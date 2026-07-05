Cere 1 miliard de dolari! FIFA, dată în judecată după eliminarea controversată a Iranului. Acuzații grave la adresa forului +11 foto
Lotfolah Kaveh Afrasiabi/ Foto: Facebook - captură X/ Montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Cere 1 miliard de dolari! FIFA, dată în judecată după eliminarea controversată a Iranului. Acuzații grave la adresa forului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 16:31
  • Lotfolah Kaveh Afrasiabi (68 de ani), politolog iraniano-american și fost consilier al echipei de negocieri nucleare a Iranului în timpul administrației Obama, a intentat un proces în valoare de 1 miliard de dolari împotriva FIFA.
  • Totul după eliminarea dramatică a naționalei asiatice de la CM 2026.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Plângerea împotriva forului condus de Gianni Infantino a fost depusă la tribunalul federal din Boston, pe 30 iunie, și se concentrează pe reușita nevalidată a lui Shoja Khalilzadeh (37 de ani) din meciul cu Egipt (1-1).

În minutul 90+3, fundașul legitimat la Tractor a trimis mingea în poartă, însă VAR-ul a detectat o poziție de ofsaid aproape insesizabilă, iar Szymon Marciniak a anulat golul care ar fi dus-o pe Iran în 16-imile Campionatului Mondial.

Fanii Craiovei au răbufnit Reacții furioase după ce a fost anunțată brigada care va arbitra meciul din turul 1 al Ligii Campionilor: „UEFA are prostii în cap”
Citește și
Fanii Craiovei au răbufnit Reacții furioase după ce a fost anunțată brigada care va arbitra meciul din turul 1 al Ligii Campionilor: „UEFA are prostii în cap”
Citește mai mult
Fanii Craiovei au răbufnit Reacții furioase după ce a fost anunțată brigada care va arbitra meciul din turul 1 al Ligii Campionilor: „UEFA are prostii în cap”

Un politolog iranian a intentat un proces în valoare de 1 miliard de dolari împotriva FIFA

Afrasiabi acuză FIFA de „dublu standard, ipocrizie și discriminare evidentă” la adresa naționalei Iranului, potrivit independent.co.uk.

De asemenea, politologul iraniano-american susține că că există dovezi „clare și incontestabile” că sistemul VAR a luat o decizie „eronată, menită în mod deliberat să priveze Iranul de victorie” în meciul din 26 iunie.

Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg
Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (2).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (3).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (4).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

În documentația depusă la tribunal, acesta susține că anularea golului lui Shoja Khalilzadeh a fost percepută drept o gravă eroare de arbitraj.

Reclamantul invocă inclusiv reacția lui Zlatan Ibrahimovic, fostul mare atacant suedez, analist pentru Fox Sports, care a descris decizia drept un „furt” și a afirmat că FIFA ar trebui să își ceară scuze Iranului.

„În esență, acțiunile pârâților descrise în această plângere i-au convins pe reclamanți și pe alte persoane aflate într-o situație similară că Iranului i-au fost «furate» victoria și șansa de a se califica în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, provocându-le astfel o experiență traumatizantă”, se arată în plângere.

Lotfolah Kaveh Afrasiabi: „E posibil să îmi acorde chiar și despăgubiri mai mari”

Lotfolah Kaveh Afrasiabi susține că „cererea sa de 1 miliard de dolari este „foarte generoasă”, dacă nu chiar mică.

„Dacă voi avea parte de un juriu corect, este posibil să îmi acorde și despăgubiri mai mari, având în vedere cât de grav a fost comportamentul necorespunzător al FIFA în acest caz”:

Acesta a continuat, afirmând că „FIFA ar fi trebuit să intervină”.

Afrasiabi susține că atât tratamentul aplicat de americani naționalei Iranului pe tot parcursul turneului, cât și golul anulat au afectat profund milioane de fani ai asiaticilor, inclusiv pe el.

Stabilit în statul american Massachusetts, politologul își susține singur cauza în instanță.

Acesta a fost grațiat în 2023, în cadrul unui schimb de prizonieri, după ce autoritățile americane l-au acuzat că ar fi acționat în SUA ca agent neînregistrat al regimului de la Teheran, acuzații pe care le-a respins în repetate rânduri.

În cazul în care Afrasiabi reușește să câștige procesul, el a spus că o parte din bani va fi rezervată programelor sportive pentru tineret din Iran.

Citește și

L'Equipe, nemiloasă „Centralul” a primit nota 1 după meciul Paraguay - Franța de la CM 2026! Marile greșeli ale arbitrului uzbec 
Campionatul Mondial
15:22
L'Equipe, nemiloasă „Centralul” a primit nota 1 după meciul Paraguay - Franța de la CM 2026! Marile greșeli ale arbitrului uzbec
Citește mai mult
L'Equipe, nemiloasă „Centralul” a primit nota 1 după meciul Paraguay - Franța de la CM 2026! Marile greșeli ale arbitrului uzbec 
„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino 
Campionatul Mondial
14:48
„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino
Citește mai mult
„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
FIFA egipt iran cm 2026 Lotfolah Kaveh Afrasiabi
Știrile zilei din sport
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
Campionatul Mondial
05.07
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
Citește mai mult
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Superliga
05.07
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Citește mai mult
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
Campionatul Mondial
05.07
Mondial încheiat pentru Kovacs? Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
Citește mai mult
Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Campionatul Mondial
05.07
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Citește mai mult
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:38
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
10:16
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
09:43
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
09:50
Balogun, ținta meme-urilor VIDEO+FOTO: Ce glume au apărut după ce a scăpat de suspendare » Și Trump a fost luat la țintă
Balogun, ținta meme-urilor VIDEO+FOTO: Ce glume au apărut după ce a scăpat de suspendare » Și Trump a fost luat la țintă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Top stiri
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Campionatul Mondial
01:04
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Citește mai mult
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român!  Detaliile transferului
Stranieri
05.07
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român! Detaliile transferului
Citește mai mult
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român!  Detaliile transferului
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
Tenis
05.07
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani, descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
Citește mai mult
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant
B365
04.07
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant
Citește mai mult
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share