„Îmi doresc să fie supărat” Andrei Nicolescu nu îl menajează pe Stipe Perica: „Voiam să-l scot din zona de confort”

DINAMO - OȚELUL 1-0. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, i-a dat replica lui Stipe Perica (30 de ani), după declarațiile atacantului de la finalul meciului de pe Arena Națională.

Stipe Perica a fost unul dintre cei mai criticați jucători ai lui Dinamo, după ratarea monumentală din partida trecută, cu FC Botoșani, încheiată 1-1. Andrei Nicolescu l-a băgat în ședință pe atacantul croat și a declarat că acesta a dezamăgit suporterii și oamenii din staff.

Andrei Nicolescu: „Îmi doresc să fie supărat, să ne arate cine e”

Președintele lui Dinamo a ținut să clarifice situația lui Perica și i-a dat replica acestuia pentru declarațiile făcute la finalul meciului cu Oțelul, când s-a arătat nemulțumit de criticile primite.

„E normal să fie supărat, îmi doresc să fie supărat, ca să mă contrazică, să îmi arate că am greşit .

Voiam să-l scot din zona de confort, să ne demonstreze că e Perica pe care l-am transferat.

N-am discutat despre plecarea sa, e vorba că avem niște așteptări, clubul ăsta vrea să construiască mai mult, inclusiv cu el.

Și el e responsabil pentru rezultate. Dinamo suntem toți și trebuie să fim responsabili pe postul nostru.

Trebuie să forțeze un pic limita de durere, de risc, de forță, trebuie să forțeze un pic”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica din meciul cu Botoșani

Ce a declarat Stipe Perica, după meciul cu Oțelul

„Nu sunt afectat de fani, de media. Nu e plăcut să fii criticat, dar ăsta e fotbalul.

(n.r. Vrei să pleci de la Dinamo?) Mai am contract şi mă concentrez la meciul cu Farul. Cu antrenorul am o relaţie bună aşa cum am avut din prima zi de când am venit aici.

(n.r. Vrei să rămâi de la Dinamo) Da, nu caut un alt club. Mai am un am şi jumătate contract şi nu mă gândesc la următorul mercato. Eu îmi doresc să fiu 100% şi să marchez”, a spus Stipe Perica.

