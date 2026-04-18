Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu FOTO. Ce au pregătit „câinii” pentru meciul cu U Cluj

Dinamo îi va aduce un nou omagiu lui Mircea Lucescu la meciul cu U Cluj, programat cu începere de la ora 21:00.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

La meciul din etapa trecută (1-1 cu CFR Cluj), „câinii” au purtat un echipament special, cu chipul lui „Il Luce” lipit pe fața tricourilor de joc.

Gruparea antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a ales să-l omagieze pe cel care este sinonim cu cea mai bună perioadă din istoria lui Dinamo și la partida cu U Cluj.

Concret, jucătorii echipei din „Ștefan cel Mare” vor intra pe teren purtând tricouri albe cu chipul lui Mircea Lucescu din perioada în care juca la Dinamo, iar numărul 7, purtat în cea mai mare parte a carierei sale de fotbalist, va fi și el afișat.

Tricoul special pregătit de Dinamo, în memoria lui Mircea Lucescu

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

Ca jucător, Mircea Lucescu a evoluat timp de 14 ani la Dinamo. Alături de formația din „Ștefan cel Mare” a reușit să câștige o Cupă și nu mai puțin de 7 titluri.

A mai evoluat pentru Știința București și Corvinul. La Hunedoara avea să activeze ca antrenor-jucător, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

