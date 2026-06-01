„Nu poate fi cineva mai potrivit” VIDEO. Mihai Stoica e încrezător că Hagi va redresa naționala: „Acum e o situație îngrozitoare”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre prima acțiune a naționalei României sub comanda lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Georgia - România se joacă marți, de la ora 20:00, și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Săptămâna aceasta, România va disputa două meciuri amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), partide care vor reprezenta revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale, după 25 de ani.

Mihai Stoica, despre Gică Hagi: „Nu cred că poate fi cineva mai potrivit”

Mihai Stoica consideră că Gheorghe Hagi este persoana potrivită pentru a repara situația echipei naționale, pe care a numit-o „îngrozitoare”.

„E o situație îngrozitoare la momentul ăsta. Dar dacă există un singur om care poate să rezolve problema, e Gică Hagi. Nu văd pe altcineva…

Nu vorbesc de antrenorii care sunt sub contract. Avem antrenori mari români care sunt sub contract.

Dar dintre cei care erau disponibili, nu cred că poate fi cineva mai potrivit decât Gică Hagi ”, a declarat Mihai Stoica, prezent la a doua ediție a Cupei Duckadam.

După confruntarea cu Georgia, „tricolorii” vor disputa încă un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

