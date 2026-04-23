„FRF minte!" Ilie Drăgan contestă versiunea Federației privind procedura de la TAS: „Nu am transmis niciodată curții acest lucru"
Răzvan Burleanu (stânga) și Ilie Drăgan (dreapta) au candidat pentru funcția de președinte al FRF la alegerile din 18 martie 2026
„FRF minte!" Ilie Drăgan contestă versiunea Federației privind procedura de la TAS: „Nu am transmis niciodată curții acest lucru"

alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 15:39
  • Refuzul FRF de a-și achita partea din taxa de la TAS a declanșat un nou conflict, în care Ilie Drăgan acuză Federația că își justifică decizia printr-o versiune pe care o consideră falsă privind procedura de arbitraj.
  • Acesta și-a achitat deja partea de 12.500 de euro, sumă strânsă din donații, însă pentru ca procesul să poată continua este necesară acoperirea diferenței de încă 12.500 de euro.

Tensiunile dintre Ilie Drăgan (41 de ani) și președintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), escaladează după ce Federația Română de Fotbal a anunțat că nu va plăti partea sa din taxa de 25.000 de euro pentru procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește și
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef

FRF încearcă să blocheze procesul lui Ilie Drăgan de la TAS

Poziția oficială a FRF, transmisă pentru GOLAZO.ro, este că nu mai plătește partea sa din costuri deoarece cazul va fi judecat de un arbitru unic, variantă despre care susține că a fost cerută expres de Ilie Drăgan, în timp ce angajamentul său viza doar un complet de trei arbitri.

„FRF și-a asumat achitarea a jumătate din costurile de arbitraj doar în ipoteza în care litigiul ar fi fost soluționat de un complet alcătuit din 3 arbitri.

Întrucât TAS a decis ca speța să fie soluționată de un arbitru unic, conform solicitării exprese a domnului Drăgan, am considerat că nu mai există temei pentru ca FRF să își asume costuri suplimentare”, a transmis Federația pentru GOLAZO.ro.

Ilie Drăgan: „FRF minte! Eu nu am cerut niciodată expres să ne judecăm cu un arbitru unic

Replica lui Ilie Drăgan, care a achitat miercuri, 22 aprilie, la TAS jumătatea sa din taxă, în valoare de 12.500 de euro, a venit imediat și respinge categoric această variantă.

„FRF minte! Eu nu am cerut niciodată expres să ne judecăm cu un arbitru unic. Răspunsul pentru TAS a fost că «rămâne la latitudinea curții». Eu mi-am dorit costuri mai mici, însă nu am transmis niciodată curții acest lucru”, a declarat Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

„Având în vedere natura juridică a cauzei, Reclamantul consideră că prezentul litigiu nu prezintă o complexitate factuală sau juridică deosebită. Litigiul se referă exclusiv la interpretarea unei dispoziții legale și la verificarea unei condiții obiective de eligibilitate, iar situația de fapt este necontestată și reiese din documentele oficiale ale federației.

În aceste circumstanțe, Reclamantul lasă la latitudinea Curții de Arbitraj Sportiv numirea arbitrului, pentru a asigura o procedură rapidă și eficientă.”

„Lui Burleanu îi este frică”

Înainte de această reacție, Ilie Drăgan a declarat că refuzul FRF de a-și achita partea din taxa de arbitraj este, în opinia sa, dificil de justificat și ar putea indica inclusiv o teamă a lui Răzvan Burleanu de verdictul de la TAS.

„Federația nu vrea să-și plătească partea. Ceea ce e destul de ciudat, pentru că ei ne-au obligat pe noi să mergem la TAS, în caz de litigiu. Când faci o convenție, trebuie să plătim amândoi cheltuielile. Și acum ei nu mai vor. Ceea ce înseamnă că lui Burleanu îi e frică, știe că nu e acoperit de statut”, a spus Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Principalul punct de dispută este dacă limita de trei mandate prevăzută în Statutul FRF se aplică și mandatului început de Răzvan Burleanu în 2014, înainte de modificarea regulii.

Ilie Drăgan a strâns din donații taxa pentru TAS

Pentru a putea acoperi costurile procedurii de la TAS, Ilie Drăgan a demarat o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său.

În condițiile regulilor procedurale de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, neplata integrală a taxei de arbitraj poate duce la suspendarea dosarului.

Deși Ilie Drăgan și-a achitat partea, acest lucru nu este suficient pentru continuarea procedurii. În lipsa contribuției FRF, Drăgan se vede nevoit să suporte integral costul de 25.000 de euro pentru ca procesul să meargă mai departe.

FRF se eschivează de plata unei taxe modice pentru ei și foarte mare pentru mine. E clar că nu vor să ne judecăm și că se tem! Ilie Drăgan

„Dacă FRF nu plătește, trebuie să achit eu toată suma: 25.000 de euro”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Ilie Drăgan a declarat pentru GOLAZO.ro:

„În ultima adresă în care ni s-au transmis costurile de la TAS, 23.000 de franci elvețieni, echivalentul a 25.000 de euro, se menționează că dacă una dintre părți nu plătește cazul nu se mai judecă”, a explicat acesta.

Ilie Drăgan consideră că acest mecanism poate fi folosit în avantajul Federației. „Prin urmare, interesul Federației nu este să se judece. Deci ei pot să nu plătească, chiar dacă au spus inițial că vor plăti jumătate din costuri”, a afirmat el.

În aceste condiții, spune Drăgan, există posibilitatea să fie nevoit să achite integral suma pentru ca procesul să continue: „În situația în care una dintre părți nu plătește, cealaltă parte trebuie să achite costurile integral. Tocmai de aceea am trecut pe site integral suma de 25.000 de euro”.

„Nu am certitudinea că voi fi președintele FRF dacă pică Burleanu”

Ilie Drăgan a precizat că demersul său nu este neapărat unul personal. „Nu am certitudinea că voi fi președintele FRF dacă va pica Burleanu. Eu lupt pentru schimbarea sistemului”, a subliniat Drăgan.

Alegerile FRF din 18 martie au fost câștigate categoric de Răzvan Burleanu, cu 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a obținut doar 5 sufragii.

Citește și

„Cu debandada mea s-au câștigat titluri” Mihai Stoica îi răspunde lui Ilie Stan: „Nu știu de ce s-a supărat” + Noi detalii despre viitorul antrenor de la FCSB
Superliga
12:12
„Cu debandada mea s-au câștigat titluri” Mihai Stoica îi răspunde lui Ilie Stan: „Nu știu de ce s-a supărat” + Noi detalii despre viitorul antrenor de la FCSB
Citește mai mult
„Cu debandada mea s-au câștigat titluri” Mihai Stoica îi răspunde lui Ilie Stan: „Nu știu de ce s-a supărat” + Noi detalii despre viitorul antrenor de la FCSB
Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”
Superliga
11:36
Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”
Citește mai mult
Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
