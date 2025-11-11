Acuzații incredibile din vestiar Omul din staff-ul lui Metaloglobus care pariază pe meciurile echipei suspectează o șmecherie la meciul cu Craiova +16 foto
Acuzații incredibile din vestiar Omul din staff-ul lui Metaloglobus care pariază pe meciurile echipei suspectează o șmecherie la meciul cu Craiova

Publicat: 11.11.2025, ora 14:30
Actualizat: 11.11.2025, ora 17:43
  • Ancheta în privința scandalului de la Metaloglobus, legat de jucătorii care ar fi implicați în pariuri sportive, continuă cu dezvăluiri incredibile.
  • Persoana din staff care se ocupă de plasarea biletelor neagă că fotbaliștii ar fi implicați și are îndoieli vizavi de o partidă a echipei sale, despre care crede că a fost influențată de casele de pariuri.

După ce luni au apărut informații incredibile legate de un grup de fotbaliști care ar paria inclusiv pe meciurile propriei echipe, Metaloglobus, responsabilul de această situație vine acum cu noi detalii despre acest caz.

Membrul staff-ului de la Metaloglobus: „Categoric s-a întâmplat ceva la meciul cu Craiova”

După ce a dezvăluit în continuare pentru prosport.ro că s-a angajat ca maseur, pe un salariu de 3.000 de lei, doar pentru a putea obține mai multe informații despre fotbal, care să-l ajute în plasarea pariurilor, acesta a transmis că suspectează de „blat” meciul cu Craiova.

Întrebat câți bani a câștigat până acum din pariurile sportive, acesta a răpuns:

„Nu știu. De ce nu mă întrebați cât am pierdut la Metaloglobus cu Craiova 0-0? Vă spun eu: echivalentul a 75.000 de euro! Mai mult a durat să numere bancnotele decât până a printat biletul. Verificați în contul meu, cu FRF și cu Poliția, și o să vă convingeți! Eu încep fiecare an cu pariurile pe 1 ianuarie, acum nu știu cum sunt, dacă mă sunați pe 31 decembrie, nu, de fapt, pe 1 ianuarie, vă pot da suma. Nu uitați să mă sunați, vorbesc serios, și vă zic! 97 la sută sunt pe plus, așa simt”, a declarat membrul staff-ului.

La întrebarea dacă pariurile sunt plasate cash, mergând cu punga de bani după el, maseurul a explicat:

„Nu, cu punga cu plicuri. Dar cred că a fost o șmecherie aici: unele case au blocat meciul Metaloglobus – Craiova și altele au primit banii rapid, înainte de meci. Ciudat, nu? În general durează puțin, îți blochează contul mai multe minute dacă e sumă mare. Aici au mers banii direct, ceea ce însemnă pentru mine ceva… Categoric s-a întâmplat ceva!”.

Metaloglobus - U Craiova
Metaloglobus - U Craiova

Maseurul de la Metaloglobus: „Nu au treabă fotbaliștii”

În ciuda motivului pentru care s-a angajat la club, acesta a ținut să sublinieze că jucătorii nu sunt implicați.

„Nu, e o prostie imensă. Am citit ce ați scris. N-au nicio treabă fotbaliștii, iar pentru asta va trebui să se demonstreze că e așa. Poliția, FRF, habar nu am cine. Știu că e un dosar la FRF pe tema asta, știu de trei săptămâni, însă n-au ce să-mi facă.

E dreptul meu să joc, nu-mi interzice nimeni asta. Dacă-mi dau amendă sportivă cei de la FRF, să fie sănătoși!

Oricum nu-mi mai trebuie să activez în fotbal. Mi-a ajuns. Am văzut ce fel de oameni sunt. Și, încă ceva: eu am jucat la partida cu Oțelul, de care ați scris dumneavoastră, pe minimum 3 goluri în meci.

Când a ratat Huiban penalty-ul m-am strâmbat pe bancă, nu mi-a convenit. Nu am vorbit niciodată cu fotbaliștii despre pariuri, nu-i amestecați”, a mai declarat acesta, pentru sursa citată.

În plus, membrul staff-ul și-a mai întărit explicația ulterior, susținând că transferurile de bani dintre el și unii jucători au avut ca scop doar mici împrumuturi din lipsă de bani sau a alte nevoi.

„Aveam 10 milioane de euro dacă eram pe mână cu jucătorii și construiam și 30 de blocuri! Acum sunt în situația în care anumite case mi-au pus limită de pariere de 5 lei, atât pot să joc.

Cum să fie jucătorii implicați? Nimeni nu știa la Metaloglobus că eu sunt parior înrăit. Am împrumutat jucători cu 1.000 lei, 1.500 maximum 2.000 lei.

Eu aveam bani, ei nu prea, știți ce salarii sunt la Metaloglobus, nu? Era vorba până la salariu, la unii dintre jucători. Tranzacții mici, pentru o nuntă și așa mai departe.

Se întâmplă să nu am cash și să am nevoie, le ceream lor și le transferam în cont. Mici împrumuturi, niciodată pentru pariuri. Eu nu prea vorbeam cu ei de fotbal și niciodată de pariuri”, a mai explicat maseurul.

Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0
Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0

Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0 Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0 Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0 Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0 Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova 0-0
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share