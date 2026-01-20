„Îmi venea să mă duc peste ăla cu buldozerul” Florin Prunea,  la startul demolărilor stadionului Dinamo: „S-a rupt ceva din mine” +42 foto
Florin Prunea foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
„Îmi venea să mă duc peste ăla cu buldozerul” Florin Prunea, la startul demolărilor stadionului Dinamo: „S-a rupt ceva din mine”

Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
Publicat: 20.01.2026, ora 19:41
Actualizat: 20.01.2026, ora 19:41
  • Florin Prunea (57 de ani) a oferit o primă reacție după ce demolările stadionului din Ștefan cel Mare au fost demarate.
  • Fostul jucător al „câinilor” a fost prezent azi la stadion și era vizibil emoționat în momentul în care utilajele au început demolarea arenei pe care a ajuns de la vârsta de 8 ani.

Lucrările pentru demolarea vechii arene au început, marți, în Ștefan cel Mare, iar un legendele, oficialii și suporterii lui Dinamo s-au bucurat de un eveniment inedit.

Florin Prunea: „Când a dat ăla cu buldozerul, îmi venea să mă duc peste el”

Prezent și el la eveniment, Florin Prunea s-a arătat extrem de emoționat de momentul în care au început demolările.

„Îmi venea să-i dau un pumn ăluia când l-am văzut că dă cu macaraua aia în stadion. Băi, nene, eu am intrat pe aici în 1977. Și vine ăla cu macaraua și dă în stadionul nostru.

Tuturor le pare bine, mie îmi pare rău. Că îmi va părea bine după aceea, da. Băi, dar când l-am văzut că dă cu macaraua aia, pe bune, parcă s-a rupt ceva din mine.

A început trist, dar după aceea a fost o zi extraordinară. Pentru că ce va fi aici nu va mai fi în România. Dinamo București va redeveni cel mai puternic club.

Așa cum a fost el odată. Odată cu construcția parcului, că nu vorbim numai de fotbal, vorbim de întreg parcul Dinamo.

Aici va fi, într-adevăr, ceva de vis. Unde copiii sunt convins că vor veni cu mare plăcere și vor aduce glorie clubului.

E emoție multă. Toată lumea se bucură, eu parcă nu mă bucur așa de mult, pe bune. Am venit aici în 1977, aveam 8 ani, când a dat ăla cu buldozerul îmi venea să mă duc peste el”, a spus Florin Prunea.

A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (42 imagini)

A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO GOLAZO.ro
+42 Foto
Marius Niculae, fostul atacant al „alb-roșiilor”, a oferit și el o scurtă reacție la eveniment, și a încercat să vadă partea pozitivă a situației:

„Cu un ochi plângem și cu unul râdem, pentru că așteptam de foarte mult timp acest moment. Toată suflarea dinamovistă avea nevoie de un stadion nou.

Este un stadion plin de istorie, de la idoli din copilăria mea, până când am debutat și am câștigat trofee pentru Dinamo pe acest stadion. Dar era momentul, pentru că suporterii dinamoviști merită să aibă un stadion nou”.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
Ce facilități va avea noul stadion Dinamo, proiect de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

dinamo bucuresti Florin Prunea Marius Niculae stadion dinamo demolare
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share