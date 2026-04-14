Scântei înainte de Atletico - Barcelona VIDEO. Flick îl acuză pe Simeone că folosește strategia lui Mourinho

Hansi Flick (61 de ani), antrenorul Barcelonei, s-a plâns de starea gazonului de pe Metropolitano, stadionul lui Atletico Madrid, înaintea manșei retur a „dublei” din sferturile Ligii Campionilor.

În meciul tur, echipa madrilenă s-a impus cu scorul de 2-0 în fața grupării catalane, chiar pe Camp Nou. Și e mare favorită la calificarea în semifinalele competiției.

Înainte de începerea antrenamentului oficial al Barcelonei de pe stadionul Metropolitano, acolo unde se va desfășura returul „dublei” dintre cele două echipe spaniole, Hansi Flick și-a exprimat nemulțumirea cu privire la starea gazonului.

Antrenorul catalanilor s-a plâns de înălțimea gazonului și s-a îndreptat către delegatul UEFA pentru acest meci, danezul Christian Kofoed, care se afla pe marginea terenului, conform mundodeportivo.com.

Hansi Flick i-a arătat acestuia o porțiune de teren și s-au îndreptat amândoi către acea zonă pentru a o verifica.

Flick l-ar acuza indirect pe Diego Simeone, antrenorul lui Atletico, că a lasat intenționat gazonul să crească mai mult pentru a o încurca pe Barcelona.

Gazonul netuns avantajează stilul mai defensiv de joc al lui Atletico. Cu cât iarba este mai înaltă, cu atât le va fi mai greu catalanilor să combine rapid și să pună presiune pe echipa lui Simeone.

Barcelona ar fi depus deja o plângere la UEFA privind starea gazonului de pe Metropolitano, iar răspunsul primit a fost că iarba va fi tunsă dacă va fi necesar, conform marca.com.

Regulamentul impune ca înălțimea gazonului să nu depășească 3 centimentri pe întreg terenul. Cu toate acestea, Barcelona preferă ca iarba de pe Camp Nou să aibă 2,3 centimetri.

Cei de la Atletico susțin că au respectat toate regulile și gazonul are aceeași înălțime ca de obicei, starea acestuia chiar fiind îmbunătățită față de meciurile anterioare.

Conform articolului 34.04 din Regulamentul UEFA, „dacă arbitrul sau delegatul UEFA consideră necesar, clubul gazdă poate fi obligat să tundă gazonul înainte de meci și antrenament”.

Parece que Hansi Flick no está muy conforme con el estado del césped del Metropolitano...



Flick îl acuză pe Simeone că folosește strategia lui Mourinho

Pep Guardiola și Jose Mourinho au avut de-a lungul timpului dezbateri aprinse pe acest subiect. Atât în perioada când se duelau în El Clasico (Barcelona - Real Madrid), cât și în momentele în care antrenau echipe din țări diferite.

În cadrul summitului antrenorilor UEFA de la Nyon, din 2014, cei doi tehnicieni au discutat despre înălțimea gazonului de pe stadioane.

Guardiola, pe atunci la Bayern Munchen, a propus ca iarba să nu depășească 1,5 centimetri înălțime și să fie udată înainte de fiecare meci. Spaniolul susținea atunci că aceste reguli ar face jocul mai rapid și, prin urmare, mai frumos, conform express.co.uk.

Jose Mourinho, la acea vreme la Chelsea, a răspuns: „Fiecare are stilul său de joc, care trebuie respectat. Fotbalul poate fi spectaculos în mai multe feluri”.

Guardiola a replicat: „Frumusețea fotbalului depinde de antrenor. Mi se pare că Mourinho preferă rezultatul în detrimentul spectacolului. Știu că pentru el asta este tot ce contează”.

