Patronul fuge de scandalul pariurilor Imad Kassas, omul de afaceri de origine siriană care deține Metaloglobus: „Vă dau numărul de telefon, sunați-l!” +16 foto
Imad Kassas, finanțatorul Metaloglobus FOTO Montaj GOLAZO.ro - Metaloglobus/Envato
Patronul fuge de scandalul pariurilor Imad Kassas, omul de afaceri de origine siriană care deține Metaloglobus: „Vă dau numărul de telefon, sunați-l!”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 15:20
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 15:20
  • Un scandal imens a izbucnit în Liga 1, după dezvăluirile făcute de prosport.ro, cu privire la faptul că un membru al staff-ului lui Metaloglobus a pariat sume imense pe meciurile propriei formații
  • Un fost maseur a explicat în detaliu cum și cât paria, inclusiv sume de ordinul zecilor de mii de euro, dar susține că nu erau implicați și jucătorii
  • GOLAZO.ro l-a sunat pe patronul echipei, sirianul Imad Kassas. Reacția lui, în rândurile de mai jos

Liga 1 e zguduită de un scandal de proporții. O investigație jurnalistică declanșată de prosport.ro a scos la iveală detalii incredibile la un club.

Unde unul dintre angajații din startul acestui sezon a pariat sume imense pe meciurilor propriei echipe. E vorba despre Metaloglobus și despre un fost maseur, care sub protecția anonimatului a făcut declarații uluitoare.

A explicat cum paria chiar și câte 40.000 de euro, având conturi la mai multe agenții și cum reușea să câștige sume imense. Miza pariurilor lui: numărul de goluri marcate de adversarele celor de la Metaloglobus.

Acuzații incredibile din vestiar Omul din staff-ul lui Metaloglobus care pariază pe meciurile echipei suspectează o șmecherie la meciul cu Craiova

A pierdut 75.000 de euro la Metaloglobus - Craiova 0-0?

El susține că jucătorii, antrenorii și ceilalți din club nu erau implicați cu absolut nimic și că el a acceptat jobul de la formația ilfoveană tocmai pentru a afla din interior informații care să-l ajute atunci când plasa pariuri.

A mai adăugat că au fost și meciuri la care a pierdut bani mulți: în jur de 75.000 de euro la partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

Metaloglobus - U Craiova
Metaloglobus - U Craiova

Cazul se află pe masa departamentului de integritate al FRF, care adună probe înainte de a deschide o procedură disciplinară. De asemenea, în funcție de concluziile finale, FRF va decide dacă va sesiza și alte organe de anchetă, cum ar fi Poliția sau Parchetul.

„Nu ofer nici o declarație. Vă dau un număr de telefon”

GOLAZO.ro l-a sunat pe patronul clubului, omul de afaceri de origine siriană Imad Kassas, pentru a-l întreba despre situația extrem de delicată în care se regăsește Metaloglobus. „Îmi pare rău, nu ofer nici o declarație, la revedere!”, a spus acesta, după care a închis telefonul.

Apelat ulterior prin mesaje, pe WhatsApp, pentru a explica dacă știa despre situația de la club, dacă a luat vreo măsură și dacă e adevărat că de curând a refuzat să accepte o sponsorizare importantă din partea unei case de pariuri, Kassas a răspuns cu un număr de telefon, al lui Marius Burcă, nimeni altul decât președintele lui Metaloglobus.

„De club se ocupă dl. Marius Burcă, președintele. Mulțumesc”, a fost ultima reacție a proprietarului echipei.

Deținut politic în Siria, a cumpărat fabrica Metaloglobus acum 25 de ani

Cine e Imad Kassas? Povestea lui e una extrem de interesantă. S-a născut în Siria, în 1962, dar a ajuns la București pentru a urma cursurile Facultății de Medicină și Farmacie. A fost deținut politic în regimul dictatorului Hafez al-Assad. Imad Kassas a fost acuzat că a sprijinit, prin mai multe pârghii, Revoluția Siriană.

În România el deține mai multe firme, în diverse domenii: imobiliare, energie, consultanță, HoReCa. În anul 2000, Kassas a cumpărat fabrica Metaloglobus, care a avut mari dificultăți financiare în primul deceniu după Revoluția din 1989.

Deși merge la toate meciurile echipei sale și e văzut aproape la fiecare partidă pe care FCSB o dispută pe teren propriu, omul de afaceri e un personaj extrem de discret în relația cu presa.

A acordat foarte puține interviuri, iar recent, după victoria lui Metaloglobus cu FCSB, a făcut câteva declarații și a fost întrebat inclusiv de ce evită să apară în mass media.

Replica lui: „Pentru că n-am nevoie să ies în evidență. În evidență trebuie să iasă jucătorii, antrenorii. Mie de ce mi-ar trebui să ies în evidență? Pentru ce? Câștig eu punctele? Punctele sunt luate de cei care muncesc pe teren”.

Metaloglobus, raport financiar șocant

Ultimul bilanț contabil făcut public de clubul deținut de Imad Kassas e cel aferent anului calendaristic 2024, pe parcursul căruia echipa a activat în Liga 2, iar la finalul sezonului, în iunie 2025 a și promovat.

Cheltuielile totale raportate oficial, în acte, de club sunt șocant de mici: puțin peste 400.000 de euro! Chiar sub cele din 2023. Comparativ, Reșița, echipă care s-a clasat sub Metaloglobus, a avut cheltuieli de peste 4 ori mai mari. Iar Csikszereda de peste 20 ori mai mulți bani cheltuiți!

Lucescu mai are o necunoscută Singura incertitudine a selecționerului pentru meciul decisiv Bosnia - România
„Intervenție incorectă a VAR” Explicațiile lui Kyros Vassaras, după fazele controversate din etapa #16: „Acordare greșită a unui penalty”

