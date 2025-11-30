Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a vorbit cu Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, la finalul partidei cu Deportivo Alaves, scor 3-1.

Vizibil nemulțumit de jocul echipei sale, Hansi Flick a fost surprins extrem de gânditor pe banca de rezerve, moment în care Raphinha a venit la el.

Ce au vorbit Hansi Flick și Raphinha

În cadrul conferinței de presă de la finalul partidei, tehnicianul german a dezvăluit conversația sa cu Raphinha, care a vrut să îi ridice moralul antrenorului său.

„La sfârșitul meciului, Raphinha mi-a spus același lucru pe care i l-am spus eu data trecută: «Vom evolua. Vom fi mult mai buni în următoarele meciuri»”, a declarat Hansi Flick, conform sport.es.

Hansi Flick, nemulțumit de evoluția echipei sale

Deși echipa sa a câștigat și a urcat temporar pe primul loc în La Liga, Flick nu s-a ferit să spună ceea ce l-a nemulțumit.

„Trebuie să îmbunătățim multe lucruri. Am avut ocazii să marcăm mai multe goluri și trebuie să lucrăm la asta. Nu avem controlul sau intensitatea pe care le-am avut sezonul trecut”, a declarat Hansi Flick.

Antrenorul celor de la Barcelona a vorbit și despre pregătirea fizică a jucătorilor săi, cea despre care consideră că a scăzut considerabil față de sezonul trecut.

Flick, deranjat de arbitraj

Presa spaniolă scrie că antrenorul a fost nemulțumit și de deciziile arbitrului Miguel Ortiz, după ce acesta a eliminat doi oameni importanți din staff-ul catalanilor, pe antrenorul de portari José Ramón de la Fuente și a antrenorul secund Marcus Sorg.

Un alt moment important care l-a deranjat pe Flick a fost reprezentat de faza din minutul 10 al meciului, cea în care „centralul” nu a acordat lovitură de la 11 metri după un fault al unui jucător de la Alaves asupra lui Lamine Yamal.

Pentru Barcelona urmează derby-ul cu Atletico Madrid, meci care se va juca pe Camp Nou, marți, de la ora 22:00.

