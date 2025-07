PETROLUL - FCSB 0-1. Florin Tănase (30 de ani) a vorbit despre primul succes al campioanei în noul sezon al Ligii 1.

Tănase, autorul singurului gol al partidei, a recunoscut că a avut noroc, după ce a lovit mingea cu umărul stâng.

PETROLUL - FCSB. Florin Tănase: „E important să avem liniște în campionat”

„Suntem bucuroși pentru cele trei puncte. Avem meciuri din trei în trei zile și e important să avem liniște în campionat. Sunt bucuros că am dat gol, am ajutat echipa. Golul a fost cu umărul.

În repriza a doua am fost mai prezenți pe teren, am dominat, în timp ce prima repriză a fost a lor. Rotirea jucătorilor e bună, mai ales că eu am simțit ceva la picior și e important să fim proaspeți", a spus Florin Tănase.

„În Andorra am fost zero barat”

Jucătorul roș-albaștrilor a reamintit și despre evoluția lamentabilă a roș-albaștrilor în eșecul rușinos din Andorra, scor 1-2, cu Inter Club d’Escaldes.

„În Andorra am fost zero barat, nu ai voie să intri pe teren cum am intrat noi acolo. N-am legat trei pase. Nu e o problemă de timp sau netimp, pur și simplu n-am fost conectați.

E plăcut să joci din trei în trei zile până încep să apară problemele fizice. Dar pentru asta te apuci de fotbal”.

VIDEO. Florin Tănase, gol norocos în Petrolul - FCSB 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport