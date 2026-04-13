Foto: Sport Pictures
Superliga

Ianis Zicu, out de la Farul Clubul constănțean a confirmat despărțirea de antrenor » Surpriză! Cine i-a luat locul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 13:54
  • Farul Constanța a anunțat, luni, despărțirea oficială de antrenorul principal Ianis Zicu (42 de ani).
  • Cine este noul tehnician al „marinarilor”, în rândurile de mai jos.

Ianis Zicu și-a anunțat demisia de pe banca celor de la Farul după înfrângerea suferită în fața lui Hermannstadt, scor 0-1, din etapa #4 a play-out-ului din Liga 1.

Ianis Zicu a plecat de la Farul

Farul Constanța a anunțat, luni, despărțirea oficială de antrenorul Ianis Zicu, după 10 luni de colaborare.

„Începând de astăzi, Ianis Zicu nu mai este antrenorul formației noastre.

După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în primele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal.

Multumim, Ianis Zicu, și mult succes în următoarea provocare !”, a scris Farul, conform farulconstanta.ro.

Ianis Zicu a stat pe banca celor de la Farul Constanța în 38 de partide în acest sezon, în toate competițiile. A înregistrat 13 victorii, 10 remize și 15 înfrângeri.

1,24 puncte pe meci
a fost media celor de la Farul sub comanda lui Ianis Zicu

În cariera sa de antrenor, Ianis Zicu le-a mai pregătit pe Metaloglobus (septembrie 2023 - iunie 2025) și Concordia Chiajna (martie - septembrie 2022).

Flavius Stoican este noul antrenor al Farului

La doar câteva minute după ce a confirmat despărțirea de Zicu, Farul a anunțat că Flavius Stoican este noul antrenor al echipei.

„Începând de astăzi, Flavius Stoican este noul antrenor al formației noastre. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, Flavius Stoican a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României și a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo București, Shakhtar Donetsk și Metalist Kharkov. A fost ca jucător campion al României cu Dinamo (2004) și dublu campion al Ucrainei cu Shakhtar Donetsk (2005 și 2006).

Mult succes pe banca tehnică a Farului!”, a scris Farul pe site-ul oficial.

Flavius Stoican va debuta pe banca noii sale echipe luni, 20 aprilie, în meciul cu FCSB din etapa 5 din play-out-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad431
8FCSB430
9Botoșani427
10Oțelul424
11Farul423
12Petrolul Ploiești422*
13Csikszereda319
14Unirea Slobozia419
15Hermannstadt418*
16Metaloglobus310
*️ - beneficiază de rotunjire

farul constanta Ianis Zicu liga 1 Flavius Stoican
Top stiri
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Superliga
14.04
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Citește mai mult
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Nationala
14.04
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Citește mai mult
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Superliga
14.04
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Citește mai mult
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
B365
13.04
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
Citește mai mult
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 16 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share