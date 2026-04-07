Mesaj acid pentru Mircea Lucescu Fostul său elev nu l-a menajat: „Nu m-ai lăsat să fiu alături de mama, acum fiul tău e lângă tine"

Publicat: 07.04.2026, ora 19:27
  • Mircea Lucescu (80 de ani) este în continuare în stare gravă, fiind internat încă de pe 29 martie la Spitalul Universitar de Urgență București.
  • Nery Castillo (41 de ani), fostul său elev de la Shakhtar Donetsk, în perioada 2007-2011, i-a transmis un mesaj dur prin intermediul rețelelor de socializare.

Starea lui Mircea Lucescu se degradează pe zi ce trece. Fostul selecționer se află la terapie intensivă, în comă indusă, și continuă să primească mesaje de încurajare.

În schimb, Nery Castillo a reamintit un episod important pentru el, care l-a afectat foarte mult.

Nery Castillo, mesaj acid pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să fiu alături de mama mea, când era în comă”

Fostul fotbalist mexican i-a reproșat lui „Il Luce” faptul că nu l-a învoit și nu l-a lăsat să-și vadă mama, când aceasta traversa momente dificile.

„Mă bucur că fiul tău a venit să te vadă în aceste vremuri grele prin care treci și că este alături de tine.

Nu m-ai lăsat să fiu alături de mama mea când era în comă și nici nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la ea la înmormântare. Sper să te însănătoșești și ca tu și familia ta să fiți bine” se arată în mesajul postat de Nery Castillo pe contul de Instagram.

Nery Castillo, acuzații grave la adresa lui Mircea Lucescu și în 2020: „Nu m-a lăsat să îmi văd mama nici în ultimele clipe ale vieții

Nu este prima dată când Castillo îl acuză pe Lucescu. În ianuarie 2009, mama mexicanului se stingea din viață, după o lungă bătălie cu cancerul.

Într-un interviu acordat pentru ESPN în anul 2020, mexicanul a povestit cum a fost împiedicat de antrenorul român să-și vadă mama în ultimele momente ale vieții, dar și să o conducă pe ultimul drum.

„Mama mea a murit pe 8 ianuarie 2009. Era pauză competițională la Șahtior. Tata m-a sunat din Uruguay și mi-a zis că mama e în comă.

L-am sunat pe antrenor și i-am zis: «Mama mea este pe moarte, lăsați-mă să merg în Uruguay». A refuzat.

Tata mi-a spus că mama e în continuare în comă. M-am dus în Grecia să îmi împachetez lucrurile și de acolo în Ucraina. Copleșit de întreaga situație, m-am dus la antrenament, telefonul a sunat, iar tata mi-a spus că mama a murit.

Apoi, m-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!”, spunea Castillo la acea vreme.

20 de milioane de euro
plătea Shakhtar Donetsk pentru tranferul lui Castillo de la Olympiacos în vara lui 2007
  • De-a lungul carierei, fostul internațional mexican a mai evoluat pentru Manchester City, Dnipro, Chicago Fire, Aris, Pachuca, Leon și Rayo Vallecano.

Cele mai noi informații despre starea lui Lucescu: „Multiple AVC-uri si focare de trombembolism pulmonar”

Il Luce a fost supus unui nou set de investigații azi, iar Spitalul Universitar face următoarele precizări:

  • pacientul a fost supus astăzi unei investigatii CT complexe
  • ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informand familia
  • ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de tromboembolism pulmonar.
  • ⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.
  • SUUB va reveni cu informatii publice.

