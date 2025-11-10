Coșmar pentru Ionuț Radu Românul a încasat patru goluri în meciul cu FC Barcelona + Ce notă a primit
Ionuț Radu FOTO: IMAGO
Coșmar pentru Ionuț Radu Românul a încasat patru goluri în meciul cu FC Barcelona + Ce notă a primit

Gabriel Neagu
Publicat: 10.11.2025, ora 10:47
Actualizat: 10.11.2025, ora 10:47
  • Celta Vigo - FC Barcelona 2-4. Ionuț Radu (27 de ani), goalkeeperul gazdelor, a încasat 3 goluri hat-trick de la Robert Lewandowski (37 de ani) și unul de la Lamine Yamal (18 ani).
  • „Tricolorul” a primit o notă mai mare decât omologul său de la FC Barcelona, Wojciech Szczesny (35 de ani).

Ionuț Radu s-a recuperat și a fost titular în duelul contra celor de la FC Barcelona, din etapa #12 a La Liga.

Ionuț Radu, învins de 4 ori de Barcelona

Prima ocazie a elevilor lui Hansi Flick a avut loc în minutul 4, când Ionuț Radu a respins un șut expediat de Robert Lewandowski.

Totuși, același atacant polonez l-a învins pe „tricolor”, din penalty, în minutul 10.

Același Lewandowski a mărit avantajul, cu un gol în minutul 37. Până la pauză, a mai punctat Lamine Yamal, în al patrulea minut de prelungiri.

În actul secund, Robert Lewandowski a continuat să îi pună probleme goalkeeperului român și a punctat, printr-o lovitură de cap, în minutul 73.

5 intervenții
a avut Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - FC Barcelona 2-4

În urma eșecului, Celta Vigo a căzut pe poziția 13 din La Liga, cu 13 puncte. Echipa de pe Estadio de Balaidos se află la 3 lungimi în fața celor de la Girona, echipă aflată pe ultima prima retrogradabilă.

Radu a luat 4 goluri, dar a primit o notă mare

Deși a încasat patru goluri împotriva celor de la FC Barcelona, prestația lui Ionuț Radu a fost apreciată de către statisticieni:

7,3
este nota primită de Ionuț Radu, pentru duelul contra catalanilor, confrom SofaScore

„Tricolorul” a primit o notă mai mare decât portarul celor de la FC Barcelona. Prestația lui Wojciech Szczesny a fost notată cu 6,2.

Portarul român a primit a treia cea mai mare notă de la Celta Vigo, după Sergio Carreira și Borja Iglesias, ambii notați cu 7,8.

Cel mai slab jucător de pe teren a fost considerat fundașul stânga al gazdelor, Marcos Alonso. Fostul apărător de la Real Madrid, FC Barcelona și Chelsea a primit nota 5,5.

Ionuț Radu, în lotul României pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

