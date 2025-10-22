Vizită - surpriză la antrenamentul FCSB Fostul golgeter va fi prezent la meciul cu Bologna din Europa League: pe cine a remarcat
Vizită - surpriză la antrenamentul FCSB Fostul golgeter va fi prezent la meciul cu Bologna din Europa League: pe cine a remarcat

  • Harlem Gnohere (37 de ani), fost jucător la FCSB, a fost prezent la antrenamentul roș-albaștrilor de miercuri, înaintea duelului cu Bologna.
  • FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atacantul francez a evoluat la FCSB în perioada 2017-2020, timp în care a jucat în 115 meciuri și a marcat 51 de goluri.

Harlem Gnohere, înainte de FCSB - Bologna: „Sper să câștige”

Atacantul francez a fost prezent la antrenamentul celor de la FCSB de miercuri, înaintea meciului cu Bologna. Gnohere speră ca fosta sa echipă să câștige joi meciul din Europa League.

„Am venit să-mi vizitez foștii colegi. A trecut mult timp de când nu am mai fost în România, de cinci ani. Așa că mă bucur să mă întorc.

Am venit pentru meciul de mâine cu Bologna, ca să le fac o surpriză. Sper să câștige mâine și să le meargă bine. Nu eu voi fi norocul lor mâine (n.r. - joi), ci Dumnezeu”, a declarat Harlem Gnohere.

Harlem Gnohere: „M-am înțeles bine cu Alibec”

Întrebat care e cel mai bun prieten de la FCSB, atacantul francez a spus:

„Denis Alibec. M-am înțeles bine cu el când am jucat împreună. Îmi place mentalitatea lui. Și Pintilii este prietenul meu”.

Harlem Gnohere l-a remarcat și pe Juri Cisotti, mijlocașul italian al celor de la FCSB:

„Sunt câțiva jucători buni la FCSB. Cel care îmi place foarte mult este italianul cu numărul 31. Mi-ar fi plăcut să joc cu el”.

Domnul Becali este un domn pe care îl apreciez foarte mult. M-a ajutat foarte mult. Nu pot decât să-i mulțumesc Harlem Gnohere, actual jucător la Montignies, în liga provincială Hainaut (Belgia)

VIDEO. Antrenamentul celor de la FCSB înaintea meciului cu Bologna

Gnohere, marcator în FCSB - Lazio

În 2018, Harlem Gnohere a marcat golul victoriei pentru FCSB în partida cu Lazio, în șaisprezecimile Europa League.

Acel meci din prima manșă s-a disputat pe Arena Națională, iar scorul final a fost 1-0. Atacantul francez a marcat atunci în minutul 29.

În retur, Lazio s-a impus cu scorul de 5-1 și a mers mai departe în optimile competiției.

În România, Harlem Gnohere a mai jucat pentru Dinamo, timp de două sezoane. În tricoul „câinilor”, francezul a marcat 24 de goluri în 58 de meciuri.

154
de goluri are Harlem Gnohere în cariera sa

