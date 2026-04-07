alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 20:37
  • În timp ce lumea fotbalului stă cu sufletul la gură pentru sănătatea lui Mircea Lucescu (80 de ani), ies la iveală detaliile unei lupte interioare pe care fostul selecționer a dus-o încă din prima zi a mandatului: prăpastia uriașă dintre viziunea sa europeană și realitatea limitată a jucătorului român.

În timp ce medicii monitorizează complicațiile pulmonare și neurologice apărute după investigații complexe, suferite de Mircea Lucescu, ies la iveală detalii despre nemulțumirile profunde ale selecționerului față de nivelul fotbalului românesc.

Cornel Dinu: „Mircea Lucescu era decepționat de valoarea jucătorilor”

Cornel Dinu (77 de ani), vechiul său prieten și rival de la Dinamo, a dezvăluit recent o latură mai puțin vizibilă a ultimelor luni din viața profesională a lui Lucescu. Deși în public afișa optimism, în discuțiile private, „Il Luce” era măcinat de îndoieli. Nu din cauza lipsei de dorință, ci a limitărilor pe care le-a descoperit la „Generația de Suflet”.

„Mircea era oarecum decepționat pentru că a crezut că acești jucători au o cu totul altă valoare decât aceea pe care a descoperit-o odată cu trecerea timpului în postura de antrenor al echipei naționale”, a explicat Dinu pentru Fanatik.

Diagnosticul lui Lucescu a fost necruțător: o carență la toate capitolele, de la tehnică și tactică, până la capacitatea funcțională și, mai ales, cea mentală.

Pentru un antrenor obișnuit cu fotbalul de cel mai înalt nivel, să lucreze cu fotbaliști care se pierd în detalii elementare a fost o adevărată provocare. „Lăsa de înțeles că s-a angajat la o muncă greu de dus până la capăt cu reușită”, a mai punctat „Procurorul”.

Lecția de pe Arcul de Triumf: „Ați rămas înrobiți unor idei fixe!”

Lucescu nu s-a mulțumit cu moștenirea lăsată de Edi Iordănescu. Deși România venea după o performanță istorică la EURO 2024, unde câștigase grupa de pe primul loc, „Il Luce” a revenit cu ambiția de a duce naționala la un nivel superior.

Însă, pentru un tehnician obișnuit cu exigențele din Champions League, încercarea de a califica România la Campionatul Mondial după 28 de ani a devenit un efort epuizant.

O scenă petrecută la nici o lună după ce a fost instalat ca selecționer, mai exact pe 1 septembrie 2024, la meciul FCSB - UTA (2-0), explică perfect diagnosticul pus de Mircea Lucescu fotbalului românesc.

Într-o discuție cu Mihai Stoichiță, selecționerul a radiografiat în câteva cuvinte blocajul în care se află fotbalul nostru.

Conform unui martor ocular care a relatat episodul pentru GOLAZO.ro, „Il Luce” i-a reproșat direct directorului tehnic al FRF carențele fotbalului românesc:

„Problema este că ați rămas înrobiți unor idei fixe privind sistemele de joc. Nu se mai practică sisteme în fotbalul mare de ani de zile. Acum se joacă pe mecanisme și principii!”.

A fost momentul în care diferența de fus orar fotbalistic dintre Lucescu și restul sistemului românesc a devenit evidentă.

Pentru marii antrenorii, un 4-3-3 sau un 4-2-3-1 sunt doar cifre moarte dacă jucătorul nu înțelege mecanismul de rotație sau principiul presiunii.

Lucescu a plecat la pauză: Mi-a ajuns cât am văzut! M-am lămurit”

Reacția lui Mircea Lucescu de la pauza acelui meci a fost simptomatică pentru starea sa de spirit. Când s-a ridicat de pe scaun, Stoichiță l-a întrebat pe selecționer: „Gata, pleci?”. „Il Luce” i-a răspuns din mers: „Mi-a ajuns cât am văzut! M-am lămurit”.

Martorul a terminat povestirea: „Nu prea i-a convenit lui Stoichiță și a început să comenteze după ce a plecat Lucescu: «A început iar nea Mircea să ne dea lecții!»”.

Astăzi, acele „lecții” par mai degrabă un testament tactic lăsat să fie descifrat de Gică Hagi, lansat în fotbalul mare chiar de Mircea Lucescu.

