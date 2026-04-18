O vede pe U Cluj favorită la titlu Iuliu Mureșan recunoaște valoarea rivalei CFR-ului: „Nu mă deranjează” » Detalii despre Daniel Pancu
Foto: Sport Pictures
O vede pe U Cluj favorită la titlu Iuliu Mureșan recunoaște valoarea rivalei CFR-ului: „Nu mă deranjează” » Detalii despre Daniel Pancu

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 19:35
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 19:35
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a spus ce echipă își dorește să câștige titlul în Liga 1.
  • Oficialul formației din Gruia a vorbit și despre viitorul lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca echipei.

Vineri, CFR Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-0, după un gol marcat la ultima fază de Adrian Păun.

Grație acestui succes, formația din Gruia a urcat, provizoriu, pe locul 3, cu 34 de puncte.

De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!

Iuliu Mureșan, despre U Cluj: „Ei sunt favoriți la titlu

După meciul câștigat de CFR cu FC Argeș, Iuliu Mureșan a declarat că nu ar fi deranjat dacă marea rivală U Cluj ar câștiga titlul în acest sezon.

„Nu mă deranjează dacă iau titlu. Așa cum văd situația acum, ei sunt favoriți la titlu. Dar avem meci cu ei (n.r. - în etapa 6), vedem.

Prefer U Cluj, e din oraș, ar fi frumos să ținem steagul sus în fotbalul românesc. E o forță fotbalistică în Cluj în ultimii ani”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Președintele CFR-ului a precizat și care este obiectivul echipei în acest sezon.

Acum nu vreau să vorbesc de titlu. Sper să terminăm cel puțin pe locul 3. Dacă putem și mai sus, nu ne dăm de-o parte Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Iuliu Mureșan: „Am vorbit cu Pancu și mă înțeleg foarte bine cu el

Iuliu Mureșan a vorbit și despre viitorul lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj.

„Eu nu cred acest lucru (n.r. - că Pancu pleacă la Rapid). Am vorbit cu Pancu și mă înțeleg foarte bine cu el. S-a exprimat că două milioane la sută rămâne la CFR.

Contractul se prelungește automat (n.r. în anumite condiții), dar se poate discuta și de sumă. Se negociază, e un antrenor foarte bun. Ne-am ajutat reciproc, e primul club unde antrenează la acest nivel. Nimeni nu i-a dat nicio șansă.

Eu l-am susținut pe Pancu în toate deciziile. Sunt de acord cu ce decizii a luat. Au plecat deja cei care făceau probleme.

Am colaborat. Și patronul a fost de acord”, a mai declarat Iuliu Mureșan, conform sursei citate.

Daniel Pancu vrea să continue la CFR Cluj: „E un subiect care nu există

În urmă cu două zile, Daniel Pancu a negat toate zvonurile potrivit cărora ar putea ajunge la Rapid și a precizat că își dorește să rămână la CFR Cluj.

„E un subiect care nu există. E posibil să jucăm un meci decisiv pentru locul 3 peste două etape în Giulești. Nu există. E un subiect care nu există din punctul meu de vedere.

Sunt 100%, 1000% concentrat pe obiectivul meu de la CFR Cluj. Îmi doresc enorm să îndeplinesc obiectivul și să continui aici”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR în noiembrie anul trecut, atunci când echipa se afla în subsolul clasamentului, și a calificat-o în play-off.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3CFR Cluj534
4Rapid432
5FC Argeș530
6Dinamo428

„Sunt faze care deranjează”  FOTO: Claudiu Niculescu, nervos după ce Unirea Slobozia a avut un gol anulat în minutul 90: „Suntem prea mici”
„Sunt faze care deranjează” FOTO: Claudiu Niculescu, nervos după ce Unirea Slobozia a avut un gol anulat în minutul 90: „Suntem prea mici”
„Sunt faze care deranjează”  FOTO: Claudiu Niculescu, nervos după ce Unirea Slobozia a avut un gol anulat în minutul 90: „Suntem prea mici”
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit în lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
