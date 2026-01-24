Atacat de presa apropiată de guvernul de la Belgrad, Novak Djokovic nu a renunțat să-i susțină pe protestatarii din Serbia.

Exilul său în Grecia, unde a declarat că se simte ca acasă, este și o palmă dată regimului Vucić.

Adulat odinioară de liderii de la Belgrad, fostul număr 1 mondial este acum persona non grata după ce și-a exprimat sprijinul pentru manifestațiile masive anticorupție care au zguduit Serbia, scrie Liberation.

Australian Open reprezintă una dintre ultimele ocazii pentru Novak Djokovic de a-și îndeplini visul de a câștiga al 25-lea Grand Slam.

Ar fi una dintre cele mai mari realizări din sportul modern, care i-ar consolida și mai mult statutul de legendă a tenisului.

Dar cine l-ar aplauda în Serbia?

Aparent, susținătorii președintelui populist Aleksandar Vucić nu vor cânta în cinstea lui, atât de mult a căzut tenismenul în ochii actualului regim.

Situația a ajuns atât de neplăcută încât fostul număr 1 mondial s-a exilat vara trecută în Grecia.

Familia Djokovic s-a instalat într-o casă închiriată în cartierul Glifada, din sudul Atenei - la doi pași de Kavouri Tennis Club, unde Djokovic se antrenează. El și-a înscris cei doi copii la St. Lawrence School, o școală privată din capitala Greciei.

Djokovic ar fi luat masa de două ori cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, în vederea obținerii unei „vize de aur”.

Aceasta i-ar oferi un permis de ședere de cel puțin cinci ani în schimbul unei investiții imobiliare de 250.000 de euro. Un semnal care sugerează că sportivul nu intenționează să se întoarcă prea curând în Serbia.

Alături de protestatari. În mod repetat

Primele semne ale rupturii datează de la sfârșitul anului 2024, momentul de început al valului de proteste față de corupția din Serbia.

La originea mișcării a stat prăbușirea acoperișului unei gări recent renovate în Novi Sad, un incident soldat cu 16 morți. Protestatarii au acuzat lipsa unei anchete transparente, care să-i pedepsească cum trebuie pe vinovați, și apoi corupția generală din țară.

Studenții au preluat rapid conducerea manifestațiilor anti-guvernamentale care s-au extins.

O postare pe X a lui Djokovic a sugerat că jucătorul și-a ales tabăra. El a spus că îi susține pe tineri.

„Ca persoană care crede în energia tinerilor și în dorința lor de a avea un viitor mai bun, consider că este important să le ascultăm vocea. Tinerii educați reprezintă cea mai mare forță a Serbiei. Cu toții avem nevoie de înțelegere reciprocă și respect. Sunt alături de voi”, a spus el.

Као неко ко дубоко верује у снагу младих људи и њихову жељу за бољом будућношћу,сматрам да је важно да се њихов глас чује.



Србија има огроман потенцијал а образована омладина је њена највећа снага.



Оно што је свима нама потребно је разумевање и поштовање. Уз вас,Новак. — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 18, 2024

Poziția a fost reiterată câteva săptămâni mai târziu, în ianuarie 2025, la Melbourne, unde sârbul deține recordul numărului de victorii.

La sfârșitul unui meci câștigat, el a scris „Pentru Sonja” pe camera principală de la marginea terenului, un omagiu adus unei studente lovite de o mașină în timpul unei manifestații, la Belgrad.

În cadrul conferinței de presă care a urmat, el a vorbit despre „o mare înfrângere pentru societatea sârbă”.

Mai târziu, în timpul unui meci de baschet în capitala sârbă, a apărut îmbrăcat cu un hanorac pe care era scrisă fraza: „Students are champions” („studenții sunt campioni”).

FOTO: X

O altă dovadă de sprijin fără echivoc a fost un story pe Instagram în care apăreau două fotografii ale unei adunări uriașe la Belgrad, pe 15 martie. Comentariul: „Istoric, magnific”.

„Fals patriot”

Autoritarul președinte Vucić nu a reacționat la aceste apariții publice. Presa apropiată de regim s-a ocupat de asta în locul lui și nu l-a menajat.

Tabloidul Informer l-a numit „fals patriot”.

„Djokovic, rușinea? Novak susține violența și „revoluția colorată”, a denunțat site-ul Direktno, care l-a asociat pe jucător cu un proiect de destabilizare a opiniei publice orchestrat din străinătate - o teorie a conspirației formulată despre protestele din stradă.

La Belgrad, o frescă care îl înfățișa la Wimbledon îmbrăcat în alb a fost acoperită cu negru.

Iar cu ocazia unei ceremonii în cinstea regimului, numele său a fost înlocuit cu cel al lui Nikola Jokić, baschetbalistul sârb din NBA, într-o scrisoare a unui copil citită de președintele Vucić în timpul ceremoniei.

Vremea în care același Vucić îl adora pe campionul sârb, cunoscut ca fiind apropiat de șeful statului, pare trecută de mult.

Guvernul a făcut front comun cu Nole în 2022

Lucrurile stăteau cu totul altfel în urmă cu câțiva ani.

În plină furtună mediatică în 2022, autoritățile sârbe au făcut front comun cu „Nole” când acesta, nevaccinat împotriva COVID-19, s-a certat cu guvernul australian, care permitea doar accesul sportivilor ce primiseră vaccinul.

Sprijinul autorităților sârbe a fost total, până la punctul unei crize diplomatice - în cele din urmă evitată.

La câteva zile după expulzarea lui Djokovic, Belgradul a retras autorizațiile de prospectare acordate grupului minier anglo-australian Rio Tinto, care intenționa să exploateze o mină de litiu în Serbia.

Proiectul cu pricina fusese susținut inițial de statul sârb, dar contestat de ecologiști și de localnicii din apropierea minei, îngrijorați de repercusiunile asupra mediului și chiar asupra sănătății.

Au avut loc și manifestații, susținute chiar de Novak Djokovic.

Novak Djokovic și președintele sârb Aleksandar Vucic în 2022 FOTO Imago

Poziții naționaliste, în linie cu guvernul

Pe lângă performanțele sale, pozițiile naționaliste ale sârbului sunt cele care i-au adus aprecierea regimului.

Vucić și aliații săi au apreciat faptul că, în plină tensiune cu Kosovo în 2023, Djokovic a scris pe camera de filmat de pe terenul Philippe-Chatrier: „Kosovo este inima Serbiei! Stop violenței”.

Ce a făcut tenismenul atunci a fost să repete cuvânt cu cuvânt discursul lui Slobodan Milosević din anii '90, când fostul lider schița planul său naționalist de a reconstrui „Marea Serbie”.

O viziune preluată de Djokovic, al cărui tată este de origine kosovară.

Nole nu renunță la susținerea protestatarilor

De la exilul său, actualul număr 6 mondial s-a abținut să comenteze restul actualității politice.

În schimb, a rămas activ în ceea ce privește mișcarea studențească pe rețelele sociale.

La începutul lunii noiembrie 2025, el a ieșit din umbră, comentând pe rețelele sale sociale noile manifestații de pe străzile Belgradului, unde mii de demonstranți anti-Vucic se confruntau cu forțele pro-regim în fața Parlamentului.

Mii de manifestanți antiguvernamentali s-au adunat pentru a o susține pe mama uneia dintre victimele din Novi Sad, Dijana Hrka, care a început o grevă a foamei în fața Parlamentului pentru a cere ca cei responsabili de moartea fiului său să fie aduși în fața justiției.

Seara, Novak Djokovic a repostat pe Instagram o publicație în care un titlu spunea că „durerea unei mame nu trebuie să fie niciodată un subiect de batjocură”.

Acest lucru nu a calmat tensiunile cu puterea, îngrijorată în culise de potențialele ambiții politice ale lui Djokovic odată ce își va încheia cariera.

O palmă pentru regim

Noul rezident grec este încă considerat de mulți un erou național.

Populația își amintește acțiunile sale umanitare, fundația sa caritabilă care a permis construirea de grădinițe sau donațiile sale în bani în timpul inundațiilor din 2014.

Pe rețelele sociale, el are peste 25 de milioane de abonați, de peste patru ori populația Serbiei. O influență de invidiat pentru orice șef de stat.

Când s-a mutat, sârbul a luat cu el turneul de la Belgrad, unul ATP, care acum s-a mutat în Grecia și este condus de Djordje Djokovic, fratele său mai mic.

O adevărată palmă pentru regim.

Cireașa de pe tort a fost faptul că, la prima ediție din Grecia, Djokovic a câștigat singurul său titlu al sezonului.

În interviul de după meci, precum și la ceremonia de înmânare a trofeelor, Djokovic a menționat de mai multe ori că s-a simțit „ca acasă”.

