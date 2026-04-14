„Așa a surprins U Cluj pe Craiova” Nu-i vine să creadă ce se întâmplă în Liga 1: „E de neimaginat! Ai luat-o de pe locul 10”

U Cluj - U Craiova 4-0. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a rămas impresionat de parcursul „șepcilor roșii" sub comanda lui Cristiano Bergodi (61 de ani).

U Cluj a învins fără probleme pe U Craiova și s-a distanțat la 3 puncte în fruntea Ligii 1, după ce s-au disputat patru etape din play-off.

„Scorul mă surprinde. Te gândeai la început că se ajunge la rezultatul ăsta? După ce s-a jucat e corect. E 1-0 în 11 contra 11, după care Etim nu ştiu ce face, dar intrarea aia trebuie pedepsită.

În minutul 45 se face 2-0 prin Lukic, după care te întrebi ce face Coelho. Zici că nu schimbă după cartonașul roşu (n.r. - primit de Etim), în minutul 20, când mă gândeam că scoate un fundaş central, dar nu face schimbare nici la pauză.

I-au surprins pe cei de la Craiova prin faptul că la Mora, cel mai periculos, s-au apărat cu El Sawy. Mora nu trece de El Sawy, dar El Sawy trece de el la gol.

Echipa care a jucat şi a făcut ce a vrut a fost U Cluj”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

FOTO. Eliminarea lui Monday Etim în U Cluj - U Craiova 4-0

Basarab Panduru nu înțelege cum U Cluj, care a avut parte de un start dificil de sezon sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, a ajuns să bifeze 13 victorii în ultimele 14 partide jucate.

„E de neimaginat, nu-ţi poţi da seama ce a putut echipa asta care s-a transformat în una care bate meci de meci pe toată lumea. E ceva incredibil ce se întâmplă.

E o echipă stabilă, cu banii la zi. Ai luat-o de pe (locul) 10, dar nu avea probleme, că alea de pe lângă tine aveau probleme. U Cluj e ceva incredibil, nu poţi zice ce s-a întâmplat să ajungi în situaţia asta”.

VIDEO. Golul marcat de Nistor în U Cluj - Craiova 4-0

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

