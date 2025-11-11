„Intervenție incorectă a VAR” Explicațiile lui Kyros Vassaras, după fazele controversate din etapa #16: „Acordare greșită a unui penalty” +10 foto
Kyros Vassaras foto: Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Intervenție incorectă a VAR" Explicațiile lui Kyros Vassaras, după fazele controversate din etapa #16: „Acordare greșită a unui penalty"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 11.11.2025, ora 13:01
Actualizat: 11.11.2025, ora 13:01

Ultima etapă a Ligii 1 a stârnit din nou controverse legate de arbitraj, iar Vassaras a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu deciziile luate pe teren sau în camera VAR.

Kyros Vassaras: „Intervenție incorectă a VAR. Acordare greșită a unui penalty”

Dinamo a primit un penalty în minutul 14 al meciului cu Csikszereda, scor 4-0, la un duel dintre Alex Musi și Erwin Bloj, după ce arbitrul din camera VAR a chemat-o pe Iuliana Demetrescu să revadă faza la marginea terenului.

Acum, șeful CCA transmite clar: nu a fost penalty!

„CCA, după analiza săptămânală obișnuită a meciurilor, dorește să clarifice intervenția incorectă a VAR, care a condus la acordarea greșită a unui penalty. Nu există nicio eroare clară și evidentă pentru ca VAR să intervină în acest caz.

Deși există un contact minim pe gheata atacantului, acesta nu este suficient pentru a provoca căderea atacantului și nici nu este capabil să oprească adversarul din a ataca sau a juca mingea.

Nu orice contact este sancționabil în fotbal. Fundașul a încercat în mod clar să evite orice contact posibil cu adversarul. Nu există niciun alt contact pe nicio altă parte a corpului adversarului, așa cum a încercat jucătorul să simuleze.

O astfel de reacție din partea atacantului nu ajută imaginea fotbalului și, în lipsa contactului, arbitrii sunt instruiți să sancționeze cu cartonaș galben pentru comportament nesportiv - simulare”, a transmis Vassaras printr-un video, pe site-ul frf.ro.

Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda
Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda

Vassaras, despre inutilitatea VAR la Slobozia - CFR Cluj

La golul lui Andrei Cordea, amplasarea camerelor și infrastructura stadionului din Clinceni nu au permis ca liniile pentru ofsaid să fie trasate în mod corect, iar CCA a venit cu următoarele precizări:

  • „Camera principală a fost montată la o înălțime redusă, ceea ce i-a limitat câmpul vizual și a făcut imposibilă trasarea liniei de ofsaid în momentul pasei decisive, deoarece nu toți jucătorii erau vizibili în cadru la momentul dat.
  • Camera din dreapta, de la 16 metri, a surprins doar trei puncte de calibrare. Acest lucru este insuficient pentru calibrarea terenului, făcând imposibilă plasarea precisă a liniei din punct de vedere geometric.
  • Camera din stânga, de la 16 metri, a avut de asemenea o acoperire limitată a cadrului, similar cu camera principală, astfel că nu toți jucătorii implicați în faza de ofsaid erau cuprinși în imagine.

Toți acești factori, combinați, fac imposibilă efectuarea unei intervenții precise pentru linia de ofsaid în această situație”, a mai transmis CCA pe site-ul Federației.

Astfel, conform regulamentului, a fost păstrată decizia din teren.

Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport

