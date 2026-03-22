Liga 1, mutată pe un alt post TV  Decizia de ultimă oră luată de deținătorul de drepturi: a avut alte priorități

- Un alt eveniment fotbalistic a mutat meciul Hermannstadt – FC Botoșani, din Liga 1, pe un post TV diferit de cel obișnuit.
Partidele din Liga 1 sunt transmise de posturile de televiziune Digi Sport și Prima Sport.
Hermannstadt - FC Botoșani, mutat pe Digi Sport 2
În general, meciurile se văd pe primul canal de sport al fiecărui trust, însă Digi Sport a luat o decizie neașteptată în ceea ce privește partida Hermannstadt - FC Botoșani, penultima din etapa #2 a play-out-ului.
Meciul de la Sibiu, început la ora 19:00, a fost transmis pe Digi Sport 2, în timp ce finala Cupei Ligii Angliei, dintre Arsenal și Manchester City, începută la 18:30, a fost difuzată pe Digi Sport 1.
După finalul meciului din Anglia, pe Digi Sport 1 a început emisiunea „Fotbal European”, care a prezentat premierea lui City și a oferit reacții despre finală, iar partida din România a rămas pe al doilea post al trustului.
De menționat că Digi Sport are drepturi exclusive în România pentru Cupa Ligii Angliei, astfel că, la Prima Sport, meciul s-a putut vedea pe canalul principal al postului.
În istoria recentă, meciurile din Liga 1 s-au mai văzut pe Digi Sport 2 doar în situația în partidele se jucau simultan, pe finalul sezonului.
Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1
|Perioada
|Cine a transmis
|Suma anuală (inclusiv TVA)
|2000-2004
|Pro TV
|3.000.000
|2004-2008
|Telesport
|7.000.000
|2008-2011
|RCS&RDS și Antena 1
|34.000.000
|2011-2014
|RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1
|34.000.000
|2014-2019
|Intel Sky Broadcast
|33.000.000
|2019-2025
|EAD
|34.000.000
|2025-2032
|EAD
|36.500.000
|2032-2035
|EAD
|43.000.000