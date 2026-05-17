Prințul William, în prim-plan Ce i-a spus lui Pep Guardiola, după triumful lui City din Cupa Angliei

- Prințul William (43 de ani) a glumit cu Pep Guardiola (55 de ani), după ce Manchester City a cucerit un nou trofeu al Cupei Angliei.
- „Cetățenii” au învins-o în ultimul act pe Chelsea, scor 1-0.
Prințul William, care este patronul oficial al Football Association (FA), le-a înmânat trofeul și medaliile de câștigători ai Cupei Angliei jucătorilor de la Manchester City și antrenorului Pep Guardiola.
Prințul William a glumit cu Pep Guardiola
Când tehnicianul spaniol s-a apropiat de loja regală, moștenitorul tronului Regatului Unit a afișat un zâmbet larg și a spus: „Încă unul (n.r. trofeu), hei!”, apoi i-a pus medalia la gât lui Guardiola și a adăugat: „Felicitări, Pep, bravo!”, notează dailymail.co.uk.
Ulterior, el a făcut o glumă similară cu fundașul lui City, John Stones, care nu a jucat pe Wembley, dar a ajuns la 17 trofee câștigate alături de „cetățeni”: „Încă unul (n.r. trofeu), bravo!”.
Fundașul englez a ridicat trofeul alături de portughezul Bernardo Silva. Cei doi își vor încheia contractele în vară și vor pleca de la City.
Pep Guardiola, 20 de trofee la Manchester City
După succesul de sâmbătă, Guardiola a atins o bornă impresionantă de 20 de trofee câștigate cu Manchester City în 10 ani petrecuți pe banca trupei de pe Etihad.
- 6X Premier League
- 1XChampions League
- 5XCupe ale Ligii
- 3XCupe
- 3X Supercupe ale Angliei
- 1XSupercupă a Europei
- 1X Campionat Mondial al Cluburilor