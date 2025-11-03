„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”

- Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Mihai Rotaru (52 de ani), patronul oltenilor, crede că echipa sa merita victoria în derby-ul de pe „Ion Oblemenco”.
- Finanțatorul gazdelor a dezvăluit motivul pentru care Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul lui U Craiova, a plecat la vestiare.
Universitatea Craiova a dominat partida contra celor de la Rapid, însă oltenii au obținut un rezultat de egalitate de abia în minutul 90+9.
Mihai Rotaru, nemulțumit după U Craiova - Rapid 2-2: „Fotbalul a fost nedrept în seara asta”
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a urmărit derby-ul contra celor de la Rapid și consideră că echipa sa merita victoria.
„Oricum sunt trist, oricum sunt supărat, pentru că fotbalul a fost nedrept în seara asta. Fotbalul n-a ținut cu cei puternici, n-a ținut cu cei curajoși, cu cei mai buni, să spunem.
Fotbalul a reparat tot pe final și am egalat, dar, altfel, ar fi trebuit să fie dominarea pe tabelă așa cum a fost în teren.
Când au marcat, am zis că nu e problemă, îi batem 4-1. Puteam să-i batem 4-1, chiar așa am gândit-o”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.
Mihai Rotaru: „Cerem să fim respectați”
Întrebat despre plecarea prematură la vestiare a lui Mirel Rădoi, înainte ca Universitatea să primească 11 metri, patronul oltenilor crede că reacția a fost din cauza furiei.
„Nu cred că a plecat ca să nu se uite. A plecat de furie, de frustrare. Pentru că noi respectăm CCA. Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem același lucru: să fim respectați”.
Finanțatorul a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan din derby-ul contra celor de la Rapid:
Noi eram căzuți pe teren, n-a oprit meciul. După care, la noi în tușă, cade unul, dă arbitrul mingea la noi și oprește meciul Mihai Rotaru