Ianis Hagi FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

„Trebuie să batem Austria” Ianis Hagi, motivat de banderola: „Nu contează cum, dar vom fi la Mondial!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 00:41
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 00:41
  • ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Ianis Hagi (26 de ani), căpitanul naționalei de la partida cu Republica Moldova, a vorbit despre cele întâmplate, la finalul meciului.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu s-au impus la limită în meciul de pe Arena Națională, după ce au marcat de două ori în prima repriză.

Golul Moldovei a fost marcat tot de un jucător român, portarul Ionuț Radu, cel care și-a dat autogol după ce a scăpat mingea în poartă în urma unui duel cu Dumbrăvanu.

ROMÂNIA - MOLDOVA. Ianis Hagi, la finalul partidei: „Nu a fost ușor, au fost mulți jucători noi, debutanți”

Ianis Hagi consideră victoria cu Moldova ca fiind un rezultat bun. Căpitanul României a vorbit și despre debutanții de la echipa națională.

„A fost bine, au fost lucruri pozitive dar și mai puțin pozitive. Am vrut să câștigăm azi și am făcut-o, iar acum presiunea și responsabilitatea se mută la meciul cu Austria, acolo unde suntem obligați să câștigăm.

Fotbalul nu e matematică. Am pregătit meciul cu Moldova, ați văzut și voi, o echipă total nouă, cu jucători noi, debutanți. Nu a fost ușor dar cred că noi, cei cu experiență am reușit să ținem echipa la un nivel bun și să câștigăm meciul”, a declarat Ianis Hagi, la Digi Sport.

Ianis Hagi: „Trebuie să câștigăm cu Austria”

Întrebat despre partida cu Austria, Ianis a declarat că echipa va da tot pentru victorie. Totodată, el este sigur că România se va califica la Campionatul Mondial.

„Am discutat în această săptămână și despre Austria. Când ai doar o săptămână de pregătire e și greu să te concentrezi pe un singur meci. Avem acum două zile care vor fi foarte încărcate.

Trebuie să terminăm această grupă cu capul sus. Să câștigăm cu Austria, asta înseamnă cu capul sus. Tot noi am bătut Elveția, am făcut rezultate bune cu echipe de nivel bun. Acum, rămâne să o facem și cu Austria.

Cu siguranță putem (n.r. să ne calificăm la Mondial), altfel nu ne mai prezentam. Cu siguranță mai avem șanse, suntem încrezători. Nu contează cum ajungem, dar vom fi la Mondial”, a mai adăugat Ianis Hagi.

Simt că progresez de la an la an. Mă simt bine și sunt fericit. Mereu am fost un copil muncitor și asta voi face și în continuare. Ianis Hagi, căpitan România.
