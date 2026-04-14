Moruțan și Paraschiv, puși la zid Încă un meci fără realizări pentru rapidiști: „Nu poate să fugă. Parcă nu se întâlnește cu mingea”

Rapid - FC Argeș 0-0. Basarab Panduru (55 de ani) i-a taxat pe Olimpiu Moruțan (26 de ani) și Daniel Paraschiv (26 de ani), jucători ai giuleștenilor, pentru prestațiile lor sub așteptări.

Moruțan și Paraschiv au sosit în această iarnă în tabăra Rapidului, dar nu au reușit să se impună în Giulești. Primul a fost transferat de la Aris Salonic, celălalt a fost împrumutat de la Real Oviedo.

Rapid - FC Argeș 0-0 . Basarab Panduru: „Mă uit la Moruţan, nu poate să fugă”

Basarab Panduru nu i-a menajat deloc pe cei doi fotbaliști, care au avut evoluții șterse în meciul cu FC Argeș.

„Mă uit la Moruţan, nu poate să fugă. De exemplu, dacă dai o pasă în faţă şi eşti la 60 de metri, trebuie să bagi un sprint să ajungi în faţă, dar el nu poate. Poate are nevoie de mai mult timp să-şi revină, poate piciorul ăla (n.r. - dreptul, la care a suferit în trecut o ruptură la tendonul lui Ahile).

Despre Paraschiv, a crezut că la noi în campionat a făcut ceva. Ei au crezut că un jucător ca el, în momentul în care se întoarce cu mai multă experienţă, te ajută, dar nu e așa.

Acum te ajută să fugi, în fotbalul modern. El pare că nu se întâlneşte cu mingea”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

În partida cu FC Argeș, Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv au fost trimiși pe teren de Costel Gâlcă încă din primul minut.

Moruțan a jucat până în minutul 60, atunci când a fost înlocuit de Tobias Christensen, iar Paraschiv a fost integralist, însă niciunul nu a reușit să bifeze vreo ocazie periculoasă la poarta adversă.

De la sosirea lor la Rapid în această iarnă, Moruțan a jucat în 13 meciuri și a oferit 3 pase decisive, în timp ce Paraschiv a bifat 14 apariții și a marcat 2 goluri. Ambii sunt fără realizări în ultimele 5 partide jucate.

În urma rezultatului de egalitate înregistrat luni, Rapid se află pe locul 3 în play-off, cu 32 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului U Cluj, în timp ce FC Argeș se poziționează pe locul 5, cu 30 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire

