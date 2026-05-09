Pe cine vrea în finala barajului Mihai Stoica a analizat posibilele adversare ale FCSB: „La ce se joacă acum, asta aș prefera”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a vorbit despre posibilul adversar al roș-albaștrilor în finala barajului pentru Conference League.

FCSB este deja sigură de participarea la baraj, în timp ce FC Botoșani este principala favorită să prindă al doilea loc din play-out care duce la această fază. În cursă se află și Csikszereda.

Mihai Stoica a analizat posibilele adversare ale FCSB în finala barajului pentru Conference League

„Suntem ok. Separat, acum se antrenează Ngezana, Ofri Arad și Daniel Bîrligea. În rest, toată lumea e aptă și combatantă. Trebuie neapărat să câștigăm luni (n.r. - meciul cu Unirea Slobozia), ca să nu avem emoții cu stadionul pe care se va juca semifinala barajului.

La momentul ăsta, cred că s-a ajuns la semifinale. O semifinală e FCSB – Botoșani și cealaltă e Dinamo – Rapid. Chiar dacă nu joacă între ele, asta e semifinala. Deci ele se bat pentru locul 4, noi ne batem cu Botoșani. Șanse de 1% ar avea Csikszereda să îi ia fața Botoșaniului.

Noi suntem siguri că jucăm barajul. Aici s-a rezumat. Deci Dinamo cu Rapid, dacă noi trecem de Botoșani, se bat care să joace cu noi. Pe teren propriu, e adevărat. Deci, practic, e un alt campionat acum, între play-off și play-out. Ne întâlnim la intersecție”, a spus oficialul FCSB, conform fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează meciurile cu Unirea Slobozia (11 mai) şi Hermannstadt (16 mai).

În play-off, Dinamo ocupă locul 4, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte.

Pentru Dinamo urmează meciurile cu FC Argeș (10 mai, acasă), CFR Cluj (16 mai, acasă) și U Cluj (23 mai, deplasare).

Pentru Rapid urmează partidele cu U Cluj (9 mai, deplasare), FC Argeș (16 mai, deplasare) și Universitatea Craiova (23 mai, acasă).

Întrebat pe cine ar prefera dintre Dinamo și Rapid, în cazul în care FCSB va ajunge în finala barajului, Mihai Stoica a răspuns:

„La ce se joacă acum, aș prefera Rapid. La ambient, aș prefera Dinamo, chiar dacă și acolo se poate face presiune, dar poate că 6.000 (n.r. - de suporteri) fac presiune mai mică decât 12.000, în Giulești”.

În cazul unui duel Rapid - FCSB, partida s-ar putea juca în Giulești, stadion cu 14.047 de locuri.

Dacă Dinamo va ajunge în finala barajului, meciul ar putea avea loc pe „Arcul de Triumf”, arenă cu o capacitate mai redusă.

Arena Națională este indisponibilă pentru fotbal în luna mai, din cauza concertelor programate acolo.

Una e Rapid cu Petrila, alta e Rapid fără Petrila. A început play-off-ul, Rapid a bătut Dinamo fără drept de apel. A început returul play-off-ului, Dinamo i-a spulberat pe Rapid. Adică ce e valabil azi nu mai e valabil și mâine în fotbal, clar. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului

Câștigătoarea barajului va obține calificarea în turul al doilea preliminar al Conference League.

