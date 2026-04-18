Criză la Hermannstadt  Doi jucători și-au reziliat contractele înaintea meciului cu Petrolul! » Dorinel Munteanu: „Ăștia te lasă la greu”
Foto: Sport Pictures
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 20:23
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 20:23
  • Probleme mari pentru Hermannstadt înaintea partidei cu Petrolul, din etapa #5 din play-out. Doi jucători și-au reziliat contractele, iar Dorinel Munteanu (57 de ani) are tot mai puțini fotbaliști apți în lot.
  • Petrolul - Hermannstadt se joacă duminică, de la ora 18:15, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Petrolul, Dorinel Munteanu a anunțat că jucătorii Antoni Ivanov și Jair și-au reziliat contractele din cauza salariilor neplătite.

Criză la Hermannstadt. Dorinel Munteanu: „Niște lucruri foarte nelalocul lor

Pe lângă plecarea celor doi jucători de la Hermannstadt, care a zguduit vestiarul, Dorinel Munteanu mai are probleme serioase de lot pentru meciul cu Petrolul, alți fotbaliști fiind accidentați.

„În această săptămână s-au întâmplat niște lucruri foarte nelalocul lor. În afara jucătorilor accidentați, Chițu, care știm foarte bine, și Dennis Politic, Diego (n.r. Batista), care nu face parte din planul meu, și Kujabi, Jair și Ivanov și-au reziliat (contractele).

Nu s-au mai prezentat la antrenament sau m-au anunțat că nu mai fac parte din lot, și-au băgat memoriu pentru neplata salariilor.

Am probleme de efectiv. Pur și simplu, am probleme de mijlocași. Dacă pe Diogo nu m-am bazat de la începutul mandatului meu, pe ceilalți m-am bazat.

Acum am rămas și fără trei mijlocași. E posibil și alți jucători să depună, nu știu. Dar problema mea este să antrenez, să fac tot posibilul să salvăm această echipă.

Ei au venit la mine și mi-au spus că și-au băgat memoriu și părăsesc echipa. Ivanov de marți și ieri (n.r. vineri), chiar aseară, Jair și-a luat la revedere de la băieți și de la mine, bineînțeles, și a plecat.

E o situație nemaiîntâlnită din punctul meu de vedere, dar cauzele trebuie să le căutați sau administrația să vă răspundă la aceste întrebări”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

Brazilianul Jair Tavares a fost transferat de Hermannstadt în vara anului trecut, de la formația iraniană Mes Rafsanjan.

În acest sezon, Jair a bifat 23 de apariții pentru sibieni și a oferit 3 pase decisive.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Jair, conform Transfermarkt

De cealaltă parte, mijlocașul Antoni Ivanov a sosit în tabăra celor de la Hermannstadt în vara anului 2024, de la formația bulgară Loko Sofia.

În tricoul sibienilor, Ivanov a jucat 71 de meciuri și a înscris un singur gol.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Antoni Ivanov, conform Transfermarkt

Dorinel Munteanu: „De aceea sunt supărat pe ei

Dorinel Munteanu a fost deranjat de faptul că Ivanov și Jair nu au rămas până la finalul sezonului ca să o ajute pe Hermannstadt, ținând cont de situația delicată din campionat.

„Au fost jucători importanți pentru mine și pentru echipă. Dar dacă asta a fost decizia lor, le respect decizia ca antrenor. Ce să fac? Merg cu jucătorii care, încă o dată repet, au pus suflet și sunt convins că vor pune suflet și se vor bate până la final pentru a rămâne în Superliga.

N-am înțeles nici eu, dar vreau să mă opresc strict la partea sportivă. De aceea sunt supărat pe ei, fiindcă am discutat cu ei și le-am explicat situația.

Ei au fost acoperiți din toate punctele de vedere, cu contracte, cu... dar ăștia sunt jucătorii care vin și reprezintă fotbalul românesc și te lasă la greu.

Practic, înțeleg toate, sunt de partea echipei, de partea jucătorilor, dar acest lucru, să te lase așa pe nepusă masă, nu pot să accept. Dar trebuie să accept realitatea care este.

Antrenez de foarte mult timp fotbalul românesc, dar niciodată nu m-am confruntat cu asemenea situație, ca jucătorul să vină să spună că nu mai prezintă fiindcă e jucător liber și vrea să plece și așa mai departe.

Sunt calculele lor, ce să spun? Administrația poate să vă spună mai multe detalii”, a mai spus antrenorul lui Hermannstadt.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad531
8FCSB430
9FC Botoșani427
10Oțelul Galați527
11Csikszereda Miercurea Ciuc526
12Farul Constanța423
13Petrolul Ploiești422
14Unirea Slobozia519
15FC Hermannstadt418
16Metaloglobus București410

