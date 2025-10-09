România - Moldova 2-1. Louis Munteanu (23 de ani) a oferit primele reacții după victoria din amicalul de pe Arena Națională.

Atacantul celor de la CFR Cluj a reușit să marcheze la prima titularizare în tricoul naționalei.

Naționala României s-a impus pe teren propriu în ultimul test înaintea meciului crucial cu Austria, iar Louis Munteanu și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

România - Moldova 2-1 . Louis Munteanu: „Un moment de mândrie”

Atacantul speră acum ca golul de joi seară să-i aducă și mai multe reușite în viitor.

„Este un sentiment plăcut. Mă bucur că am reușit să fiu acolo la prima bară, așa cum ne cere Mister. Este un moment de mândrie pentru mine și familia mea și sunt fericit că la debutul ca titular am reușit să marchez.

Golul îmi dă foarte mare încredere. De la ultimul meci, cu Hermannstadt, am spus că deja mă simt din ce în ce mai bine. S-au văzut lucruri bune și în seara asta, dar cu siguranță mai am de lucrat și sper să o țin tot așa cu golurile”, a spus Louis Munteanu, la Digi Sport.

„ M-au criticat pe bună dreptate”

Întrebat despre cum a gestionat perioada proastă din acest start de sezon, cu accidentări și zvonuri despre o posibilă plecare, Munteanu a răspuns:

„A fost greu, s-a văzut și în evoluțiile mele. Toată lumea spunea că atunci când mă întorc de la națională o să plec și, după o lună, eram tot la Cluj. A fost o vară grea, am mai spus, dar acum deja sunt foarte bine și cu siguranță voi marca goluri multe.

M-au criticat pe bună dreptate. Am zis că trebuie să-mi dau și eu un reset, că nu se poate să continui așa cum am făcut-o în meciurile pe care le-am jucat. Și, zic eu, că mi-a reușit și acum sunt concentrat și pe CFR, și pe echipa națională”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport