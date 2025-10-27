Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția

Triatlonista Imogen Simmonds, 32 de ani, a fost acuzată de dopaj și suspendată aproape un an din toate competițiile.

Sportiva din Elveția ocupase locul 4 la Campionatele Mondiale Ironman, dar un test anti-doping ulterior a relevat că era dopată cu Ligandrol, substanță interzisă.

Simmonds a fost achitată dintr-un motiv mai puțin întâlnit. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Calvarul sportivei elvețiene de triatlon a început pe 8 decembrie 2024, în urma unui control doping inopinat, efectual în afara unei competiții.

Achitată, într-un caz de dopaj, după ce experții au folosit aceeași metodă ca în cazul Simonei Halep

ITA (n.r. Internațional Testing Agency) a descins, înaintea unui concurs Ironman la casa lui Imogen Simmonds, și, în urma analizelor, a conchis că sportiva era dopată cu Ligandrol, un agent anabolic.

Substanța interzisă, atât în competiție, cât și în afara ei, e cunoscută pentru proprietățile sale de creștere a masei musculare.

Cursa Ironman constă în:

probă de înot de 3,8 km

probă de ciclism de 180 km

probă de alergare de 42 km

distanța totală este de 226 km

cursa are o limită de timp de 17 ore pentru a fi încheiată

Substanța detectată: Ligandrol

Imogen Simmonds, locul patru la concursul Ironman din 2024, vestea a fost șocantă. Ea a negat acuzațiile, dar a fost suspendată provizoriu.

Nivelul de substanță detectată în sângele ei era extrem de redus, de nivelul picogramelor.

Această cantitate, regăsită și în cazul Simonei Halep, e infimă, și nu i-ar fi oferit niciun avantaj de-a lungul unei curse .

În încercarea de a stabili adevărul, sportiva a demarat o investigație proprie. Nu după mult timp, echipa angajată a găsit și vinovatul.

Partenerul elvețiencei lua suplimente, fără știrea acesteia, pentru propriul program de fitness. Iar într-unul dintre aceste suplimente se regăsea și substanța interzisă, Ligandrolul.

Deocamdată, aș vrea să las acest capitol în urmă. Simt că în ultimele nouă luni am fost bântuit de această încercare, iar acum pot în sfârșit să respir din nou Imogen Simmonds

Cum a ajuns acesta în corpul lui Imogen Simmonds? Argumentul prezentat de echipa legală a sportivei a fost acela că substanța a pătruns în sistemul ei prin contact intim (contaminare sexuală), prin fluide biologice. Iar probele științifice au susținut această ipoteză.

Teste negative de păr pentru Simmonds, indicând că nu a folosit Ligandrol pe termen lung, și, în schimb, un test pozitiv pentru partenerul ei au reprezentat suficiente dovezi.

A fost luate în considerare și calendarul testelor sale doping. Imogen avusese un test negativ cu doar șase zile înainte de prelevarea probei contaminate și altul, tot negativ, la 22 de zile după aceasta.

Contaminare prin contact intim

La aproape un an după ce a fost suspendată provizoriu, ITA (n.r. Internațional Testing Agency) a acceptat în totalitate explicațiile sportivei.

Agenția a emis un verdict de „fără vină sau neglijență” (n.r no fault or negligence), stabilind că prezența Ligandrolului în proba sa se datorează exclusiv contaminării neintenționate, prin contact intim, cu partenerul.

Verdictul o exonerează pe Simmonds de orice abatere de la regulile anti-doping, iar sportiva poate reveni imediat în competiții.

Elvețianca, fericită de acest deznodământ, a declarat că speră ca experiența ei să servească drept avertisment pentru alți sportivi, subliniind modul în care o contaminare accidentală poate duce la un caz de dopaj.

Cazul Simonei Halep

Jean-Claude Alvarez, director medical al departamentului de biologie medicală și genetică GHU Paris, și unul dintre experții echipei Halep din procesul de dopaj al sportivei noastre, susține de doi ani introducerea analizelor de păr ca probe în procese.

El a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că Sinner s-ar fi putut dopa, dar o analiză de firului de păr ar fi relevat sau nu acest lucru.

„Concentrația găsită la Sinner e aproape la fel de mică precum a Simonei Halep, de 200 picograme/ml. Este posibil să fi fost luată cu câteva zile înainte o doză eficientă pentru dopaj, iar momentul în care a fost depistat să fie doar sfârșitul procesului de eliminare (n.r. – a substanței).

Părul poate fi utilizat pentru a determina doza cumulativă ingerată și, prin urmare, pentru a răspunde la această întrebare.

În acest caz, nu a fost efectuată nicio analiză a firului de păr!”, ne declara expertul francez la momentul scandalului cu Sinner în prim-plan.

Am dovedit, prin analiza firelor de păr, că Halep avea între 100 și 200 de ori mai puțin Roxadustat decât o persoană care-l lua în mod curent, eficace, și tot a stat pe tușă 18 luni! Jean-Claude Alvarez, expert toxicolog, pentru GOLAZO.ro

Alte cazuri de contaminare prin contact intim

Cazul de dopaj al triatletei Imogen Simmonds nu este unic. De-a lungul timpului au mai existat cazuri similare în care sportivii au susținut, cu succes, contaminarea prin relații intime.

Poate cel mai cunoscut e cel al jucătorului francez de tenis Richard Gasquet. În 2009, acesta a fost achitat de acuzații, după ce Curtea de Arbitraj pentru Sport a acceptat că testul său pozitiv pentru un metabolit al cocainei a fost probabil cauzat de sărutarea unei femei într-un club de noapte . Femeia care consumase drogul a furnizat dovezi cruciale în sprijinul afirmației sale.

Alt caz este cel al Virginiei Fuchs. Pugilista, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale din 2018, a fost suspendată provizoriu după ce Agenția Antidoping din SUA a găsit-o pozitivă, în urma unui test efectuat în februarie 2020, la Letrozole.

În același an, după mai multe analize făcute de laboratoare independente, USADA a stabilit că substanța interzisă găsită în organismul ei provenea de la partenerul pugilistei și ajunsese în sângele ei în urma contactelor intime cu acesta.

Jean-Claude Alvarez, director medical al departamentului de biologie medicală și genetică GHU Paris.

Jean-Claude Alvarez, expertul din echipa Simonei Halep în scandalul de dopaj, a fost și el implicat într-un caz de contaminare sexuală.

Ysaora Thibus, floretista franceză, s-a apărat când a fost acuzată de ingerarea unei substanțe interzise susținând că s-a contaminat cu ostarină în timpul actului sexual cu logodnicul ei, fostul floretist american Race Imboden.

Alvarez a demonstrat contaminarea, folosind aceleași metode, a analizării firelor de păr. „ Am testat peria Ysaorei, era peste tot (n.r. – ostarina). Cei doi erau într-un mediu contaminat. Când analizăm părul, îl măcinăm. O facem segment cu segment, centimetru cu centimetru. Mă întorc în timp pentru a afla ce a folosit sportivul ”, a afirmat expertul.

