Ianis Zicu, out de la Farul  Clubul constănțean a confirmat despărțirea de antrenor » Surpriză! Cine i-a luat locul

- Cine este noul tehnician al „marinarilor”, în rândurile de mai jos.
Ianis Zicu și-a anunțat demisia de pe banca celor de la Farul după înfrângerea suferită în fața lui Hermannstadt, scor 0-1, din etapa #4 a play-out-ului din Liga 1.
Ianis Zicu a plecat de la Farul
Farul Constanța a anunțat, luni, despărțirea oficială de antrenorul Ianis Zicu, după 10 luni de colaborare.
„Începând de astăzi, Ianis Zicu nu mai este antrenorul formației noastre.
După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în primele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal.
Multumim, Ianis Zicu, și mult succes în următoarea provocare !”, a scris Farul, conform farulconstanta.ro.
Ianis Zicu a stat pe banca celor de la Farul Constanța în 38 de partide în acest sezon, în toate competițiile. A înregistrat 13 victorii, 10 remize și 15 înfrângeri.
În cariera sa de antrenor, Ianis Zicu le-a mai pregătit pe Metaloglobus (septembrie 2023 - iunie 2025) și Concordia Chiajna (martie - septembrie 2022).
Flavius Stoican este noul antrenor al Farului
La doar câteva minute după ce a confirmat despărțirea de Zicu, Farul a anunțat că Flavius Stoican este noul antrenor al echipei.
„Începând de astăzi, Flavius Stoican este noul antrenor al formației noastre. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița.
În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.
Ca jucător, Flavius Stoican a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României și a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo București, Shakhtar Donetsk și Metalist Kharkov. A fost ca jucător campion al României cu Dinamo (2004) și dublu campion al Ucrainei cu Shakhtar Donetsk (2005 și 2006).
Mult succes pe banca tehnică a Farului!”, a scris Farul pe site-ul oficial.
Flavius Stoican va debuta pe banca noii sale echipe luni, 20 aprilie, în meciul cu FCSB din etapa 5 din play-out-ul Ligii 1.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|4
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul
|4
|24
|11
|Farul
|4
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|4
|22*
|13
|Csikszereda
|3
|19
|14
|Unirea Slobozia
|4
|19
|15
|Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus
|3
|10