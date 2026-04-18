Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu FOTO. Ce au pregătit „câinii” pentru meciul cu U Cluj +14 foto
Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu FOTO. Ce au pregătit „câinii" pentru meciul cu U Cluj

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 19:59
  • Dinamo îi va aduce un nou omagiu lui Mircea Lucescu la meciul cu U Cluj, programat cu începere de la ora 21:00.
  Partida de pe Arena Națională este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

„Sunt faze care deranjează” FOTO: Claudiu Niculescu, nervos după ce Unirea Slobozia a avut un gol anulat în minutul 90: „Suntem prea mici”
„Sunt faze care deranjează”  FOTO: Claudiu Niculescu, nervos după ce Unirea Slobozia a avut un gol anulat în minutul 90: „Suntem prea mici”

Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu U Cluj

La meciul din etapa trecută (1-1 cu CFR Cluj), „câinii” au purtat un echipament special, cu chipul lui „Il Luce” lipit pe fața tricourilor de joc.

Gruparea antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a ales să-l omagieze pe cel care este sinonim cu cea mai bună perioadă din istoria lui Dinamo și la partida cu U Cluj.

Concret, jucătorii echipei din „Ștefan cel Mare” vor intra pe teren purtând tricouri albe cu chipul lui Mircea Lucescu din perioada în care juca la Dinamo, iar numărul 7, purtat în cea mai mare parte a carierei sale de fotbalist, va fi și el afișat.

Tricoul special pregătit de Dinamo, în memoria lui Mircea Lucescu Tricoul special pregătit de Dinamo, în memoria lui Mircea Lucescu
Tricoul special pregătit de Dinamo, în memoria lui Mircea Lucescu

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

Ca jucător, Mircea Lucescu a evoluat timp de 14 ani la Dinamo. Alături de formația din „Ștefan cel Mare” a reușit să câștige o Cupă și nu mai puțin de 7 titluri.

A mai evoluat pentru Știința București și Corvinul. La Hunedoara avea să activeze ca antrenor-jucător, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg
1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg

De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit în lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
