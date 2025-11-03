U Craiova - Rapid 2-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, consideră că rezultatul obținut în Bănie este unul echitabil și este încrezător că Rapid poate câștiga titlul.

Rapid conduce clasamentul temporar în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate, după cele 15 meciuri jucate.

U Craiova - Rapid 2-2 . Angelescu: „E greu să joci în Bănie. Se câștigă greu. E frustrant”

Universitatea Craiova a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la Rapid, după ce Nsimba a marcat din penalty, în prelungiri.

„Când iei gol în minutul 97, la ultima fază, e frustrant. N-are cum să-ți pice bine. Per ansamblu, e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat meciul, l-am fi făcut cu noroc, dacă rămânea 2-1.

Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E foarte greu să joci în Bănie, au intrat foarte bine, se câștigă greu aici. Cred că rezultatul e echitabil”, a declarat Angelescu, la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Marian Aioani, portarul Rapidului, l-a faultat pe Monday Etim în încercarea de a boxa balonul, dar Angelescu nu crede că portarul poate fi învinuit pentru rezultat.

„Aioani a făcut o primă repriză senzațională, a apărat foarte bine. A ieșit, se întâmplă. Așa cum ne-a scos din minutul 1 și a mai avut și alte reflexe, se întâmplă. Nu sunt supărat.

Și Craiova a jucat bine, dar cred că și noi puteam face mai mult în prima repriză”, a mai spus Angelescu.

Victor Angelescu: „Cred că putem să câștigăm titlul”

Giuleștenii au un parcurs impresionant în acest sezon, cu o singură înfrângere în campionat, 1-2 împotriva celor de la Hermannstadt . În rest, echipa a înregistrat nouă victorii și cinci remize.

„Eu, personal, am spus-o de la începutul sezonului: îmi doresc să ne batem la titlu și cred că putem să-l câștigăm.

În prima parte, că terminăm pe 1 sau pe 2, e mai puțin important. Contează că am făcut 32 de puncte în 15 meciuri. Avem doar o înfrângere. Nu avem cum să fim nemulțumiți”.

Campioana FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui U Cluj, în etapa #15, și a făcut un pas important spre zona de play-off. Întrebat dacă ascensiunea rivalilor pune presiune pe Rapid, Angelescu a declarat:

Eu am spus de la început, chiar și când luaseră bătaie de la Metaloglobus, că sunt convins că vor intra în play-off. E normal să intre, e o echipă puternică și vrem să ne batem cu cei mai puternici. Dacă ne e frică de faptul că vine FCSB din urmă, nu avem nicio șansă. Dacă vrem să câștigăm titlul, trebuie să arătăm că suntem cei mai buni, nu să ne gândim la ce fac alții. Cele mai bune echipe să intre în play-off, iar noi trebuie să demonstrăm cu cele care sunt în față. Victor Angelescu

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2 , cu penalty în prelungiri

