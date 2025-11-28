Câțiva fani ai celor de la Crystal Palace au vandalizat o cafenea din orașul Strasbourg.

Suporterii britanici au fost escortați de poliție spre Stade De la Meinau, pentru duelul cu echipa lui Liam Rosenior.

Un grup de suporteri ai celor de la Crystal Palace au creat haos în orașul Strasbourg, înaintea meciului din Conference League.

FOTO. Fanii lui Crystal Palace au creat haos în Strasbourg

Câțiva fani britanici au aruncat scaunele de la o cafenea și au spart geamurile unui local din Strasbourg .

Alți fani ai lui Crystal Palace a asistat la momentul violent, în timp ce proprietarii de cafenele au închis localurile pentru a nu deveni ținta fanilor.

Incidentele au alertat poliția franceză care a întețit măsurile de siguranță și a folosit forțele antirevoltă.

Suporterii celor de la Crystal Palace au fost escortați spre stadion de jandarmi care purtau scuturi antirevoltă, pentru a evita alte incidente prin oraș.

Clasamentul grupei în Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 8-4 9 3. Mainz 4-2 9 4. Rakow 7-2 8 5. AEK Larnaca 5-0 7 6. Rayo Vallecano 8-6 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Lausanne 5-3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Sigma Olomouc 5-5 7 10. U Craiova 3-3 7 11. Fiorentina 6-2 6 12. Lech Poznan 9-6 6 13. Crystal Palace 5-2 6 14. Shakhtar 6-4 6 15. Zrinjski 7-8 6 16. AZ Alkmaar 4-7 6 17. KuPS 4-2 5 18. Omonia 4-3 5 19. Drita 3-2 5 20. Jagiellonia 3-2 5 21. AEK Atena 8-4 4 22. Sparta Praga 4-2 4 23. Noah 3-3 4 24. Rijeka 2-2 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Shkendija 2-3 4 26. Lincoln 4-10 4 27. Dynamo Kiev 6-7 3 28. Legia Varșovia 3-4 3 29. Slovan Bratislava 4-7 3 30. Hamrun Spartans 3-6 3 31. Hacken 4-6 2 32. Shelbourne 0-4 1 33. Shamrock 2-7 1 34. Breidablik 0-5 1 35. Aberdeen 2-9 1 36. Rapid Viena 2-12 0

