Curtis Jones vrea să joace cu Chivu Ce l-a întrebat mijlocașul lui Liverpool pe colegul său italian: „Inter face bine că se gândește la el”

Federico Chiesa (28 de ani) ar putea avea un rol indirect în posibilul transfer al lui Curtis Jones (25 de ani) la Inter.

Mijlocașul lui Liverpool l-a întrebat recent pe colegul său italian cum este viața în țara de la malul Mării Mediterane, semn că fotbalistul englez ia în calcul o mutare în Serie A.

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Jones este una dintre variantele analizate de formația lui Cristi Chivu pentru întărirea liniei de mijloc. Nerazzurrii au avut deja mai multe contacte cu anturajul jucătorului.

Curtis Jones l-a întrebat pe Chiesa despre viața în Italia: „Cum se trăiește în acolo?”

„Jones m-a întrebat doar cum se trăiește în Italia. I-am spus că se stă foarte bine și că vremea este mai bună decât la Liverpool.

Curtis este foarte puternic din punct de vedere tehnic, Inter face bine că se gândește la el”, a spus Federico Chiesa, conform Gazzetta dello Sport.

Inter urmărește situația lui Jones și pentru că mijlocașul mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2027.

Acest detaliu poate conta în negocieri: dacă nu își prelungește înțelegerea, englezul va intra în ultimul an de contract, iar clubul de pe Anfield riscă să îl piardă gratis ulterior.

20-25 de milioane de euro ar cere Liverpool pentru Curtis Jones, în timp ce oferta lui Inter ar fi cu aproximativ 10 milioane mai mică. Cele două cluburi mai negociază și procentul pe care englezii l-ar putea păstra dintr-un viitor transfer al mijlocașului

Chivu încearcă să își întărească lotul după sezonul în care a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Pentru Jones, mutarea ar însemna prima experiență în afara Angliei. Crescut de Liverpool, mijlocașul a fost folosit în mai multe roluri în ultimul sezon, inclusiv fundaș dreapta.

Jones a bifat 228 de meciuri în total pentru Liverpool, perioadă în care a marcat 22 de goluri și a oferit 25 de pase decisive.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul englez a jucat 49 de partide.

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