Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League

UEFA a anunțat brigăzile de arbitri pentru meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din Europa League, respectiv Conference League.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pentru partida campioanei României a fost delegată o brigadă de arbitri din Letonia, condusă de Andris Treimanis, un central care are deja experiență cu echipele românești. Meciul oltenilor va fi arbitrat de o brigadă din Israel.

FCSB - Bologna va fi oficiat de Andris Treimanis

Andris Treimanis va fi asistat de conaționalii Haralds Gudermanis și Aleksejs Spasennikovs, în timp ce Aleksandrs Golubevs va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

În camera VAR se vor afla olandezul Jeroen Manschot (arbitru video) și Kristaps Ratnieks (asistent VAR), tot din Letonia.

4 meciuri a condus Andris Treimanis în acest an: unul în Europa League, unul în preliminariile Europa League, unul în preliminariile Conference League și unul în Saudi Pro League

Arbitrul leton nu se află la prima întâlnire cu formațiile din România. El a mai condus două meciuri ale celor de la CFR Cluj și unul al FCSB-ului, în competițiile europene.

FCSB - Viktoria Plzen 3-0 (Grupa G, Europa League), în sezonul 2017-2018

3-0 (Grupa G, Europa League), în sezonul 2017-2018 Celtic - CFR Cluj 3-4 (preliminarii Liga Campionilor), în sezonul 2019-2020

(preliminarii Liga Campionilor), în sezonul 2019-2020 Sevilla - CFR Cluj 0-0 (Șaisprezecimile Europa League), în sezonul 2019-2020

El a condus partida Armenia – România 3-2, disputată pe 31 martie 2021, în preliminariile Cupei Mondiale, și a fost al patrulea oficial la meciul Germania – România 4-2, din semifinalele Campionatului European U21 din 2019.

U Craiova - Noah va fi condus de Gal Leibovich

La meciul oltenilor, „centralul” va fi israelianul Gal Leibovitz. În acest sezon, acesta a condus cinci partide: trei în prima ligă din Israel, una în eșalonul secund și una în preliminariile Conference League.

Arbitrii asistenți vor fi Dor Medina și Yossi Babayoff, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Dekel Zino.

În camera VAR se vor afla Eitan Shmuelevitz, ca arbitru video, și Shalom Ben Avraham, ca asistent VAR.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport