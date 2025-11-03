„Putem câștiga titlul” Angelescu , după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!” +16 foto
Victor Angelescu. Foto: Captură Youtube
„Putem câștiga titlul” Angelescu, după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 00:03
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 00:03
  • U Craiova - Rapid 2-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, consideră că rezultatul obținut în Bănie este unul echitabil și este încrezător că Rapid poate câștiga titlul.

Rapid conduce clasamentul temporar în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate, după cele 15 meciuri jucate.

„Craiova merita să câștige" Costel Gâlcă, dezamăgit de prestația giuleștenilor: „Dacă vrem să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim"
„Craiova merita să câștige" Costel Gâlcă, dezamăgit de prestația giuleștenilor: „Dacă vrem să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim"
„Craiova merita să câștige” Costel Gâlcă, dezamăgit de prestația giuleștenilor: „Dacă vrem să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim”

U Craiova - Rapid 2-2. Angelescu: „E greu să joci în Bănie. Se câștigă greu. E frustrant”

Universitatea Craiova a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la Rapid, după ce Nsimba a marcat din penalty, în prelungiri.

„Când iei gol în minutul 97, la ultima fază, e frustrant. N-are cum să-ți pice bine. Per ansamblu, e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat meciul, l-am fi făcut cu noroc, dacă rămânea 2-1.

Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E foarte greu să joci în Bănie, au intrat foarte bine, se câștigă greu aici. Cred că rezultatul e echitabil”, a declarat Angelescu, la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Marian Aioani, portarul Rapidului, l-a faultat pe Monday Etim în încercarea de a boxa balonul, dar Angelescu nu crede că portarul poate fi învinuit pentru rezultat.

„Aioani a făcut o primă repriză senzațională, a apărat foarte bine. A ieșit, se întâmplă. Așa cum ne-a scos din minutul 1 și a mai avut și alte reflexe, se întâmplă. Nu sunt supărat.

Și Craiova a jucat bine, dar cred că și noi puteam face mai mult în prima repriză”, a mai spus Angelescu.

Victor Angelescu: „Cred că putem să câștigăm titlul”

Giuleștenii au un parcurs impresionant în acest sezon, cu o singură înfrângere în campionat, 1-2 împotriva celor de la Hermannstadt. În rest, echipa a înregistrat nouă victorii și cinci remize.

„Eu, personal, am spus-o de la începutul sezonului: îmi doresc să ne batem la titlu și cred că putem să-l câștigăm.

În prima parte, că terminăm pe 1 sau pe 2, e mai puțin important. Contează că am făcut 32 de puncte în 15 meciuri. Avem doar o înfrângere. Nu avem cum să fim nemulțumiți”.

Campioana FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui U Cluj, în etapa #15, și a făcut un pas important spre zona de play-off. Întrebat dacă ascensiunea rivalilor pune presiune pe Rapid, Angelescu a declarat:

Eu am spus de la început, chiar și când luaseră bătaie de la Metaloglobus, că sunt convins că vor intra în play-off. E normal să intre, e o echipă puternică și vrem să ne batem cu cei mai puternici. Dacă ne e frică de faptul că vine FCSB din urmă, nu avem nicio șansă. Dacă vrem să câștigăm titlul, trebuie să arătăm că suntem cei mai buni, nu să ne gândim la ce fac alții. Cele mai bune echipe să intre în play-off, iar noi trebuie să demonstrăm cu cele care sunt în față. Victor Angelescu

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Eroare la ultima fază  VIDEO   Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi  a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat
Superliga
22:28
Eroare la ultima fază VIDEO Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat
Eroare la ultima fază  VIDEO   Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi  a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor"
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Universitatea Craiova liga 1 rapid victor angelescu
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
02.11
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Superliga
02.11
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Stranieri
02.11
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Campionate
02.11
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Știri ultima oră
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
