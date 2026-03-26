Ce surpriză pregătesc românii! Fanii fac scut în jurul fotbaliștilor tricolori. Detaliu de ultimă oră despre ce va fi la Istanbul

Suporteri români / Foto:sportpictures.eu
Nationala

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 13:49
  • Federația Română de Fotbal a făcut publice noi detalii importante pentru suporteri, înaintea semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026.
  • Partida, care va începe la ora 19:00, va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la Prima TV.

FRF a transmis informații despre punctul de întâlnire al suporterilor, numărul estimat de fani și alte detalii legate de organizarea meciului.

Citește și
Citește mai mult
FRF a oferit noi detalii despre organizarea meciului Turcia - România

Potrivit comunicatului, în stadion vor fi prezenți peste 3.000 de suporteri români, iar numărul acestora ar putea ajunge să fie chiar dublu.

Punctul oficial de întâlnire al fanilor români a fost stabilit în Piața Taksim - Parcul Gezi, unde aceștia se pot aduna începând cu ora 15:45 (ora Turciei), odată cu deschiderea Fan Meeting Point-ului.

De acolo, fanii vor porni către stadion la ora 16:45, sub supravegherea autorităților, pe un traseu de aproximativ 800 de metri.

Accesul în tribune va fi permis începând cu ora 17:00, cu trei ore înainte de startul partidei, programată la ora locală 20:00 (19:00, ora României).

VIDEO. Suporterii români încep să anime atmosfera în Istanbul

În sectorul rezervat României, suporterii vor găsi stegulețe cu tricolorul.

La finalul meciului aceștia vor trebui să aștepte cel puțin 45 de minute înainte de a părăsi stadionul.

Meciul va fi acoperit de un număr impresionant de reprezentanți ai presei: 144 de jurnaliști la masa presei și 69 de fotografi.

Printre aceștia se numără și reporterii GOLAZO.ro, care transmit direct din Istanbul cele mai importante informații despre partida Turcia - România.

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

FOTO: Stadionul lui Beșiktaș, văzut din dronă

Galerie foto (16 imagini)

+16 Foto
Citește și

Campionate
12:56
Citește mai mult
Nationala
11:59
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia suporteri romania baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Nationala
22:17
Citește mai mult
Nationala
20:20
Citește mai mult
Nationala
21:04
Citește mai mult
Nationala
17:39
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
22:17
21:59
22:23
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18:25
Citește mai mult
Nationala
16:09
Citește mai mult
Nationala
14:00
Citește mai mult
B365
26.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share