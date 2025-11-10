FCSB, asaltată de fani FOTO+ VIDEO. 200 de fani au așteptat campioana, după meciul de la Sibiu. Trei fotbaliști n-au refuzat pe nimeni

- Hermannstadt - FCSB 3-3. Mihai Lixandru (24 de ani) și Dennis Politic (25 de ani) au împărțit autografe tuturor fanilor după meci.
- Roș-albaștrii s-au îndepărtat de pozițiile de play-off, după pasul greșit de la Sibiu.
La finalul partidei cu Hermannstadt, jucătorii celor de la FCSB au fost așteptați de aproximativ 200 de fani pentru a face poze și a oferi autografe.
Hermannstadt - FCSB 3-3. Fanii au luat cu asalt autocarul roș-albaștrilor
Cei mai receptivi jucători au fost Mihai Lixandru și marcatorul golului din prelungiri, Dennis Politic, care s-au oprit la toți cei care au solicitat poză sau autograf.
Florin Tănase s-a alăturat celor doi și a îndeplinit dorințele suporterilor.
Media numărului de spectatori la duelurile de pe teren propriu ale celor de la Hermannstadt este de 4.500 de fani. Totuși, la partida din etapa #16 a Ligii 1, numărul a fost aproape dublu.
Elias Charalambous: „Mă simt dezamăgit”
După remiza împotriva penultimei clasate, Elias Charalambous crede că rezultatul înregistrat nu este echitabil cu jocul prestat de cele două echipe.
„Pentru voi (n.r. televiziuni) a fost o seară reușită, pentru că a fost spectaculos meciul. Mă simt dezamăgit, pentru că aveam multe argumente pentru care trebuia să câștigăm aceste meci.
Am avut și șansa să conducem cu 1-0, după aceea am primit goluri foarte ușor, mai ales al doilea. Am reușit să mai înscriem o dată, dar a fost ofsaid. Astăzi am plătit pentru situațiile în care nu am reușit să marcăm.
Am avut curaj până la final, chiar dacă eram în inferioritate, am reușit să înscriem pentru 3-3, am luat doar un punct, deși nu propusesem victoria”, a spus Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt.
În urma rezultatului obținut, FCSB se îndepărtează de pozițiile de play-off. În prezent, roș-albaștrii se află pe locul 9, cu 20 de puncte acumulate.
Campioana en-titre se află la 5 puncte în spatele ocupantei locului 6, Farul Constanța.