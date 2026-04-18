O vede pe U Cluj favorită la titlu Iuliu Mureșan recunoaște valoarea rivalei CFR-ului: „Nu mă deranjează” » Detalii despre Daniel Pancu

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a spus ce echipă își dorește să câștige titlul în Liga 1.

Oficialul formației din Gruia a vorbit și despre viitorul lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca echipei.

Vineri, CFR Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-0, după un gol marcat la ultima fază de Adrian Păun.

Grație acestui succes, formația din Gruia a urcat, provizoriu, pe locul 3, cu 34 de puncte.

Iuliu Mureșan, despre U Cluj: „Ei sunt favoriți la titlu”

După meciul câștigat de CFR cu FC Argeș, Iuliu Mureșan a declarat că nu ar fi deranjat dacă marea rivală U Cluj ar câștiga titlul în acest sezon.

„Nu mă deranjează dacă iau titlu. Așa cum văd situația acum, ei sunt favoriți la titlu. Dar avem meci cu ei (n.r. - în etapa 6), vedem.

Prefer U Cluj, e din oraș, ar fi frumos să ținem steagul sus în fotbalul românesc. E o forță fotbalistică în Cluj în ultimii ani”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Președintele CFR-ului a precizat și care este obiectivul echipei în acest sezon.

Acum nu vreau să vorbesc de titlu. Sper să terminăm cel puțin pe locul 3. Dacă putem și mai sus, nu ne dăm de-o parte Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Iuliu Mureșan: „Am vorbit cu Pancu și mă înțeleg foarte bine cu el”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre viitorul lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj.

„Eu nu cred acest lucru (n.r. - că Pancu pleacă la Rapid). Am vorbit cu Pancu și mă înțeleg foarte bine cu el. S-a exprimat că două milioane la sută rămâne la CFR.

Contractul se prelungește automat (n.r. în anumite condiții), dar se poate discuta și de sumă. Se negociază, e un antrenor foarte bun. Ne-am ajutat reciproc, e primul club unde antrenează la acest nivel. Nimeni nu i-a dat nicio șansă.

Eu l-am susținut pe Pancu în toate deciziile. Sunt de acord cu ce decizii a luat. Au plecat deja cei care făceau probleme.

Am colaborat. Și patronul a fost de acord”, a mai declarat Iuliu Mureșan, conform sursei citate.

Daniel Pancu vrea să continue la CFR Cluj: „E un subiect care nu există”

În urmă cu două zile, Daniel Pancu a negat toate zvonurile potrivit cărora ar putea ajunge la Rapid și a precizat că își dorește să rămână la CFR Cluj.

„E un subiect care nu există. E posibil să jucăm un meci decisiv pentru locul 3 peste două etape în Giulești. Nu există. E un subiect care nu există din punctul meu de vedere.

Sunt 100%, 1000% concentrat pe obiectivul meu de la CFR Cluj. Îmi doresc enorm să îndeplinesc obiectivul și să continui aici ”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR în noiembrie anul trecut, atunci când echipa se afla în subsolul clasamentului, și a calificat-o în play-off.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 FC Argeș 5 30 6 Dinamo 4 28

