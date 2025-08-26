Panică în Ghencea  Un incendiu a izbucnit lângă stadionul Steaua, înainte de meciul cu UTA +4 foto
Incendiu în Ghencea FOTO: Captură GSP
Panică în Ghencea Un incendiu a izbucnit lângă stadionul Steaua, înainte de meciul cu UTA

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.08.2025, ora 20:15
Actualizat: 26.08.2025, ora 20:15
  • Înainte de meciul dintre Steaua și UTA Arad, din play-off-ul Cupei României, o mașină a luat foc, chiar în fața stadionului Steaua.

Momente de panică în Ghencea. Un autoturism a fost cuprins de flăcări cu puțin timp înainte de startul duelului din Cupa României.

Cupa României LIVE de la 17:30. Astăzi se joacă 14 meciuri în play-off » Toate rezultatele + cum arată programul complet
Cupa României LIVE de la 17:30. Astăzi se joacă 14 meciuri în play-off » Toate rezultatele + cum arată programul complet
Cupa României LIVE de la 17:30. Astăzi se joacă 14 meciuri în play-off » Toate rezultatele + cum arată programul complet

Incendiu în Ghencea! O mașină a luat foc, chiar înainte de Steaua - UTA Arad

Cu aproximativ 45 de minute înainte de fluierul de start al partidei dintre Steaua și UTA, din play-off-ul Cupei României, în Ghencea au răsunat sirenele autospecialelor de pompieri.

Conform gsp.ro, o mașină a luat foc chiar peste drum de stadionul Steaua.

Un mini-camion a ars ca o torță în plină stradă, cel mai probabil din cauza unei scurgeri de combustibil. Mașina se afla într-o stare precară și a fost cuprinsă rapid de flăcări.

Pompierii au intervenit prompt și au stins incendiul, astfel că, din fericire, flăcările nu s-au extins și la celelalte autovehicule aflate în zonă. La mai puțin de 50 de metri de la locul cu pricina se află o parcare a unui centru comercial de mobilă.

Conform sursei citate, nicio persoană nu se afla în interiorul autovehiculului și nu au existat persoane vătămate.

Incendiu în Ghencea/ FOTO: Captură GSP
Incendiu în Ghencea/ FOTO: Captură GSP

VIDEO. „Lumini și Umbre", ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las"

