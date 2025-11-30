„În primăvară e gata” Veste importantă despre stadionul echipei de tradiție +5 foto
Stadion Eroii Timișoare FOTO: Facebook
„În primăvară e gata” Veste importantă despre stadionul echipei de tradiție

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 18:57
  • Romario Benzar (33 de ani), jucătorul celor de la Politehnica Timișoara, a vorbit despre stadionul „Eroii Timișoarei”, noua arenă din oraș.

În prezent, Poli Timișoara evoluează în Liga 3 și joacă meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, arenă cu o capacitate de doar 500 de scaune.

Noul stadion din Timișoara va fi gata în 2026

Jucătorul cu 19 prezențe la echipa națională a vorbit despre noua arenă din oraș, dar și despre Poli Timișoara, echipă antrenată de Dan Alexa.

„În primăvară e gata noul stadion, de 10.000 de locuri. Cel mare urmează. Acesta, 80% e gata. Lucrurile la Timișoara se mișcă repede.

Stadionul o să fie gata cel târziu în vară. E o emulație”, a declarat Romario Benzar, conform digisport.ro.

Poli Timișoara are ca obiectiv promovarea în liga secundă, fiind în acest moment pe locul 2 în seria 7 din Liga 3, la două puncte distanță de liderul Unirea Alba Iulia.

Stadionul „Eroii Timișoarei” este construit din banii Primăriei Timișoara. Lucrările au început în primăvara anului 2024 și ar urma să fie finalizate anul viitor.

Arena va avea o capacitate de 10.000 de locuri, costurile ridicării sale fiind de aproximativ 23 de milioane de euro.

Ce se întâmplă cu „Dan Păltinișanu”

Deși stadionul legendar din Timișoara a fost demolat, lucrările pentru ridicarea noii arene nu au început, ca urmare a restrângerilor bugetare din ultimul an.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că va aloca 25% din bugetul necesar pentru construcția noului stadion, totul pentru ca lucrările să poată fi demarate în cel mai scurt timp.

Eu aștept decizia CNI ca să dau hotărârea de Consiliu, pentru finanțarea cu 25% a proiectului. Trebuie să știu suma totală ca să pot semna finanțarea.

Dacă nu vor fi contestații, și e puțin probabil să mai fie, sper să semnăm anul acesta contractul. Lucrările ar dura 30 de luni de la ordinul de începere, pe care sperăm să-l semnăm în ianuarie. Vor fi 30 de luni pentru proiectare și execuție”, a declarat Simonis.

Noul Stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

  • 32.000 de locuri
  • tribune complet acoperite
  • o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Noul stadion va fi construit exact pe amplasamentul fostei arene, demolată complet de CJ Timiș.

După semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție opt luni pentru proiectare, urmate de investigațiile necesare și apoi lucrările propriu-zise.

FOTO: Macheta noului stadion „Dan Păltinișanu”

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Macheta noului stadion Dan Păltinișanu

Galerie foto (5 imagini)

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
+5 Foto
