane au fost arestate în urma incidentelor, scrie marca.com.

Primul care a condamnat cele întâmplate a fost chiar Victor Wembanyana.

Superstarul francez a descris agresiunea drept „inacceptabilă” și le-a reamintit fanilor că „nu putem uita că este un joc. Jucăm doar un meci. Susțin din suflet pasiunea, dar cu respect reciproc”.

Vrem ca toată lumea să se respecte. Vrem ca toată lumea să se bucure de baschet în forma sa cea mai pură. Este finala NBA. Nu există un loc mai bun pentru a urmări baschetul. Să lăsăm agresivitatea în seama celor de pe teren. Karl Antony Towns, pivotul celor de la New York Knicks

Julian Champagnie, extrema de forță de la Spurs, născut în Brooklyn, a declarat:

„Cred că pentru fani lucrurile nu ar trebui să fie niciodată atât de serioase încât să fie nevoiți să atace, să lovească sau să urmărească oamenii până acasă. Nu contează dacă câștigăm noi sau ei. Toată lumea ar trebui să poată veni și să se bucure de joc, indiferent pe cine susține.”

Seria rămâne în New York pentru meciul 4, care este programat în această noapte de la ora 03:30 a României.

Rezultatele înregistrate până acum în finala NBA:

  • Meciul 1: 105-95 pentru Knicks 
  • Meciul 2: 105-104 pentru Knicks 
  • Meciul 3: 115-111 pentru Spurs 

Rezumat VIDEO. New York Knicks - San Antonio Spurs 111-115

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