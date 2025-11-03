Iga Swiatek, record negativ  Poloneza a gustat din propriul venin la Turneul Campioanelor » Nu se mai întâmplase din 2013!
Iga Swiatek (Foto: IMAGO)
Tenis

Iga Swiatek, record negativ Poloneza a gustat din propriul venin la Turneul Campioanelor » Nu se mai întâmplase din 2013!

alt-text Silviu Dumitru
Publicat: 03.11.2025, ora 20:09
Actualizat: 03.11.2025, ora 20:13
  • Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a suferit o înfrângere usturătoare la Turneul Campioanelor.
  • Poloneza a pierdut în trei seturi în fața kazahei Elena Rybakina (26 de ani, #6 WTA), scor 6-3, 1-6, 0-6. Și a bifat un record pe care nu și l-ar fi dorit.

După ce a câștigat fără emoții meciul cu Madison Keys, 6-1, 6-2, Swiatek a început bine și duelul cu Rybakina. S-a impus cu 6-3 în primul set, iar nimeni nu ar fi putut anticipa ce a urmat.

S-a întors roata! Iga Swiatek, 0-6 în setul decisiv

Rybakina a mai cedat un singur game până la finalul partidei! A fost 6-1, 6-0 pentru sportiva născută la Moscova, care a pus capăt seriei de 5 meciuri consecutive pierdute în fața polonezei.

De asemenea, Elena este prima jucătoare care și-a asigurat prezența în semifinalele competiției de la Riad, Arabia Saudită.

Cunoscută pentru modul în care își spulberă adversarele, reușind să acumuleze mai multe seturi câștigate cu 6-0 de-a lungul turneelor, Iga a atins luni o bornă cu care nu se poate mândri.

A fost pentru a treia oară în sezonul 2025 când jucătoarea din Polonia a pierdut un meci după ce i-a fost administrat un „bagel” în setul decisiv. A mai pățit acest lucru în partidele cu Aryna Sabalenka (Roland Garros, semifinale) și Emma Navarro (Beijing, optimi).

Precedenta jucătoare care a suferit trei înfrângeri într-un an calendaristic după ce a încasat un 0-6 în ultimul set a fost Flavia Pennetta. În 2013! Cele care au învins-o în acest mod pe italiancă au fost Vania King, Kirsten Flipkens și Lara Arruabarrena.

86
de seturi a câștigat Iga Swiatek cu 6-0 de-a lungul carierei. A pierdut 11 în același mod

În ultimele partide din Grupa Serena Williams, Iga Swiatek o va întâlni pe Amanda Anisimova, în timp ce Elena Rybakina se va duela cu Madison Keys.

Grupa Serena Williams, clasament

Loc/JucătoareSeturi câștigate/pierduteVictorii
1. Elena Rybakina4-12
2. Iga Swiatek3-21
3. Amanda Anisimova3-21
4. Madison Keys1-40

*Primele două clasate se califică în semifinale

Turneul Campioanelor iga swiatek elena rybakina bagel
