Împușcat mortal, din greșeală  Un tânăr fotbalist a fost confundat de atacator și ucis » Mesajul sfâșietor al părinților
Deces
Diverse

Împușcat mortal, din greșeală Un tânăr fotbalist a fost confundat de atacator și ucis » Mesajul sfâșietor al părinților

George Neagu
Publicat: 26.03.2026, ora 14:30
  • Hugo Mosshagen, un tânăr fotbalist de la echipa suedeză BK Forward, a fost împușcat mortal, sâmbătă, în țara sa natală.
  • Portarul ar fi fost confundat de atacator, care l-a împușcat de mai multe ori pe Mosshagen.

Tânărul portar Hugo Mosshagen a fost ucis într-o zonă rezidențială din vestul orașului Orebro, situat la aproximativ 200 de kilometri de Stockholm. Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă seara.

Hugo Mosshagen, ucis din greșeală la vârsta de 20 de ani

Autoritățile au fost alertate imediat după ce focurile de armă s-au auzit în împrejurimi. Când au ajuns la locul incidentului, Hugo Mosshagen era în stare gravă.

Tânărul fotbalist a fost transportat imediat la spital, dar, din păcate, a decedat din cauza multiplelor împușcături.

Autoritățile suedeze susțin că Hugo Mosshagen ar fi fost împușcat din greșeală, acesta fiind confundat de atacator cu persoana care îl însoțea, scrie marca.com.

Nu au fost arestate persoane până în acest moment, iar poliția a început o anchetă și colectează probe de la locul incidentului.

În plus, a fost deja exclusă varianta unei răzbunări, precum și orice legătură între portar și grupări infracționale sau activități ilegale.

Hugo Mosshagen evolua pentru formația din liga a treia suedeză, BK Forward, echipă la care și-a început cariera.

Mesajul sfâșietor al părinților

Joakim Gunnarsson, tatăl lui Hugo Mosshagen, a vorbit despre tragicul eveniment, soldat cu decesul fiului său.

„Visul lui cel mare era să devină fotbalist profesionist. Își dedica tot timpul acestui scop, iar anul acesta trebuia să fie anul lui.

Este un gol imens. Într-o clipă ești cuprins de furie, iar în următoarea de tristețe, pentru că ți-ai pierdut copilul.

Era un băiat care băga în seamă pe toată lumea, vorbea cu toată lumea și voia să ajute cât putea”, a spus acesta, conform mirror.co.uk.

Mama fotbalistului, Marie Gunnarsson, a spus:

„Simțim că este alături de Dumnezeu. Știm că îi este bine acolo sus. Era responsabil. Făcea totul pentru frații lui. Era iubit de foarte mulți”.

Vom rămâne puternici și uniți. Pentru Hugo și familia lui, vom fi alături unii de alții și vom răspândi iubire Josef Ibrahim, căpitanul echipei BK Forward

Hotărârea luată de club după decesul fotbalistului

În urma evenimentului tragic, clubul BK Forward a decis să amâne meciul de campionat cu Karlslunds IF, programat duminică:

„BK Forward dorește să mulțumească pentru sprijinul enorm primit în ultimele zile. Cluburi din întreaga Suedie fotbalistică au luat legătura cu noi, au trimis flori și au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Acest lucru ne încălzește sufletele și ne oferă putere în aceste momente extrem de dificile.

În urma evenimentului tragic din weekend, BK Forward a decis să amâne meciul de debut din campionat, programat duminică, împotriva celor de la Karlslunds IF. Dorim să le mulțumim celor de la Karlslunds IF, precum și Federației Suedeze de Fotbal, pentru înțelegere. Noua dată de disputare a meciului va fi miercuri, 17 iunie, de la ora 18:30.

Lotul primei echipe s-a reunit luni și marți pentru a împărtăși durerea și pentru a rememora momentele frumoase petrecute alături de Hugo. Luăm lucrurile zi de zi și încercăm să revenim treptat la normalitate, chiar dacă este foarte greu și va necesita timp. Gândurile noastre se îndreaptă către Hugo și familia sa.

Cu respect,
BK Forward”, a notat clubul suedez pe Facebook.

Golul lăsat în urmă este copleșitor, aducând cu sine neîncredere, furie și tristețe. Disperarea este profundă din cauza violenței fără sens care a stat la baza acestei tragedii. Ceea ce s-a întâmplat ne afectează pe toți O parte din mesajul clubului BK Forward

Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share