Absență de marcă la Roland Garros Semifinalistul de anul trecut, forțat să se retragă! Un multiplu campion de Grand Slam îi ia locul

Lorenzo Musetti (24 de ani, #10 ATP) a anunțat că nu va participa la Roland Garros în acest an.

După retragerea italianului, un nume important din circuitul ATP apare pe tabloul principal.

În 2025, Musetti a ajuns până în semifinalele turneului de Grand Slam de la Paris și i-a pus mari probleme lui Carlos Alcaraz, înainte de a fi nevoit să abandoneze în setul 4, din cauza unor probleme la coapsă.

Lorenzo Musetti s-a retras de la Roland Garros

Marți, Musetti a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul meciului cu Casper Ruud din optimile turneului de la Roma. A vrut neapărat să termine partida pe teren și a pierdut cu 3-6, 1-6.

După meci, italianul explica, potrivit ubitennis.com: „Sunt dezamăgit de prestația pe care am oferit-o publicului. Astăzi, din păcate, condiția mea fizică nu mi-a permis să joc așa cum mi-aș fi dorit. Nu am vrut să mă retrag pentru că m-am cam săturat de retrageri, mai ales în fața publicului meu”.

Miercuri, italianul a anunțat pe Instagram că nu va putea juca la Hamburg și la Roland Garros. Și a oferit mai multe detalii despre problemele sale medicale.

„După meciul de ieri, am fost supus unor investigații medicale care au evidențiat o leziune la mușchiul drept femural (n.r. - un mușchi al coapsei), care necesită câteva săptămâni de repaus și recuperare.

Din păcate, asta înseamnă că nu voi putea participa la turneele de la Hamburg și Roland Garros, o veste extrem de greu de acceptat.

Mulțumesc din suflet publicului de la Roma pentru sprijinul vostru incredibil: tocmai de aceea, deși nu eram 100% în formă, am ales să intru pe teren și să dau tot ce am avut mai bun la turneul de acasă. Vă voi ține la curent”; a scris Musetti.

800 de puncte a obținut Lorenzo Musetti la Roland Garros, anul trecut. Nu va putea să le apere și va coborî mai multe locuri în clasamentul ATP

Pe 28 ianuarie, italianul a fost forțat să abandoneze în sferturile de la Australian Open, în momentul în care îl conducea cu 2-0 la seturi pe Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti are în palmares două titluri ATP, ambele cucerite în 2022: Hamburg și Napoli. A disputat alte 7 finale.

Stan Wawrinka, pe tabloul principal de la Roland Garros

Odată cu retragerea lui Lorenzo Musetti, pe tabloul principal de la Roland Garros apare numele lui Stan Wawrinka (41 de ani, fost #3 ATP).

Aflat în prezent pe locul 125 al ierarhiei mondiale, elvețianul nu va mai fi nevoit să joace în calificări.

Wawrinka a fost campion pe zgura pariziană în 2015. Mai are în palmares alte două titluri de Grand Slam: Australian Open 2014 și US Open 2016.

Pe lângă Musetti, alți 4 jucători s-au retras de la Roland Garros:

Carlos Alcaraz (#2 ATP) - înlocuit de Daniel Merida (#86 ATP, finalist la Țiriac Open)

(#2 ATP) - înlocuit de Daniel Merida (#86 ATP, finalist la Țiriac Open) Holger Rune (#40 ATP) - înlocuit de Benjamin Bonzi (#101 ATP)

(#40 ATP) - înlocuit de Benjamin Bonzi (#101 ATP) Jack Draper (#50 ATP) - înlocuit de Matteo Arnaldi (#106 ATP)

(#50 ATP) - înlocuit de Matteo Arnaldi (#106 ATP) Arthur Cazaux (#73 ATP) - înlocuit de Rinky Hijikata (#96 ATP)

Pe tabloul feminin, Marketa Vondrousova (#44 WTA), Sonay Kartal (#56 WTA) și Varvara Gracheva (#61 WTA) au fost înlocuite de Francesca Jones (#101 WTA), Tamara Korpatsch (#87 WTA) și Daria Snigur (#95 WTA).

În 2025, turneul de la Roland Garros a făcut câștigat de Carlos Alcaraz, respectiv Coco Gauff.

