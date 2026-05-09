„Ce pot să fac? Să mă omor?" Zeljko Kopic, resemnat după greșelile de arbitraj care au afectat-o pe Dinamo
„Ce pot să fac? Să mă omor?” Zeljko Kopic, resemnat după greșelile de arbitraj care au afectat-o pe Dinamo

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 14:20
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația „câinilor” înainte de meciul cu FC Argeș.
  • Partida se va juca duminică, de la ora 19:00, în etapa #8 din play-off. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo vine după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, meci decis în prelungiri, după o fază contestată de bucureșteni. Steven Nsimba se afla inițial într-o poziție evidentă de ofsaid, însă reușita a fost validată.

Zeljko Kopic, resemnat după greșelile de arbitraj care au afectat-o pe Dinamo: „Ce pot să fac? Să mă omor?”

Întrebat din nou despre arbitraj, Kopic a transmis că nu mai poate schimba nimic din ce s-a întâmplat.

„Am discutat deja despre asta și nu mai este nimic de spus. Nu mai este important. Am spus ce am avut de spus și ce pot repeta este că, din prima zi în care am ajuns aici și până când voi fi aici, trebuie să protejez interesele lui Dinamo.

Dacă în timpul meciului apare o situație și simt că trebuie să reacționez, voi reacționa. Nu contează ce se întâmplă.

Este o competiție sportivă și, pentru mine, dacă trăiesc în fiecare zi aici, alături de club, alături de toată familia mea dinamovistă, trebuie să lupt, indiferent în ce fel, pentru interesele noastre

Ce pot să mai fac? Să mă omor? Nu știu ce pot să fac. Am spus ce aveam de spus, dar acum nu mai pot schimba nimic. Am opinia mea și mi-am spus-o foarte clar”, a declarat Kopic, înainte de meci.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei
Tehnicianul croat a explicat și că reacțiile repetate pot avea consecințe pentru el, în condițiile în care riscă să fie suspendat.

Știu că trebuie să protejez clubul și știu că trebuie să reacționez, dar am cartonaș galben după cartonaș galben, iar la următorul cartonaș galben sunt suspendat. Îți protejezi cumva jucătorii, echipa, clubul, dar în același timp poți provoca și un prejudiciu, pentru că poate nu voi mai putea fi pe bancă. Ok, va fi Florentin Petre (n.r. - antrenorul secund), dar și el are trei cartonașe galbene, și atunci ce facem? Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Kopic a făcut trimitere și la startul play-off-ului, când Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 2-3.

„Câinii” au reclamat atunci faza golului de 2-2, marcat de Petrila, după un duel în care dinamoviștii au acuzat un fault al lui Borza.

„Vorbim tot timpul despre cât de important este să începi play-off-ul cu un rezultat pozitiv. Și nu începi așa, din cauza unei greșeli mari. Există partea emoțională, există mulți factori implicați în procesul muncii noastre.

Avem limitele noastre. Pe de altă parte, avem ambițiile noastre. Iar când pui totul pe masă, bineînțeles că este foarte greu. Dar asta este, o altă zi, o altă luptă.

Acesta este singurul lucru pe care îl putem face. Nu îmi plac lucrurile acestea, să ne plângem tot timpul. Am spus ce am spus și mergem mai departe”.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Ce spune Kopic despre meciul cu FC Argeș

Dinamo este pe locul 4 în play-off, cu 34 de puncte, în timp ce FC Argeș se află pe ultimul loc, cu 30 de puncte. Pentru echipa lui Kopic, miza rămâne calificarea la barajul pentru cupele europene.

„Au și ei un sezon bun. Au ajuns în play-off după promovarea din liga a doua, ceea ce este un rezultat uriaș pentru ei.

Nu au niciun fel de presiune în acest play-off și pot juca, se pot bucura de fotbal. În fiecare meci sunt foarte, foarte competitivi.

Este un adversar stabil, bine organizat defensiv. Au făcut lucruri foarte bune pe tot parcursul sezonului”, a mai afirmat Kopic

Am muncit tot sezonul. Nu pot spune că sunt extraordinar de mulțumit de tot ce am făcut până acum. Pot spune că avem un sezon bun până acum și că, până la final, încă avem o șansă bună pentru o competiție europeană. Toți jucătorii noștri înțeleg importanța meciului cu Argeș. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Dinamo va reveni pe „Arcul de Triumf”, iar Zeljko Kopic a vorbit despre dificultățile create de faptul că echipa nu poate juca permanent pe același stadion.

„Revenim pe «Arcul de Triumf» după o perioadă lungă. Și, din nou, trebuie să luăm totul meci cu meci. În multe situații, a fost vorba despre detalii foarte mici, care au dus jocul într-o parte sau în alta.

Aceasta este realitatea. Nu avem stadionul nostru și, când se întâmplă așa ceva, nu există altă opțiune. Sigur că nu este cel mai bun lucru pentru jucători, pentru noi toți.

Aceasta este situația în care ne aflăm în acest moment și trebuie să o acceptăm. Trebuie să mergem pas cu pas, să vedem cum se va încheia sezonul și ce posibilități vor exista”, a mai spus croatul.

