Ianis Tarbă (19 ani), extrema stângă a lui Dinamo, și-a stabilit obiectivul pentru noul sezon și a vorbit despre experiența în La Masia, celebra academie a Barcelonei, unde a fost coleg cu Lamine Yamal (18 ani).

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Născut în Spania, la Mollerussa, Tarbă a ajuns gratis la Dinamo în luna ianuarie a acestui an de la Celta Fortuna, echipa a doua a echipei Celta Vigo.

Ianis Tarbă: „Să joci la un club ca Dinamo este o plăcere”

„Este o atmosferă foarte frumoasă în cantonament și mă bucur că sunt aici. Când am ajuns, am fost puțin uimit de stadion, de atmosferă și de fani. Cred că m-am adaptat destul de repede.

Să joci la un club ca Dinamo este o plăcere. Eu sincer mă bucur foarte mult de alegerea făcută”, a declarat Ianis Tarbă într-un interviu acordat televiziunii clubului, 48TV.

Întrebat de unde pasiunea pentru fotbal, extrema „câinilor” a afirmat:

„De la patru ani sunt pe terenurile de fotbal. Îmi plăcea foarte mult. Mă uitam zilnic la toate meciurile.

Când mă puneam în fața televizorului era o plăcere să văd fotbaliștii. Și am început să joc puțin câte puțin. Mă bucuram când învățam lucruri noi și le punem în practică”.

Viteza, dribbling-ul și șuturile la poartă cred că sunt principalele mele calități. Ianis Tarbă, extremă stângă Dinamo

Ianis Tarbă: „A fost obiectivul meu”

Tarbă a fost chestionat și cu privire la experiența avută în La Masia, celebra academie a Barcelonei, unde a împărțit vestiarul cu Lamine Yamal, starul catalanilor din prezent.

„A fost obiectivul meu de când eram mic și m-am bucurat foarte mult când am ajuns. Am învățat foarte multe lucruri acolo și va fi o perioadă pe care nu o voi uita niciodată.

Ianis Târbă, coechipier cu Lamine Yamal în La Masia (FOTO: Instagram @ ianis_tarba)

Yamal era pe o parte, eu pe cealaltă. Era foarte bun și talentat la antrenamente. Nu mă așteptam să ajungă ceea ce a ajuns și îi doresc multă baftă în continuare”

Ianis Tarbă, fan Cristiano Ronaldo

Chestionat cu privire la fotbalistul care de la care s-a inspirat Tarbă a răspuns fără ezitare:

„Cristiano Ronaldo. A fost mereu jucătorul meu preferat. Am învățat foarte multe lucruri de la el și în continuare o fac.

Cristiano Ronaldo se pregătește de 16-imile Cupei Mondiale, alături de Portugalia/ FOTO: IMAGO

În foarte multe locuri mi se spunea că mă asemăn cu el și fizic și pe teren într-o mică parte și mă bucur de acest lucru”.

9 meciuri a jucat Tarbă pentru Dinamo

Ianis Tarbă: „Asta îmi propun”

Ianis a vorbit și despre obiectivul pe care și-l propune în noul sezon competițional.

„În primul rând, să-mi ajut echipa și, la nivel personal, să devin cea mai bună versiune a mea.

Cu noul staff ne înțelegem bine, suntem din aceeași zonă. Ne-am învățat repede cu ei și cred că va fi o colaborare foarte bună”, a concluzionat Ianis Tarbă.

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