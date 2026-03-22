Liga 1, mutată pe un alt post TV  Decizia de ultimă oră luată de deținătorul de drepturi: a avut alte priorități

Un alt eveniment fotbalistic a mutat meciul Hermannstadt – FC Botoșani, din Liga 1, pe un post TV diferit de cel obișnuit.

Partidele din Liga 1 sunt transmise de posturile de televiziune Digi Sport și Prima Sport.

Hermannstadt - FC Botoșani, mutat pe Digi Sport 2

În general, meciurile se văd pe primul canal de sport al fiecărui trust, însă Digi Sport a luat o decizie neașteptată în ceea ce privește partida Hermannstadt - FC Botoșani, penultima din etapa #2 a play-out-ului.

Meciul de la Sibiu, început la ora 19:00, a fost transmis pe Digi Sport 2, în timp ce finala Cupei Ligii Angliei, dintre Arsenal și Manchester City, începută la 18:30, a fost difuzată pe Digi Sport 1.

După finalul meciului din Anglia, pe Digi Sport 1 a început emisiunea „Fotbal European”, care a prezentat premierea lui City și a oferit reacții despre finală, iar partida din România a rămas pe al doilea post al trustului.

De menționat că Digi Sport are drepturi exclusive în România pentru Cupa Ligii Angliei, astfel că, la Prima Sport, meciul s-a putut vedea pe canalul principal al postului.

În istoria recentă, meciurile din Liga 1 s-au mai văzut pe Digi Sport 2 doar în situația în partidele se jucau simultan, pe finalul sezonului.

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

Perioada Cine a transmis Suma anuală (inclusiv TVA) 2000-2004 Pro TV 3.000.000 2004-2008 Telesport 7.000.000 2008-2011 RCS&RDS și Antena 1 34.000.000 2011-2014 RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1 34.000.000 2014-2019 Intel Sky Broadcast 33.000.000 2019-2025 EAD 34.000.000 2025-2032 EAD 36.500.000 2032-2035 EAD 43.000.000

