Cere 1 miliard de dolari! FIFA, dată în judecată după eliminarea controversată a Iranului. Acuzații grave la adresa forului

Lotfolah Kaveh Afrasiabi (68 de ani), politolog iraniano-american și fost consilier al echipei de negocieri nucleare a Iranului în timpul administrației Obama, a intentat un proces în valoare de 1 miliard de dolari împotriva FIFA.

Totul după eliminarea dramatică a naționalei asiatice de la CM 2026.

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Plângerea împotriva forului condus de Gianni Infantino a fost depusă la tribunalul federal din Boston, pe 30 iunie, și se concentrează pe reușita nevalidată a lui Shoja Khalilzadeh (37 de ani) din meciul cu Egipt (1-1).

În minutul 90+3, fundașul legitimat la Tractor a trimis mingea în poartă, însă VAR-ul a detectat o poziție de ofsaid aproape insesizabilă, iar Szymon Marciniak a anulat golul care ar fi dus-o pe Iran în 16-imile Campionatului Mondial.

Un politolog iranian a intentat un proces în valoare de 1 miliard de dolari împotriva FIFA

Afrasiabi acuză FIFA de „dublu standard, ipocrizie și discriminare evidentă” la adresa naționalei Iranului, potrivit independent.co.uk.

De asemenea, politologul iraniano-american susține că că există dovezi „clare și incontestabile” că sistemul VAR a luat o decizie „eronată, menită în mod deliberat să priveze Iranul de victorie” în meciul din 26 iunie.

În documentația depusă la tribunal, acesta susține că anularea golului lui Shoja Khalilzadeh a fost percepută drept o gravă eroare de arbitraj.

Reclamantul invocă inclusiv reacția lui Zlatan Ibrahimovic, fostul mare atacant suedez, analist pentru Fox Sports, care a descris decizia drept un „furt” și a afirmat că FIFA ar trebui să își ceară scuze Iranului.

„În esență, acțiunile pârâților descrise în această plângere i-au convins pe reclamanți și pe alte persoane aflate într-o situație similară că Iranului i-au fost «furate» victoria și șansa de a se califica în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, provocându-le astfel o experiență traumatizantă”, se arată în plângere.

Lotfolah Kaveh Afrasiabi: „E posibil să îmi acorde chiar și despăgubiri mai mari”

Lotfolah Kaveh Afrasiabi susține că „cererea sa de 1 miliard de dolari este „foarte generoasă”, dacă nu chiar mică.

„Dacă voi avea parte de un juriu corect, este posibil să îmi acorde și despăgubiri mai mari, având în vedere cât de grav a fost comportamentul necorespunzător al FIFA în acest caz”:

Acesta a continuat, afirmând că „FIFA ar fi trebuit să intervină”.

Afrasiabi susține că atât tratamentul aplicat de americani naționalei Iranului pe tot parcursul turneului, cât și golul anulat au afectat profund milioane de fani ai asiaticilor, inclusiv pe el.

Stabilit în statul american Massachusetts, politologul își susține singur cauza în instanță.

Acesta a fost grațiat în 2023, în cadrul unui schimb de prizonieri, după ce autoritățile americane l-au acuzat că ar fi acționat în SUA ca agent neînregistrat al regimului de la Teheran, acuzații pe care le-a respins în repetate rânduri.

În cazul în care Afrasiabi reușește să câștige procesul, el a spus că o parte din bani va fi rezervată programelor sportive pentru tineret din Iran.

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