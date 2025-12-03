„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria +6 foto
Sonia Seraficeanu. Foto: Sportpictures
Handbal

„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 12:01
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 12:11
  • Sonia Seraficeanu (28 de ani), extrema dreaptă a naționalei României de handbal feminin, a vorbit lucrurile la care mai au de lucrat „tricolorele” la Campionatul Mondial.

Calificată în grupa principală după ce a obținut două victorii în prima fază a turneului final, România se pregătește pentru meciul cu reprezentativa Ungariei.

Sonia Seraficeanu: „Disciplina tactică ne lipsește”

Elevele lui Ovidiu Mihăilă au pierdut partida cu Danemarca, scor 39-31. Seraficeanu a tras o concluzie clară:

„Sunt echipe mari, vorbim despre echipe mari, jucătoare cu experiență care fac diferența și noi încă nu suntem acolo.

Disciplina tactică ne lipsește. Nici nu se mai pune problema de la grupele de copii. Ține de autodisciplina noastră, de comunicarea între noi, de stabilirea unor reguli în atac și apărare.

Cred că pot fi reglate, doar că în momentul în care intervin oboseala și presiunea rezultatelor e puțin mai greu să te stăpânești”, a declarat jucătoarea de la Gloria Bistrița, conform gsp.ro.

Nu este ceva nou, cred că suntem destul de profesioniste încât să putem trece peste un meci pierdut. Analizezi puțin, dar ești conștient că urmează alte meciuri mult mai importante. Cel cu Danemarca a fost cireașa de pe tort. A fost un test real pentru noi și am văzut unde suntem cu adevărat Sonia Seraficeanu

Sonia Seraficeanu, înainte de partida cu Ungaria: „Incendiar! Va fi o luptă”

România s-a impus în primele partide, 33-24 cu Croația și 31-27 cu Japonia, și se pregătește de grupa principală, unde va intra cu două puncte după înfrângerea cu danezele.

Ungaria, Elveția și Senegal vor fi adversarele selecționatei antrenate de Ovidiu Mihăilă în grupa principală.

Meciul cu Ungaria va avea loc astăzi, de la ora 19:00, iar sportiva a descris cum crede că va fi atmosfera.

„Incendiar! Va fi o luptă, luptă, luptă! Cred că e ceva special acest meci, dar fiecare își gestionează emoțiile în propriul fel”.

Toată lumea este fericită să participe la un Campionat Mondial. După cum am mai spus, fiecare turneu are altă poveste. Noi ne bucurăm să fim împreună, să jucăm împreună. În plus, vine și Crăciunul! Sonia Seraficeanu

Meciul Ungaria - România va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

FOTO: Danemarca - România 39-31

Galerie foto (6 imagini)

Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures
+6 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în grupa principală:

ȚarăMeciuriPuncte (golaveraj)
1. Danemarca24 (75:50)
2. Ungaria24 (58:42)
3. România22 (62:66)
4. Elveția22 (50:56)
5. Senegal20 (41:51)
6. Japonia20 (46:67)

Rezultatele României la Campionatul Mondial

  • România - Croația 33-24
  • România - Japonia 31-27
  • Danemarca - România 39-31

Programul României în grupa principală a CM 2025

  • 3 decembrie, ora 19:00, Ungaria - România (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • 7 decembrie, 19:00, Elveția - România (Prima Sport 3)

echipa nationala de handbal feminin campionatul mondial de handbal feminin handbal feminin ungaria sonia seraficeanu
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share