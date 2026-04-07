„O pierdere imensă” Ilie Dumitrescu, copleșit după moartea lui Lucescu: „Foarte greu accept că acesta a fost ultimul dialog cu el”

Mircea Lucescu a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Ilie Dumitrescu (57 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele după ce a aflat vestea.

Fostul internațional român se afla în direct la TV în momentul în care SUUB a publicat comunicatul prin care anunța decesul lui Lucescu.

Ilie Dumitrescu, copleșit după moartea lui Lucescu: „Foarte greu accept că acesta a fost ultimul dialog cu el”

Vizibil afectat, Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce a discutat cu Il Luce la ultima întâlnire, la semifinala barajului cu Turcia - România (1-0).

„Îmi este foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Este o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. L-am întâlnit la 18 ani, când am intrat în contact cu performanța la Steaua și derby-urile din Divizia. E clar că era un om care și-a pus amprenta în tot ce înseamnă istoria fotbalului românesc la nivel european, mondial. Eu am rămas cu profesionalismul înainte de meciul cu Turcia, pentru că am avut șansa să stau cu el în același hotel.

Am vorbit și despre adversar. Am fost impresionat de modul în care a pregătit meciul, de modul cum cunoștea în detaliu fiecare jucător al Turciei, cu calități și cu defecte. Energia pozitivă și încrederea pe care le avea și pe care a încercat să le transmită jucătorilor.

E foarte greu să accept că după dialogul ăla n-o să mai am șansa să vorbesc cu Mircea Lucescu. Foarte repede s-a întâmplat. Spuneam după meciul cu Turcia că trebuie să-i mulțumim că a rămas alături de echipa națională la baraj.

A dat totul pentru fotbal, pentru că a demonstrat că a rămas aici și după problemele medicale. Aici unde s-a simțit cel mai bine, unde a fost viața. Trebuie să ne gândim la familie, la Răzvan, la doamna Neli. Sincere condoleanțe, suntem alături de ei, e o pierdere imensă pentru familie, pentru fotbalul românesc, pentru…”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

