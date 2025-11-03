Iga Swiatek, record negativ  Poloneza a gustat din propriul venin la Turneul Campioanelor » Nu se mai întâmplase din 2013!

- Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a suferit o înfrângere usturătoare la Turneul Campioanelor.
- Poloneza a pierdut în trei seturi în fața kazahei Elena Rybakina (26 de ani, #6 WTA), scor 6-3, 1-6, 0-6. Și a bifat un record pe care nu și l-ar fi dorit.
După ce a câștigat fără emoții meciul cu Madison Keys, 6-1, 6-2, Swiatek a început bine și duelul cu Rybakina. S-a impus cu 6-3 în primul set, iar nimeni nu ar fi putut anticipa ce a urmat.
S-a întors roata! Iga Swiatek, 0-6 în setul decisiv
Rybakina a mai cedat un singur game până la finalul partidei! A fost 6-1, 6-0 pentru sportiva născută la Moscova, care a pus capăt seriei de 5 meciuri consecutive pierdute în fața polonezei.
De asemenea, Elena este prima jucătoare care și-a asigurat prezența în semifinalele competiției de la Riad, Arabia Saudită.
Cunoscută pentru modul în care își spulberă adversarele, reușind să acumuleze mai multe seturi câștigate cu 6-0 de-a lungul turneelor, Iga a atins luni o bornă cu care nu se poate mândri.
A fost pentru a treia oară în sezonul 2025 când jucătoarea din Polonia a pierdut un meci după ce i-a fost administrat un „bagel” în setul decisiv. A mai pățit acest lucru în partidele cu Aryna Sabalenka (Roland Garros, semifinale) și Emma Navarro (Beijing, optimi).
Precedenta jucătoare care a suferit trei înfrângeri într-un an calendaristic după ce a încasat un 0-6 în ultimul set a fost Flavia Pennetta. În 2013! Cele care au învins-o în acest mod pe italiancă au fost Vania King, Kirsten Flipkens și Lara Arruabarrena.
În ultimele partide din Grupa Serena Williams, Iga Swiatek o va întâlni pe Amanda Anisimova, în timp ce Elena Rybakina se va duela cu Madison Keys.
Grupa Serena Williams, clasament
|Loc/Jucătoare
|Seturi câștigate/pierdute
|Victorii
|1. Elena Rybakina
|4-1
|2
|2. Iga Swiatek
|3-2
|1
|3. Amanda Anisimova
|3-2
|1
|4. Madison Keys
|1-4
|0
*Primele două clasate se califică în semifinale