Ianis Zicu, out de la Farul  Clubul constănțean a confirmat despărțirea de antrenor » Surpriză! Cine i-a luat locul

Farul Constanța a anunțat, luni, despărțirea oficială de antrenorul principal Ianis Zicu (42 de ani).

Cine este noul tehnician al „marinarilor”, în rândurile de mai jos.

Ianis Zicu și-a anunțat demisia de pe banca celor de la Farul după înfrângerea suferită în fața lui Hermannstadt, scor 0-1, din etapa #4 a play-out-ului din Liga 1.

Ianis Zicu a plecat de la Farul

Farul Constanța a anunțat, luni, despărțirea oficială de antrenorul Ianis Zicu, după 10 luni de colaborare.

„Începând de astăzi, Ianis Zicu nu mai este antrenorul formației noastre.

După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în primele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal.

Multumim, Ianis Zicu, și mult succes în următoarea provocare !”, a scris Farul, conform farulconstanta.ro.

Ianis Zicu a stat pe banca celor de la Farul Constanța în 38 de partide în acest sezon, în toate competițiile. A înregistrat 13 victorii, 10 remize și 15 înfrângeri.

1,24 puncte pe meci a fost media celor de la Farul sub comanda lui Ianis Zicu

În cariera sa de antrenor, Ianis Zicu le-a mai pregătit pe Metaloglobus (septembrie 2023 - iunie 2025) și Concordia Chiajna (martie - septembrie 2022).

Flavius Stoican este noul antrenor al Farului

La doar câteva minute după ce a confirmat despărțirea de Zicu, Farul a anunțat că Flavius Stoican este noul antrenor al echipei.

„Începând de astăzi, Flavius Stoican este noul antrenor al formației noastre. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, Flavius Stoican a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României și a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo București, Shakhtar Donetsk și Metalist Kharkov. A fost ca jucător campion al României cu Dinamo (2004) și dublu campion al Ucrainei cu Shakhtar Donetsk (2005 și 2006).

Mult succes pe banca tehnică a Farului!”, a scris Farul pe site-ul oficial.

Flavius Stoican va debuta pe banca noii sale echipe luni, 20 aprilie, în meciul cu FCSB din etapa 5 din play-out-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Petrolul Ploiești 4 22* 13 Csikszereda 3 19 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

