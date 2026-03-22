Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast

Gloria Bistrița a învins echipa daneză Ikast, scor 35-34, în deplasare, în manșa tur a play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin.

Returul este programat pe 28 martie, de la ora 19:00, în România.

După victoria uriașă obținută în duelul cu CSM București din Liga Florilor, Gloria a disputat încă un meci cu o miză uriașă, de această dată la nivel european. Și a câștigat din nou!

Ikast - Gloria Bistrița 34-35 , în play-off -ul pentru sferturile Ligii Campionilor

Prima parte a meciului a fost foarte echilibrată, echipa antrenată de Carlos Viver aflându-se de mai multe ori în față, chiar și la 2 goluri diferență (7-5). Până la urmă, Ikast a preluat controlul și a intrat la pauză cu un avantaj de 5 goluri (21-16).

Repriza secundă a fost una mult mai bună pentru Bistrița, care a reușit să revină treptat și să egaleze (la 30, 31, 32 și 33).

În minutul 54, la 33-33, Danila So Delgado, cea mai bună marcatoare a Gloriei (11 goluri), a primit cartonaș roșu, însă fetele lui Viver au rezistat excelent în cele două minute de inferioritate numerică și s-au descurcat mai bine pe final, reușind să se impună cu 35-34.

Renata De Arruda a avut o prestație foarte bună în poarta Gloriei, reușind 14 parade.

Au marcat:

Ikast: Skogrand (10 goluri), Scaglione (8), Lindqvist (6), Roberts (3), Arntzen, Brandt, Van Vliet (câte 2), Klokker (1)

Gloria Bistrița: So Delgado (11), Seraficeanu (8), Arcos Poveda (6), Ostase (3), Laslo (2), Nusser, Gassama, Stoica, Kerekes, Forsberg (câte 1).

Învingătoarea „dublei” dintre Gloria și Ikast va juca în sferturi cu Brest Bretagne, câștigătoarea Grupei B.

CSM București, campioana en-titre a României, este calificată deja în faza următoare a competiției, unde va da probabil peste Esbjerg (37-26 în turul cu Podravka).

Rezultatele înregistrate de Gloria Bistrița în acest sezon al Ligii Campionilor (Grupa A)

29-26 și 34-30 cu Storhamar

34-33 și 32-31 cu Debrecen

24-31 și 26-39 cu Metz

18-33 și 22-27 cu Gyor

38-35 și 28-32 cu Esbjerg

29-26 și 34-38 cu Buducnost

36-32 și 36-32 cu Borussia Dortmund.

