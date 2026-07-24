Vești proaste pentru Barcelona  Catalanii au confirmat  accidentarea serioasă  a lui Frenkie de Jong » Mesajul fotbalistului
Frenkie de Jong
Campionate

Vești proaste pentru Barcelona Catalanii au confirmat accidentarea serioasă a lui Frenkie de Jong » Mesajul fotbalistului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 14:12
  • Barcelona a confirmat, joi, că mijlocașul Frenkie de Jong (29 de ani) a suferit o accidentare gravă la genunchi, după participarea la Campionatul Mondial 2026.
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De Jong s-a accidentat în timpul turneului final, dar medicii naționalei Olandei i-au transmis că poate evolua în continuare, decizie care a înfuriat Barcelona.

Accidentarea mijlocașului s-a agravat, iar clubul catalan a confirmat tot ce era mai rău.

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Frenkie de Jong a suferit o ruptură de ligamente

Joi, Barcelona a anunțat că Frenkie de Jong a suferit o ruptură a ligamentului colateral medial al genunchiului drept.

În următoarea perioadă, fotbalistul va urma un tratament și se va afla sub monitorizarea medicilor. Intervenția chirurgicală nu este luată în calcul în acest moment.

„Investigațiile medicale efectuate asupra jucătorului primei echipe, Frenkie de Jong, au arătat că acesta a suferit o ruptură a ligamentului colateral medial al genunchiului drept.

S-a decis ca fotbalistul să urmeze în continuare tratament și să fie monitorizat de echipa medicală, urmând ca evoluția sa din următoarele săptămâni să stabilească pașii următori”, a transmis Barcelona.

Dacă Frenkie de Jong nu se va recupera și va fi nevoit să se opereze, atunci recuperarea ar putea dura până la patru luni, conform mundodeportivo.com.

Această veste reprezintă o lovitură pentru Hansi Flick, chiar înainte de startul noului sezon. Dacă De Jong se va opera, atunci tehnicianul îi va mai avea pe Andrea Christensen, Marc Casado și Marc Bernal pentru postul de mijlocaș defensiv.

În sezonul trecut, Frenkie de Jong a jucat 38 de meciuri pentru Barcelona în toate competițiile, reușind să marcheze un singur gol și să ofere 8 pase decisive.

Mesajul lui Frenkie de Jong

La scurt timp după ce Barcelona a confirmat accidentarea, Frenkie de Jong le-a transmis un mesaj fanilor pe rețelele de socializare.

„Dragi suporteri,

În mod normal, nu acord prea multă atenție la ceea ce se scrie despre mine, despre echipă sau despre club. Însă, în ultima perioadă, au apărut foarte multe speculații legate de accidentarea mea și de situația mea la Barcelona.

Îmi este greu să văd cum unii oameni pun la îndoială relația mea cu acest club și devotamentul meu față de el, bazându-se pe informații false.

Fotbalul înseamnă totul pentru mine și am dat întotdeauna tot ce am avut mai bun pentru FC Barcelona și pentru țara mea. De aceea vreau să explic ce s-a întâmplat.

În timpul Campionatului Mondial am suferit o accidentare la genunchi. După primele evaluări, medicii mi-au spus că este o leziune ușoară și că nu exista riscul să se agraveze dacă voi continua să joc.

Singurul inconvenient era că trebuia să evoluez cu dureri, însă de-a lungul carierei mele am făcut acest lucru ori de câte ori am putut să îmi ajut echipa, atât la club, cât și la națională.

În timpul vacanței am revenit la Barcelona pentru noi investigații. Acestea au arătat că accidentarea este mai gravă decât se stabilise inițial. Din fericire, deocamdată nu este necesară o operație, iar acum sunt concentrat în totalitate pe recuperare și pe revenirea cât mai rapidă pe teren.

Muncesc în fiecare zi pentru a ajunge din nou la cea mai bună formă. Îmi tratez profesia, corpul și responsabilitatea față de echipă cu maximă seriozitate. Totuși, există lucruri pe care nu le poți controla, iar această accidentare este unul dintre ele.

Să joc pentru Barcelona și pentru naționala Țărilor de Jos este o onoare uriașă pentru mine, iar angajamentul meu față de ambele echipe nu se va schimba niciodată. Voi continua să dau totul pentru acest tricou, pentru colegii mei și pentru fanii noștri.

Mai avem multe momente frumoase de trăit și multe obiective de atins împreună.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru. Abia aștept să revin.

Visca Barça, mereu!”, a scris fotbalistul pe pagina personală de Instagram.

Mesajul lui Frenkie de Jong. Foto: Instagram/@frenkiedejong Mesajul lui Frenkie de Jong. Foto: Instagram/@frenkiedejong
Mesajul lui Frenkie de Jong. Foto: Instagram/@frenkiedejong

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