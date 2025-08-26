Panică în Ghencea Un incendiu a izbucnit lângă stadionul Steaua, înainte de meciul cu UTA

Înainte de meciul dintre Steaua și UTA Arad, din play-off-ul Cupei României, o mașină a luat foc, chiar în fața stadionului Steaua.

Momente de panică în Ghencea. Un autoturism a fost cuprins de flăcări cu puțin timp înainte de startul duelului din Cupa României.

Incendiu în Ghencea! O mașină a luat foc, chiar înainte de Steaua - UTA Arad

Cu aproximativ 45 de minute înainte de fluierul de start al partidei dintre Steaua și UTA, din play-off-ul Cupei României, în Ghencea au răsunat sirenele autospecialelor de pompieri.

Conform gsp.ro, o mașină a luat foc chiar peste drum de stadionul Steaua.

Un mini-camion a ars ca o torță în plină stradă, cel mai probabil din cauza unei scurgeri de combustibil. Mașina se afla într-o stare precară și a fost cuprinsă rapid de flăcări.

Pompierii au intervenit prompt și au stins incendiul, astfel că, din fericire, flăcările nu s-au extins și la celelalte autovehicule aflate în zonă. La mai puțin de 50 de metri de la locul cu pricina se află o parcare a unui centru comercial de mobilă.

Conform sursei citate, nicio persoană nu se afla în interiorul autovehiculului și nu au existat persoane vătămate.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport