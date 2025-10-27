Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția
Imogen Simmonds. Foto/IMAGO
Alte sporturi

Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 09:15
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 09:15
  • Triatlonista Imogen Simmonds, 32 de ani, a fost acuzată de dopaj și suspendată aproape un an din toate competițiile.
  • Sportiva din Elveția ocupase locul 4 la Campionatele Mondiale Ironman, dar un test anti-doping ulterior a relevat că era dopată cu Ligandrol, substanță interzisă.
  • Simmonds a fost achitată dintr-un motiv mai puțin întâlnit. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Calvarul sportivei elvețiene de triatlon a început pe 8 decembrie 2024, în urma unui control doping inopinat, efectual în afara unei competiții.

Achitată, într-un caz de dopaj, după ce experții au folosit aceeași metodă ca în cazul Simonei Halep

ITA (n.r. Internațional Testing Agency) a descins, înaintea unui concurs Ironman la casa lui Imogen Simmonds, și, în urma analizelor, a conchis că sportiva era dopată cu Ligandrol, un agent anabolic.

Substanța interzisă, atât în competiție, cât și în afara ei, e cunoscută pentru proprietățile sale de creștere a masei musculare.

Cursa Ironman constă în:

  • probă de înot de 3,8 km
  • probă de ciclism de 180 km
  • probă de alergare de 42 km
  • distanța totală este de 226 km
  • cursa are o limită de timp de 17 ore pentru a fi încheiată

Substanța detectată: Ligandrol

Imogen Simmonds, locul patru la concursul Ironman din 2024, vestea a fost șocantă. Ea a negat acuzațiile, dar a fost suspendată provizoriu.

Nivelul de substanță detectată în sângele ei era extrem de redus, de nivelul picogramelor.

Această cantitate, regăsită și în cazul Simonei Halep, e infimă, și nu i-ar fi oferit niciun avantaj de-a lungul unei curse.

În încercarea de a stabili adevărul, sportiva a demarat o investigație proprie. Nu după mult timp, echipa angajată a găsit și vinovatul.

Partenerul elvețiencei lua suplimente, fără știrea acesteia, pentru propriul program de fitness. Iar într-unul dintre aceste suplimente se regăsea și substanța interzisă, Ligandrolul.

Deocamdată, aș vrea să las acest capitol în urmă. Simt că în ultimele nouă luni am fost bântuit de această încercare, iar acum pot în sfârșit să respir din nou Imogen Simmonds

Cum a ajuns acesta în corpul lui Imogen Simmonds? Argumentul prezentat de echipa legală a sportivei a fost acela că substanța a pătruns în sistemul ei prin contact intim (contaminare sexuală), prin fluide biologice. Iar probele științifice au susținut această ipoteză.

Teste negative de păr pentru Simmonds, indicând că nu a folosit Ligandrol pe termen lung, și, în schimb, un test pozitiv pentru partenerul ei au reprezentat suficiente dovezi.

A fost luate în considerare și calendarul testelor sale doping. Imogen avusese un test negativ cu doar șase zile înainte de prelevarea probei contaminate și altul, tot negativ, la 22 de zile după aceasta.

Contaminare prin contact intim

La aproape un an după ce a fost suspendată provizoriu, ITA (n.r. Internațional Testing Agency) a acceptat în totalitate explicațiile sportivei.

Agenția a emis un verdict de „fără vină sau neglijență” (n.r no fault or negligence), stabilind că prezența Ligandrolului în proba sa se datorează exclusiv contaminării neintenționate, prin contact intim, cu partenerul.

Verdictul o exonerează pe Simmonds de orice abatere de la regulile anti-doping, iar sportiva poate reveni imediat în competiții.

Elvețianca, fericită de acest deznodământ, a declarat că speră ca experiența ei să servească drept avertisment pentru alți sportivi, subliniind modul în care o contaminare accidentală poate duce la un caz de dopaj.

Cazul Simonei Halep

Jean-Claude Alvarez, director medical al departamentului de biologie medicală și genetică GHU Paris, și unul dintre experții echipei Halep din procesul de dopaj al sportivei noastre, susține de doi ani introducerea analizelor de păr ca probe în procese.

„Este inadmisibil!”   Jean Claude Alvarez, expertul toxicolog din cazul Simonei Halep, declară pentru GOLAZO.ro că „este posibil ca Sinner să se fi dopat ”
Citește și
„Este inadmisibil!” Jean Claude Alvarez, expertul toxicolog din cazul Simonei Halep, declară pentru GOLAZO.ro că „este posibil ca Sinner să se fi dopat
Citește mai mult
„Este inadmisibil!”   Jean Claude Alvarez, expertul toxicolog din cazul Simonei Halep, declară pentru GOLAZO.ro că „este posibil ca Sinner să se fi dopat ”

El a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că Sinner s-ar fi putut dopa, dar o analiză de firului de păr ar fi relevat sau nu acest lucru.

„Concentrația găsită la Sinner e aproape la fel de mică precum a Simonei Halep, de 200 picograme/ml. Este posibil să fi fost luată cu câteva zile înainte o doză eficientă pentru dopaj, iar momentul în care a fost depistat să fie doar sfârșitul procesului de eliminare (n.r. – a substanței).

Părul poate fi utilizat pentru a determina doza cumulativă ingerată și, prin urmare, pentru a răspunde la această întrebare.

În acest caz, nu a fost efectuată nicio analiză a firului de păr!”, ne declara expertul francez la momentul scandalului cu Sinner în prim-plan.

Am dovedit, prin analiza firelor de păr, că Halep avea între 100 și 200 de ori mai puțin Roxadustat decât o persoană care-l lua în mod curent, eficace, și tot a stat pe tușă 18 luni! Jean-Claude Alvarez, expert toxicolog, pentru GOLAZO.ro

Alte cazuri de contaminare prin contact intim

Cazul de dopaj al triatletei Imogen Simmonds nu este unic. De-a lungul timpului au mai existat cazuri similare în care sportivii au susținut, cu succes, contaminarea prin relații intime.

Poate cel mai cunoscut e cel al jucătorului francez de tenis Richard Gasquet. În 2009, acesta a fost achitat de acuzații, după ce Curtea de Arbitraj pentru Sport a acceptat că testul său pozitiv pentru un metabolit al cocainei a fost probabil cauzat de sărutarea unei femei într-un club de noapte. Femeia care consumase drogul a furnizat dovezi cruciale în sprijinul afirmației sale.

Alt caz este cel al Virginiei Fuchs. Pugilista, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale din 2018, a fost suspendată provizoriu după ce Agenția Antidoping din SUA a găsit-o pozitivă, în urma unui test efectuat în februarie 2020, la Letrozole.

În același an, după mai multe analize făcute de laboratoare independente, USADA a stabilit că substanța interzisă găsită în organismul ei provenea de la partenerul pugilistei și ajunsese în sângele ei în urma contactelor intime cu acesta.

Jean-Claude Alvarez, director medical al departamentului de biologie medicală și genetică GHU Paris. Jean-Claude Alvarez, director medical al departamentului de biologie medicală și genetică GHU Paris.
Jean-Claude Alvarez, director medical al departamentului de biologie medicală și genetică GHU Paris.

Jean-Claude Alvarez, expertul din echipa Simonei Halep în scandalul de dopaj, a fost și el implicat într-un caz de contaminare sexuală.

Ysaora Thibus, floretista franceză, s-a apărat când a fost acuzată de ingerarea unei substanțe interzise susținând că s-a contaminat cu ostarină în timpul actului sexual cu logodnicul ei, fostul floretist american Race Imboden.

Alvarez a demonstrat contaminarea, folosind aceleași metode, a analizării firelor de păr. „Am testat peria Ysaorei, era peste tot (n.r. – ostarina). Cei doi erau într-un mediu contaminat. Când analizăm părul, îl măcinăm. O facem segment cu segment, centimetru cu centimetru. Mă întorc în timp pentru a afla ce a folosit sportivul”, a afirmat expertul.

Citește și

„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Nationala
08:55
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește mai mult
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Becali i-a dat 400.000€ lui CFR Patronul FCSB, afacere fabuloasă pentru un superjucător: „Ei mi-au propus tranzacția, eu am plătit”
Superliga
23:54
Becali i-a dat 400.000€ lui CFR Patronul FCSB, afacere fabuloasă pentru un superjucător: „Ei mi-au propus tranzacția, eu am plătit”
Citește mai mult
Becali i-a dat 400.000€ lui CFR Patronul FCSB, afacere fabuloasă pentru un superjucător: „Ei mi-au propus tranzacția, eu am plătit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
dopaj simona halep SCANDAL Jean-Claude Alvarez imogen simmonds
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share