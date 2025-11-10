FCSB, asaltată de fani FOTO+ VIDEO.  200 de fani au așteptat campioana, după meciul de la Sibiu. Trei fotbaliști n-au refuzat pe nimeni +14 foto
Autograf Dennis Politic FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB, asaltată de fani FOTO+ VIDEO. 200 de fani au așteptat campioana, după meciul de la Sibiu. Trei fotbaliști n-au refuzat pe nimeni

alt-text Gabriel Neagu , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 10:03
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 10:03
  • Hermannstadt - FCSB 3-3. Mihai Lixandru (24 de ani) și Dennis Politic (25 de ani) au împărțit autografe tuturor fanilor după meci.
  • Roș-albaștrii s-au îndepărtat de pozițiile de play-off, după pasul greșit de la Sibiu.

La finalul partidei cu Hermannstadt, jucătorii celor de la FCSB au fost așteptați de aproximativ 200 de fani pentru a face poze și a oferi autografe.

Unde s-a produs eroarea la FCSB David Miculescu, după remiza de la Sibiu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul” + Radunovic: „Nu putem să avem pretenții”
Unde s-a produs eroarea la FCSB David Miculescu, după remiza de la Sibiu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul” + Radunovic: „Nu putem să avem pretenții”
Unde s-a produs eroarea la FCSB David Miculescu, după remiza de la Sibiu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul” + Radunovic: „Nu putem să avem pretenții”

Hermannstadt - FCSB 3-3. Fanii au luat cu asalt autocarul roș-albaștrilor

Cei mai receptivi jucători au fost Mihai Lixandru și marcatorul golului din prelungiri, Dennis Politic, care s-au oprit la toți cei care au solicitat poză sau autograf.

Florin Tănase s-a alăturat celor doi și a îndeplinit dorințele suporterilor.

FCSB, fanii i-au așteptat pe jucători după meci la stadionul din Sibiu FOTO GOLAZO FCSB, fanii i-au așteptat pe jucători după meci la stadionul din Sibiu FOTO GOLAZO FCSB, fanii i-au așteptat pe jucători după meci la stadionul din Sibiu FOTO GOLAZO FCSB, fanii i-au așteptat pe jucători după meci la stadionul din Sibiu FOTO GOLAZO FCSB, fanii i-au așteptat pe jucători după meci la stadionul din Sibiu FOTO GOLAZO
Media numărului de spectatori la duelurile de pe teren propriu ale celor de la Hermannstadt este de 4.500 de fani. Totuși, la partida din etapa #16 a Ligii 1, numărul a fost aproape dublu.

8.351 de spectatori
au fost prezenți în tribunele stadionului Municipal din Sibiu, la Hermannstadt - FCSB 3-3

Elias Charalambous: „Mă simt dezamăgit”

După remiza împotriva penultimei clasate, Elias Charalambous crede că rezultatul înregistrat nu este echitabil cu jocul prestat de cele două echipe.

„Pentru voi (n.r. televiziuni) a fost o seară reușită, pentru că a fost spectaculos meciul. Mă simt dezamăgit, pentru că aveam multe argumente pentru care trebuia să câștigăm aceste meci.

Am avut și șansa să conducem cu 1-0, după aceea am primit goluri foarte ușor, mai ales al doilea. Am reușit să mai înscriem o dată, dar a fost ofsaid. Astăzi am plătit pentru situațiile în care nu am reușit să marcăm.

Am avut curaj până la final, chiar dacă eram în inferioritate, am reușit să înscriem pentru 3-3, am luat doar un punct, deși nu propusesem victoria”, a spus Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt.

Hermannstadt - FCSB, scenografia suporterilor sibieni FOTO GOLAZO (4).jpg
Hermannstadt - FCSB, scenografia suporterilor sibieni FOTO GOLAZO (4).jpg

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
În urma rezultatului obținut, FCSB se îndepărtează de pozițiile de play-off. În prezent, roș-albaștrii se află pe locul 9, cu 20 de puncte acumulate.

Campioana en-titre se află la 5 puncte în spatele ocupantei locului 6, Farul Constanța.

VIDEO Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

