Prințul William, în prim-plan Ce i-a spus lui Pep Guardiola, după triumful lui City din Cupa Angliei

Prințul William (43 de ani) a glumit cu Pep Guardiola (55 de ani), după ce Manchester City a cucerit un nou trofeu al Cupei Angliei.

„Cetățenii” au învins-o în ultimul act pe Chelsea, scor 1-0.

Prințul William, care este patronul oficial al Football Association (FA), le-a înmânat trofeul și medaliile de câștigători ai Cupei Angliei jucătorilor de la Manchester City și antrenorului Pep Guardiola.

Prințul William a glumit cu Pep Guardiola

Când tehnicianul spaniol s-a apropiat de loja regală, moștenitorul tronului Regatului Unit a afișat un zâmbet larg și a spus: „Încă unul (n.r. trofeu), hei!”, apoi i-a pus medalia la gât lui Guardiola și a adăugat: „Felicitări, Pep, bravo!”, notează dailymail.co.uk.

🚨🗣️ Prince William to Pep Guardiola: "Pep, well done. Another one, ey?! Congratulations, Pep! Very well done!" pic.twitter.com/qof3iog3QY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 16, 2026

Ulterior, el a făcut o glumă similară cu fundașul lui City, John Stones, care nu a jucat pe Wembley, dar a ajuns la 17 trofee câștigate alături de „cetățeni”: „Încă unul (n.r. trofeu), bravo!”.

Fundașul englez a ridicat trofeul alături de portughezul Bernardo Silva. Cei doi își vor încheia contractele în vară și vor pleca de la City.

FOTO. Golul marcat de Semenyo, care a decis finala cu Chelsea

Pep Guardiola, 20 de trofee la Manchester City

După succesul de sâmbătă, Guardiola a atins o bornă impresionantă de 20 de trofee câștigate cu Manchester City în 10 ani petrecuți pe banca trupei de pe Etihad.

6X Premier League

1XChampions League

5XCupe ale Ligii

3XCupe

3X Supercupe ale Angliei

1XSupercupă a Europei

1X Campionat Mondial al Cluburilor

