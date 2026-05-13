Mihai Pintilii/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Cum a fentat FCSB regulamentul Motivul pentru care Lucian Filip este trecut ca preparator fizic: „Ar fi trebuit să stea în tribună”

alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 21:20
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre situația băncii tehnice a roș-albaștrilor.

Lucian Burchel, cel care conduce Școala de Antrenori din cadrul FRF, a declarat pentru GOLAZO.ro că va verifica în regulament dacă FCSB a încălcat dispozițiile derogării prin faptul că antrenori în toată această perioadă au fost Lucian Filip și Alin Stoica.

După plecarea lui Mirel Rădoi, Lucian Filip a fost instalat interimar, însă în evidențele FRF acesta figurează doar ca preparator fizic, fără a avea vreun statut de antrenor.

Conform regulamentelor, pentru a putea ocupa legal această poziție, fostul mijlocaș ar fi trebuit să dețină Licența A.

Mihai Pintilii: „Era trecut preparator fizic pentru a putea sta pe bancă”

Mihai Pintilii susține că Lucian Filip are Licența B, pe care a obținut-o în Republica Moldova, și poate sta pe bancă doar ca preparator fizic.

„Lucian Filip și Alin Stoica au amândoi licența B. Filip era trecut preparator fizic pentru a putea sta pe bancă. Dacă era trecut în sistem că avea licența B, trebuia să stea în tribune. Așa, preparatori fizici pot fi oricâți. Erau Thomas Neubert, Lucian Filip, Horia Codorean, toți puteau sta pe bancă.

Filip a făcut licența B în Moldova. Licența A tot în Moldova o face, de-asta nu e în sistemul lui Burchel. A mai fost și la alte echipe problema asta și nu s-a făcut atât tam-tam”, a declarat Mihai Pintilii la Prima Sport.

Ce a declarat Lucian Burchel

„Din punct de vedere al documentației, Lucian Filip nu are nici o calitate de antrenor, nici Licența B, nimic. El apare ca preparator fizic. Eu vorbesc despre ce este în sistem.

Da, Alin Stoica apare că are licența B, dar Filip nu. La noi nu figurează că are licență și cred că nu are nici măcar calificare de antrenor.

Orice persoană sau club e obligat să depună documente doveditoare prin care să arate că respectă regulamentul. 

Dacă Filip are vreo licență, înseamnă că o ține acasă, în sertar, fiindcă la noi nu apare că e licențiat, nu e nimic în sistem”, a declarat Burchel pentru GOLAZO.ro.

Acesta a susținut din nou că „interimatul la o echipă se asigură fie de unul dintre secunzii principalului care a plecat, fie de un alt antrenor care are nevoie minimum de o licență care trebuie să fie un singur nivel inferior cea a antrenorului principal care a plecat, adică să aibă Licența A”.

