Neymar, al 2-lea cel mai slab sezon din carieră Brazilianul a înregistrat un bilanț dezastruos de la revenirea la Santos
Neymar FOTO: IMAGO
Neymar, al 2-lea cel mai slab sezon din carieră Brazilianul a înregistrat un bilanț dezastruos de la revenirea la Santos

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.11.2025, ora 21:24
Actualizat: 27.11.2025, ora 21:24
  • Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, traversează o perioadă dificilă, după ce s-a accidentat în partida Santos - Mirassol, scor 1-1.

De la revenirea în Brazilia, atacantul nu a reușit să aibă evoluțiile așteptate, confruntându-se cu numeroase accidentări la coapsă sau genunchi.

Neymar, la al 2-lea cel mai slab sezon din carieră

Deși a revenit în Brazilia pentru a-și relansa cariera, Neymar nu a reușit să scape de problemele fizice care l-au măcinat atât în perioada petrecută la PSG, cât și la Al-Hilal.

Din cele 294 de zile de la revenirea la Santos, echipa care l-a lansat în fotbalul mare, în 126 Neymar a fost indisponibil.

În anul 2025, la Santos, Neymar a jucat 25 de meciuri și a ratat alte 20. În 18 dintre aceste partide el a fost accidentat, iar în celelalte două a fost suspendat.

Acesta este al doilea cel mai slab sezon al carierei lui Neymar, după cel petrecut la Al-Hilal, în 2023/2024.

La formația saudită, Neymar a jucat doar 7 meciuri, reușind să înscrie un singur gol și să ofere 3 pase decisive.

Neymar s-a accidentat din nou și nu va mai juca în acest an

În partida de pe 20 noiembrie dintre Santos și Mirassol, 1-1, Neymar a jucat în toate cele 90 de minute acuzând câteva probleme la genunchiul stâng.

În următorul meci de campionat cu International, 1-1, de pe 25 noiembrie, starul brazilian a lipsit din acestor probleme, problema sa fiind una serioasă.

Conform publicației O Globo, starul brazilian are probleme destul de grave la meniscul genunchiului stâng.

Obiectivul lui Neymar: Participarea la Mondial alături de naționala Braziliei

Accidentările repetitive care i-au acaparat cariera lui Neymar l-ar putea împiedica pe brazilian să participe la Campionatul Mondial din vara anului viitor.

În luna septembrie, Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a precizat că îl va convoca pe Neymar dacă acesta va fi în formă:

„Nu vom urmări cum joacă Neymar, toată lumea îi cunoaște talentul. În fotbalul modern, pentru a profita de talentul său, un jucător trebuie să fie într-o condiție fizică bună . Dacă este la cel mai înalt nivel, nu va avea nicio problemă să ajungă în echipa națională.

Am vorbit cu el. A venit la hotel înainte de meciul cu Paraguay și am discutat despre asta. Totul este clar, ideea rămâne aceeași.

L-aș juca mijlocaș ofensiv sau atacant, trebuie să joace central, nu poate juca pe lateral pentru că fotbalul modern necesită atacanți cu calitate fizică. Poate juca mijlocaș ofensiv fără nicio problemă”, a declarat Carlo Ancelotti, conform marca.com.

79 de goluri
a marcat Neymar pentru naționala Braziliei în 128 de meciuri

accidentare santos brazilia neymar
